Commune de Ploërmel : faut-il scier les croix de nos villages ?

@Jonas

On va bientôt aussi enlever les croix catholiques situées au sommet du dôme du Panthéon, et de l’université de la Sorbonne ?



On devrait en effet !

Les vraies racines de la France, qui en a fait une lumière pour les hommes et femmes aspirant à la liberté de penser et d’être dans le monde, ce sont les principes de 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et non un culte obscurantiste, ennemi du savoir et de la liberté, qui au nom du combat contre « l’hérésie » et l’athéisme s’est couvert de sang jusqu’à ce que le peuple y mette le holà.

Le symbole du catholicisme ce devrait être non la croix, rappel d’une des plus abominables façon de tuer un homme de mort lente, supplice qui n’a d’ailleurs jamais été appliqué à un Christ de légende, mais le poteau du bûcher et les flammes, autre supplice abominable qui a lui été réellement appliqué aussi bien à d’honnêtes personnes coupables d’hérésie comme les cathares, qu’à des malades mentaux sans défenses, qualifiées de « sorcières » pour l’occasion.