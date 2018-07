Communion nationale et creuset républicain

Oui, laissons au peuple son plaisir d’être heureux que leur équipe gagne, et de faire la fête. Laissons les rabat-joie à leur amertume et misanthropie. S’il y a une chose qui a toujours marché avec le sport, c’est sa capacité à créer du liant social.

======================================



@Sylvain Rakotoarison





Vous donnez au début de l’article d’excellentes raisons de détester ces sortes de sports médiatisés. Bien que vous ayez vieilli, elles n’ont évidemment pas perdu de leur pertinence. Avec l’âge, vous êtes seulement devenu plus conciliant, et vous considérez probablement que cette tolérance de la maturité est une bonne chose.





Malheureusement, ce que nous voyons à l’oeuvre dans les rues après ces sortes d’événements ne relève pas du tout de cette forme d’atticisme. Ce serait plutôt le contraire, et les images que nous montrent les télévisions sont celles de hordes fanatisées arrivées au dernier terme de la régression. Les visages grimaçants et peinturlurés d’excités qui s’identifient aux dieux de leur équipe de prédilection n’évoquent en rien une béatitude spinoziste. C’est là bêtise à l’état pur, la même que se sont efforcés de mettre en mouvement à leur profit les systèmes totalitaires, ce qui apparaît très clairement lorsqu’on voit, par exemple, les productions cinématographiques de Leni Riefenstahl dans les années 30.





Evidemment, si vous êtes pris à partie au coin d’une rue par un groupe d’excités qui tiennent à vous faire partager leur enthousiasme et que vous leur répondez que vous n’en avez « rien à foutre », - cela m’est arrivé -, ça ne sera certainement pas sans risque. De là vient que, désormais, très peu de gens un peu cultivés, face aux caméras, osent dire ce qu’ils pensent et, ainsi, se rendre odieux à coup sûr aux yeux du plus grand nombre. Ils n’en ont effectivement rien à foutre, mais ils tiennent à montrer qu’ils connaissent les noms de deux ou trois footballeurs, qu’il leur arrive de voir des matchs, etc.





Cela me dégoûte. Je l’ai dit et je le redirai toujours sans ambages : il n’y a rien de plus CON que le sport. Je ne développerai pas davantage parce qu’à l’heure qu’il est j’en suis à fumer les bouts de cigares qui traînent au fond du cendrier. Il faut de toute urgence que je sorte prendre l’air, jusqu’au bureau de tabac.