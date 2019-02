Communostalgie

« Si ça marche encore c’est que ça a été construit sous l’ère Soviétique ! » La formule me vient d’Alexandre, un ami russe originaire de la ville de Kostroma, et pourrait résumer à elle seule la confiance que portent encore aujourd’hui beaucoup de russes vis-à-vis de - feu - leur production industrielle.

Car partout au pays de Lénine on peut voir ces objets désuets du passé communiste. S’ils ne sont pas forcément utilisés, ces objets sont au moins conservés. « On ne sait jamais » me confiait un jour German, ouvrier du bâtiment, emballant un vieux compteur électrique sans âge avant de le remplacer par un plus récent. Or en effet lorsqu’on est russe s’il y a bien une chose qu’on sait, c’est qu’on ne sait jamais. Les objets d’hier, peut-être serviront encore demain...

Néanmoins avec le nouveau système capitaliste en place depuis près de trois décennies les russes se sont habitués à un fait nouveau : le remplacement infini. Là où hier ils réparaient tout, aujourd’hui, tout comme nous, ils remplacent... Mais comme les habitudes ne s’effacent pas d’un coup de baguette magique, ils gardent aussi l’objet cassé. On ne sait jamais.

« Mon père avait une Lada Volga », me racontait un jour Olga, ma professeur de russe, « il l’a entretenue et réparée toute sa vie ». Voilà une époque où, certes les objets n’étaient pas increvables comme le suggérait Alexandre, mais tout du moins étaient ils réparables à l’infini. Et Olga de continuer « Maintenant on achète une voiture, et un jour sans qu’on sache pourquoi, il y a quelque chose dans l’ordinateur de bord qui la fait s’arrêter. Et seul les garages de la marque peuvent y faire quelque chose ! », ou comment expliquer en termes frustrants l’ère de l’obsolescence programmée...

« C’était mieux avant ! » proclamait un jour Vladimir lors d’une discussion passionnée et passionnante dans un petit bar Petersbourgeois, « Quand on avait un objet cassé on pouvait toujours le réparer sois même ! Et si on ne savait pas comment faire on pouvait toujours trouver un copain ou un voisin bricoleur qui aidait volontier ! » Mais tous comme les objets d’un temps révolu, la volonté d’aider de cette époque n’est plus.

Ils sont nombreux aujourd’hui à la regretter cette ère du communisme bienveillant, ces années où les problèmes de l’un étaient le souci de tous. « Avant en province » me racontait une amie, « lorsque quelqu’un avait un trajet à effectuer avec sa voiture, il ne manquait pas de prévenir son voisinage. Au cas où quelqu’un d’autre souhaiterai partir dans la même direction. » Aujourd’hui l’individualisme prime, et la voiture en est le symbole parfait. Quid des transports en commun ? Que néni ! Si l’on a la chance de pouvoir s’acheter une voiture récente on l’utilise tous les jours pour aller au travail, même s’il est moins coûteux et plus rapide de se déplacer en transport en commun ! C’est aussi ça le basculement d’une société communiste vers une société capitaliste : les nouveaux objets que l’on possède doivent être vu !

Ce qui se voit ce sont les clochards et les plus démunis également... « Quand j’étais jeune les clochards ça n’existait pas... » me confiait un jour Olga. « A Moscou, à St Petersbourg, partout, dans tous le pays les gens avaient un logement. C’était aussi ça le communisme ! » Certains n’oublieront pas de rajouter que le KGB payait aussi le loyer dans les sous-sols de la Loubianka, le siège de la police politique à Moscou. Voir plus loin, dans les goulags de Sibérie, pour ceux qui préfèrent les grands espaces...

Néanmoins ce sentiment de nostalgie du communisme reste très prégnant au sein de la société russe actuelle. « On avait pas tout, mais ce que nous avions été bien partagé ! » me rappelait un jour Alexandre alors que nous battions le pavé Petersbourgeois. Et de ce fait le vol et la jalousie des possessions de l’autre étaient inexistants. Facile, me direz-vous, lorsqu’on a rien, ou presque. Or c’est dans ce « presque » que la nostalgie du passé fait aujourd’hui surface. Car certes les russes de nos jours possèdent plus de biens, mais ils en paient un prix élevé. Le crédit, qui n’existait pratiquement pas à l’époque de l’URSS, est maintenant monnaie courante (sans mauvais jeu de mots), et l’endettement des ménages suit une augmentation fulgurante. Les taux d’intérêts sont extrêmement élevés et rappellent ceux de l’Europe de l’Ouest dans les années 1970, avec la progression économique en moins. Depuis 2014 les russes ont connu une régression de 12 % sur leurs revenus cumulés, c’est dire s’ils souffrent. Et cela explique aussi le retour idéologique, même s’il est sûrement exagéré, vers une économie planifiée. Cela est d’autant plus agaçant que les oligarques à la tête des grandes entreprises du pays et placés là à l’arrivée du pouvoir en place en 2000 n’en finissent plus de s’enrichir personnellement. Cela place la Russie dans la position incongrue des sociétés dites non Pareto-optimale (du nom de l’économiste italien Vilfredo Pareto), c’est à dire que la tranche la plus riche ne parvient pas à tirer la tranche la plus pauvre vers le haut, ou au moins d’atteindre la stabilité ! En théorie on ne voit cela que dans les économies fermées. Or, et cela n’aide pas, l’Etat Russe est loin d’être le plus redistributeur, ce qui veut dire que même si son PIB n’est pas en récession (à suivre de près néanmoins), son développement lui l’est. Quid du système communiste donc ? Qui ,lui, était très largement redistributeur... « Jamais de la vie ! » s’offusquait Natalia, une amie de Moscou, lorsque je lui posais la question il y a quelques années. « On était obligé de connaître la vie de Lénine par cœur pour valider des études en mathématiques ! C’était de la folie pure ! » s’expliquait elle.

Comme souvent les avis sont partagés sur l’époque communiste du pays. Beaucoup diront que c’était une bonne idée, mais qu’elle était mal appliquée. D’autres diront que c’était une catastrophe que seuls les russes étaient capables de supporter. Une partie se rappèlera des bienfaits égalitaires, tandis qu’une autre partie n’est plus la pour parler des atrocités de la répression.

Lorsque enfin je m’enthousiasmais face à Natalia de l’incroyable destin de la Russie qui a été la première nation à faire la Révolution Communiste et à adopter ce mode de fonctionnement à grande échelle , celle-ci su très rapidement calmer mes envolées utopistes : « Tu sais Naïk, tu n’as pas vécu ce que nous avons vécu. Il est parfois préférable de ne pas être les premiers ».