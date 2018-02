« Ouais, arrête de faire des vidéos, et agis ! »

« Alors comment t’expliquer… »

J’ai eu pas mal de commentaires, désobligeants dans ma position me recommandant vivement et pour diverses raisons, d’arrêter de faire des vidéos et de passer à l’action ! Pour moi cela reflète le manque de considération totale pour les métiers de services communément admis dans notre beau pays à la dérive. Les médias sont une source intarissable de communication. Bien sûr la publicité et le divertissement y ont trouvé toute leur place mais pas seulement. Les médias sont aussi un extraordinaire vecteur de propagande et certains « biens placés » l’ont compris il y a déjà bien longtemps.

Il y a deux types de personnes qui pensent ce genre d’inepties : ceux qui se sentent suffisamment « éveillés » et qui n’en peuvent plus de voir des vidéos explicatives. Certains d’entre eux prônent la lutte armée et rapidement ! Le problème c’est que « la masse » elle est très loin d’être suffisamment aux faits de certains points d’histoire et du monde économique et beaucoup sont toujours bercés, de gré ou de force, par la mythologie républicaine. Je pense pour ma part au contraire que nous ne communiquons pas assez et surtout pas suffisamment ensemble. Mais nous allons y revenir.

Ensuite il y a les ceux qui multiplient les manifs, en général ce sont les mêmes qui signent toutes les pétitions qui passent. Souvent c’est leur fierté et ils n’hésitent pas à rappeler autant que possible à la plèbe qu’eux sortent dans la rue. Soit, mais pour quel résultat ? Quel syndicat de nos jours n’est pas corrompu par ceux-là même avec qui ils négocient ? Les manifestants sont-ils parvenus à faire reculer la loi travail ? N’est-ce pas les syndicats déjà qui à l’époque ont signé les conventions collectives ? Certes manifester c’est agir je ne peux pas le nier mais pour autant cela ne remet pas en cause le travail de ceux qui pratiquent « la contre-information. »

Car oui communiquer c’est agir, et non seulement ça mais c’est même indispensable !

La propagande mensongère et la diabolisation retournent les cerveaux et entrainent les consciences dans un monde illusoire dont l’histoire écrite est falsifiée, réarrangée et où l’information grand public sert les intérêts des « propriétaires » de presse. Regardons simplement la liste des propriétaires des grands médias, faisons le comparatif avec leurs liens dans le monde économique et politique et nous avons compris le principe.

Alors comment lutter contre ces médias qui incitent à penser selon leurs intérêts ? Comment rétablir la vérité après des années « obligatoires » passé au sein d’une Éducation nationale où le mémoricide est monnaie courante ? Et bien en ré-informant justement, en rééduquant. En pointant du doigt tous les points d’histoire sur lesquels on nous ment depuis le début. Aucun programme scolaire ne parle de franc-maçonnerie, pourtant comment nier leurs liens avec l’histoire et surtout la politique ? Les médias pratiquent le bashing à outrance, la diabolisation forcenée et ça marche ! Poutine passe pour le Diable, Trump un taré et l’Iran pour l’enfer sur Terre par contre on ne touche toujours pas à…c’est bon je n’ai rien dit.

La communication c’est le nerf de la guerre, elle est au centre de tout et depuis l’aube des temps. Une mauvaise communication, ou volontairement erronée, cause de véritables ravages. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de persuasion du matraquage médiatique sous couvert d’éducation et de principes droits-de-l’hommistes. Certaines vérités parfois complètement folles sont parfaitement admises simplement parce qu’elles ont été répétées tant de fois, et parfois sur plusieurs générations, qu’il devient presque impossible à un esprit lambda d’imaginer que le contraire puisse être vrai.

La contre-information ou le contre-apprentissage doit non seulement exister mais doit diffuser en masse pour contrer le mensonge et diffuser les versions contradictoires. Il faut développer et professionnaliser les contre-médias et non pas les faire taire. Il en va de l’équilibre de la pensée de manière générale.

Mais pourquoi ne se réveillent-ils pas ?

Régulièrement j’entends certains esprits contestataires se plaindre que « les gens » ne se réveillent pas malgré les appels incessants des lanceurs d’alertes, vidéastes et autres conférenciers qui s’égosillent çà et là sur internet, par écrit ou encore en écumant les salles polyvalentes dans le seul but de secouer l’esprit des gens afin qu’ils comprennent les réalités que l’on nous cache. Mais de quelles vérités parle-t-on, et pourquoi le peuple est endormi ?

Incontestablement, et les résultats électoraux en sont malheureusement la preuve, la grande majorité des habitants de ce pays se laisse endormir par les grands médias voir même se fout royalement de l’actualité et encore pire : de la politique ! Tout le monde voit bien que ça ne tourne pas rond mais chacun vit sa petite vie en épargnant pour soi, en survivant tant bien que mal pour d’autres. Pourtant la solution est en nous. Nous sommes individualisés, catalysés par les lumières des centres commerciaux et les montagnes de divertissements qui nous sont proposés à chaque coin de rue, à la télé, sur internet. Bien sûr et heureusement, certains ont compris, sortent la tête de l’eau et commencent à penser différemment. D’autres même sont déjà dans le concret et prennent des initiatives intéressantes pour tenter de remédier à tout ça. Des collectifs se créer.

Un problème c’est que beaucoup assimile ce « sommeil » de masse à un manque d’intelligence et c’est parfois le cas mais ce n’est pas le cœur du problème. Ce qu’il faut réveiller ce sont les consciences. Je m’explique : il ne faut pas confondre : ne pas comprendre l’information et ne pas « regarder » la bonne information. Je connais des gens qui ne connaissent ni Chouard, ni Hillard ou même Foucher, ni personne même si certains sont pourtant très présent sur les réseaux et pire encore, Asselineau qui était carrément candidat à la présidentielle ! Alors quant à savoir qui sont Soros, de Castries ou que ne sais-je encore n’en parlons pas. La plupart des gens de ce pays se foutent royalement de l’actualité et de la politique ou alors n’ont pas d’autres sources d’informations que les journaux locaux ou télévisés. Dans ces conditions difficile de prendre conscience de quoi que soit. La propagande est efficace parce que les habitants de ce pays sont éduqués sous la coupe d’une mythologie républicaine qui déguise colonisation en Empire et coup d’état en Révolution. Nous avons tous été programmé pour avaler des mensonges et ce sont ces mêmes mensonges qui forment l’idéologie républicaine, celle-là même qui a donné le pouvoir aux plus fortunés avec les dégâts que nous pouvons constater.

Si tu ne vas pas à l’information, l’information viendra à toi

Il faut porter l’information, la bonne information et envahir l’espace ! Il faut arrêter de communiquer ? Non ! Il faut créer un gigantesque réseau de médias dissidents qui relayent partout et en masse tout ce que les médias conventionnels ne nous disent pas et contredire ce qui est mensonger ou volontairement mis de côté et le boulot ne manque pas ! Les gens n’ont qu’à allumer la télévision pour tomber un fois sur deux sur une émission de débat totalement orientée vers la bienpensance voir un journal propriété d’un milliardaires ou sous la tutelle de l’État. Le reste du temps il faudra se contenter de programmes censés divertir et qui endormiront gentiment le petit esprit contestataire. Il suffit de sortir dans la rue pour croiser des unes de journaux et autres affiches clinquantes mais toujours sont mis en avant les travaux des médias conventionnels.

Il faut contrer cela, avec qualité et méthode. Il faut que la contre-information soit portée le plus loin possible ! La plupart des gens ne feront pas l’effort d’aller chercher cette même autre point de vue c’est pourquoi au lieu de critiquer « ceux qui font des vidéos ou des articles » pour contre-informer il serait plus judicieux de soutenir le mouvement et de relayer autant que possible.

Comment réagir quand on ne voit même pas ce qui se passe !

Personne n’est aveugle, il faut simplement regarder au bon endroit. Il faut réveiller les consciences, cessé de croire que parce que nous avons compris « certaines choses » nous serions devenus plus intelligents que la moyenne ! Les gens ne réagissent pas parce que l’information, la vrai échappe à leur conscient. Alors informons et dénonçons c’est le travail de chacun. Que ceux qui peuvent produire produisent et que les autres relais, à nous tous nous pouvons contrer le pouvoir de la propagande et que ceux qui nous rentre dans le lard en commentaire ou ailleurs aillent plutôt construire eux-mêmes quelques choses parce que l’heure n’est plus à la chamaillerie mais bien à l’action justement.

Communiquer c’est Agir et c’est nécessaire.

« Communiquer, c’est mettre en commun ; et mettre en commun c’est l’acte qui nous constitue. Si l’on estime que cet acte est impossible, on refuse tout projet humain. » Albert Jacquard

Visitez aussi le blog :

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

La chaîne ChroniquesHumaines

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw

Les chaînes ChroniquesHumaines ! On se réveille et On partage !

https://www.youtube.com/channel/UCb20fdGNH4PqGUc-P3XyBRg

https://www.youtube.com/channel/UCtJ0fc5sYGbh10ghAeQ7ARg