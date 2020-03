Communiqué du CDC d’Atlanta sur le Covid-19 daté du 15 mars

Gravité

Le tableau clinique complet concernant COVID-19 n'est pas entièrement connu. Les maladies signalées ont varié de très légères (dont certaines sans symptômes signalés) à graves, y compris des maladies entraînant la mort. Bien que l' information à ce jour suggèrent que la plupart des maladies Covid-19 est doux, un rapport icône externe hors de Chine suggère une maladie grave dans 16% des cas. Les personnes âgées et les personnes de tous âges souffrant de maladies chroniques graves - comme les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et le diabète, par exemple - semblent être plus à risque de développer une maladie COVID-19 grave .

COVID-19 est maintenant une pandémie

Une pandémie est une épidémie mondiale de maladie. Les pandémies surviennent lorsqu'un nouveau virus émerge pour infecter des personnes et peut se propager entre les personnes de manière durable. Parce qu'il y a peu ou pas d'immunité préexistante contre le nouveau virus, il se propage dans le monde entier.

Le virus qui cause COVID-19 infecte les gens et se propage facilement d'une personne à l'autre. Des cas ont été détectés dans la plupart des pays du monde et la propagation dans la communauté est détectée dans un nombre croissant de pays. Le 11 mars, l'épidémie de COVID-19 a été caractérisée comme une pandémie par l' icône externede l'OMS.

Il s'agit de la première pandémie connue causée par l'émergence d'un nouveau coronavirus. Au cours du siècle dernier, quatre pandémies ont été causées par l'émergence de nouveaux virus grippaux. En conséquence, la plupart des recherches et des conseils sur les pandémies sont spécifiques à la grippe, mais les mêmes prémisses peuvent être appliquées à la pandémie actuelle de COVID-19. Les pandémies de maladies respiratoires suivent une certaine progression décrite dans un « cadre d'intervalles pandémiques ». " Les pandémies commencent par une phase d'investigation, suivie par des phases de reconnaissance, d'initiation et d'accélération. Le pic de maladies se produit à la fin de la phase d'accélération, qui est suivie d'une phase de décélération, au cours de laquelle il y a une diminution des maladies. Différents pays peuvent être à différentes étapes de la pandémie à tout moment et différentes parties d'un même pays peuvent également être à différentes phases d'une pandémie.

Des enquêtes sont en cours pour en savoir plus. Cette situation évolue rapidement et les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Situation aux États-Unis Différentes parties du pays connaissent différents niveaux d'activité COVID-19. Les États-Unis au niveau national sont actuellement en phase d'initiation, mais les États où la communauté se propage sont en phase d'accélération. La durée et la gravité de chaque phase peuvent varier en fonction des caractéristiques du virus et de la réponse de santé publique. Le CDC et les laboratoires d'État et locaux de santé publique testent le virus qui cause COVID-19. Voir la carte des tests de laboratoire de santé publique du CDC .

De plus en plus d'États signalent des cas de COVID-19 au CDC.

Les cas US COVID-19 comprennent : Cas importés chez les voyageurs Cas parmi les contacts étroits d'un cas connu Cas d'origine communautaire dont la source de l'infection est inconnue.

Trois États américains connaissent une propagation communautaire soutenue.

L'évaluation des risques

Le risque dépend des caractéristiques du virus, notamment de la façon dont il se propage entre les personnes ; la gravité de la maladie qui en résulte ; et les mesures médicales ou autres disponibles pour contrôler l'impact du virus (par exemple, les vaccins ou les médicaments qui peuvent traiter la maladie) et leur succès relatif. En l'absence de vaccin ou de médicaments de traitement, les interventions non pharmaceutiques deviennent la stratégie de réponse la plus importante. Ce sont des interventions communautaires qui peuvent réduire l'impact de la maladie.

Le risque de COVID-19 pour les Américains peut être décomposé en risque d'exposition par rapport au risque de maladie grave et de décès.

Risque d'exposition :

Le risque immédiat d'être exposé à ce virus est encore faible pour la plupart des Américains, mais à mesure que l'épidémie s'étend, ce risque augmentera. Des cas de COVID-19 et des cas de propagation communautaire sont signalés dans un nombre croissant d'États.

Les personnes vivant dans des endroits où la propagation communautaire continue du virus à l'origine du COVID-19 a été signalée présentent un risque d'exposition élevé, le niveau de risque dépendant de l'endroit.

Les travailleurs de la santé qui soignent des patients atteints de COVID-19 courent un risque élevé d'exposition.

Les contacts étroits des personnes atteintes de COVID-19 présentent également un risque élevé d'exposition.

Les voyageurs qui reviennent de sites internationaux touchés où la communauté se propage sont également exposés à un risque élevé d'exposition, le niveau de risque dépendant de l'endroit où ils ont voyagé.

Risque de maladie grave :

Des informations précoces sur la Chine, où COVID-19 a commencé, montrent que certaines personnes courent un risque plus élevé de tomber très malade de cette maladie. Ceci comprend :

Le CDC a élaboré des directives pour aider à l'évaluation des risques et à la gestion des personnes potentiellement exposées au COVID-19.

Ce qui peut arriver

Il est probable que davantage de cas de COVID-19 soient identifiés aux États-Unis dans les prochains jours, notamment davantage de cas de propagation dans la communauté. Le CDC s'attend à ce qu'une transmission généralisée de COVID-19 aux États-Unis se produise. Au cours des prochains mois, la majeure partie de la population américaine sera exposée à ce virus.

La transmission généralisée de COVID-19 pourrait se traduire par un grand nombre de personnes nécessitant des soins médicaux en même temps. Les écoles, les garderies et les lieux de travail peuvent connaître plus d'absentéisme. Les rassemblements de masse peuvent être peu fréquentés ou reportés. Les systèmes de santé publique et de soins de santé peuvent devenir surchargés, avec des taux élevés d'hospitalisations et de décès. D'autres infrastructures essentielles, telles que l'application de la loi, les services médicaux d'urgence et des secteurs de l'industrie des transports peuvent également être affectées. Les prestataires de soins de santé et les hôpitaux peuvent être débordés. À l'heure actuelle, aucun vaccin ne protège contre le COVID-19 et aucun médicament n'est approuvé pour le traiter. Les interventions non pharmaceutiques seront la stratégie d'intervention la plus importante pour tenter de retarder la propagation du virus et de réduire l'impact de la maladie.

Réponse de CDC

À l'heure actuelle, les efforts mondiaux visent à réduire la propagation et l'impact de ce virus. Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les partenaires des États, locaux, tribaux et territoriaux, ainsi qu'avec les partenaires de la santé publique, pour répondre à cette menace pour la santé publique.

Le CDC met en œuvre ses plans de préparation et d'intervention en cas de pandémie, travaillant sur plusieurs fronts, y compris en fournissant des orientations spécifiques sur les mesures à prendre pour préparer les communautés à répondre à la propagation locale du virus à l'origine du COVID-19. Il existe une abondance de directives sur la pandémie élaborées en prévision d'une pandémie de grippe qui est en cours d'adaptation pour une pandémie potentielle de COVID-19.

Points saillants de la réponse du CDC