Compassion ? Ras-le-bol des demandes de dons !

Bonjour à vous chers amis internautes ! C'est chaque année la même chose… Nous (vous, moi et les autres aussi !) recevons une avalanche de courriels de demandes de dons pour telle ou telle ONG, association, organisation, etc. Et principalement en ces périodes de Noël et Nouvel an où la générosité est censée être plus disponible… Ce n'est pas tant le manque de crédibilité qui me dérange. C'est toute cette avalanche de demande d'argent pour telle ou telle cause… Bref, tout cela finit par me gonfler sérieux à la longue… Pour plusieurs raisons…

La première raison :

Si le développement depuis plus de trente ans d'organisations, associations, ONG, etc. progresse, c'est (en partie) parce que les états sont restés incapables de remplir leurs missions auprès des peuples concernés et se disent qu'après tout si la société civile s'en occupe, c'est toujours ça de moins à faire et à dépenser. Rien qu'en France, la progression des demandes de repas gratuits au Resto du Cœur montre une courbe ascendante parallèle à celle du chômage… (+ de 10 % de chômeurs, soit 3 millions d'individus) sans compter les exclus en tous genres (10 millions de pauvres dans ce même pays qui sur-vivotent avec moins de 800 euros mensuel pendant que les puissants s'empiffrent sans retenu en justifiant leurs richesses légitimes…) Il y a donc là une hypocrisie de la part des politiques qui ne remplissent pas leur mission citoyenne et préfèrent au passage s'en mettre plein les poches et venir visiter "le nez enfariné", pendant les fêtes de fin d'années, les associations, en prenant des airs de misère et de fausses compassions et ça a le don (sans jeu de mot !) de me gonfler encore un peu plus… (Lire ici l'entretien avec Jean Ziegler : Jean Ziegler : « Les spéculateurs devraient être jugés pour crime contre l’humanité » (https://www.bastamag.net/Jean-Ziegler-Les-speculateurs). C'est proprement exaspérant… Surtout quand il s'agit de représentants élus par les peuples qui donnent des leçons à tout va et qui ne font rien pour eux… Et ne pensent qu'à leurs réélections. (comme si les pauvres allaient voter pour eux une fois de plus…)

La deuxième raison :

C'est qu'à y regarder de plus près, ces associations, ONG, etc., en matière de crédibilité, pour certaines associations humanitaires qui se rétribuent de 8.000 à 15.000 euros pour leurs "responsables", cela fait un peu "short" en comparaison de mon train de vie de citoyen de base de bas niveau…

Il va de soi que je ne parle même pas de tous les spams que l'on classe dans la rubrique "escroquerie" qui sont des demandes de charité d'escrocs internationaux venant principalement (mais pas uniquement) d'Afrique de l'Ouest (Nigeria, Côte d'Ivoire, etc.) dont il convient de se méfier et de jeter automatiquement le courriel sans répondre. Voir à ce propos des sites spécialisés qui répertorient ces escroqueries (cf. : http://www.hoaxbuster.com/search/node/escroqueries / http://www.hoaxbuster.com/dossiers/les-arnaques-africaines-african-scams ).

Et je ne mentionne pas non plus tous les détournements des grandes instances internationales comme l'ONU (Un exemple de 1995 avec un détournement de plus dix millions de dollars à l'UNICEF !) car c'est bien plus glauque comme procédés de la mafieux…

••• Le capitalisme bien compris des ONG humanitaires et de solidarité •••

Ils se foutent vraiment de notre gueule avec ces revenus qui surfent sur la cause des pauvres qu'ils sont censés aider…

La preuve par l'exemple :

ASSOCIATIONS CARITATIVES : LES PLUS HAUTS SALAIRES... (en 2014)

Montants des salaires (en euros) les plus élevés donnés par les Associations caritatives (montant moyen brut mensuel), indiqués par Que Choisir :

CROIX ROUGE : 7861

ARMEE DU SALUT : 6600

ARC : 6427

MEDECINS DU MONDE : 6120

SOS VILLAGES D'ENFANTS : 5939

UNICEF : 5724

RESTOS DU CŒUR : 5 512 (absents de la liste Que Choisir )

SECOURS CATHOLIQUE : 5237

PETITS FRERES DES PAUVRES : 4900

FONDATION ABBE PIERRE : 4522

MEDECINS SANS FRONTIERES : 4335

AMNESTY INTERNATIONAL : 4265

SECOURS POPULAIRE : 3400

ATD QUART MONDE : 2375

INSTITUT PASTEUR : 9675

P.-S : Intégré dans la liste "Les Restos du coeur" (absents de celle établie par Que Choisir, et pourtant bien DANS le Top10 des plus hauts salaires, placés à la 7ème position).

Lire aussi sur ce sujet : Les dessous du business de la solidarité : https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-dessous-du-business-de-la-solidarite_1430005.html et encore CARITATIF LUCRATIF... https://forum.quechoisir.org/caritatif-lucratif-t7655.html#p22701

La troisième raison :

C'est que quand je partage ou que j'aide un pauvre proche ou un lointain, je n'ai pas besoin de faire tout un tapage et je le fais "naturellement" et de préférence gratuitement… Donc il y a là une grande différence avec ces seigneurs de l'humanitaire qui sont grassement rétribués et viennent jouer leur couplet humanitaires de sauveurs devant les déshérités… C'est une insulte de plus faite aux déshérités… (Pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte… comme ces beaux prêcheurs du développement durable… écologique et recyclable… alors que leur public n'a même pas de quoi survivre…).

On notera avec satisfaction qu’il y a parfois de bonnes surprises, comme cette association de retraités qui œuvre gratuitement au service du Développement Nord-Sud. C’est trop rare pour ne pas le signaler au passage : AGIRabcd. Site : http://www.agirabcd.org

Ou encore tous ces spécialistes dans leurs domaines qui vivant dans leurs pays d'origine, n'hésitent pas à passer un mois, deux mois, voire même six mois par an dans les pays en développement pour se mettre gratuitement à la disposition des populations (chirurgiens, menuisiers, aviateurs, informaticiens, etc.). Ceux-là sont en général des gens discrets et dévoués à la cause humanitaire avec l'humilité qui va avec. Rien à voir avec cette caste de parvenus qui osent nous demander la charité pour les pauvres et vivent très (trop !) largement des dons de notre compassion naïve…

La quatrième raison :

Puisque les politiques se désintéressent de la conditions des pauvres citoyens proches ou lointains, je trouve indécent de demander aux citoyens de base de remplir cette mission à leur place… Certes, à la décharge des politiques, il faut reconnaître que les citoyens devraient faire preuve de plus de lucidité quand ils élisent leurs représentants. Cela laisserait au moins une porte de sortie pour un futur moins stupide…

La cinquième raison :

La culpabilisation de ceux (assez nantis sur les bords quand même !) qui nous demandent de l'aide pour les plus désavantagés m'agace un peu (beaucoup)… Car la culpabilisation c'est le discours habituels des puissants de ce monde sur les plus défavorisés pour mieux les enfoncer un peu plus…

J'ai donc presque envie de leur répondre : Le monde croule sous les inégalité et la misère. Bien ! Qu'il croule ! L'espèce humaine va disparaître si on ne fait rien ! (En prenant des critères de surpopulation ou d'écologie !) Bien ! Quelle disparaisse ! Encore que, faire disparaître 7,5 milliards de couillons, ce ne soit pas l'affaire d'un seul jour puisque le monde s'est fait en sept jours paraît-il ! Sauf à imaginer Hiroshima en écran géant… comme le rêvait le foldingue Kim Il Sung (Paix à son âme car en bon bouddhiste on pardonne aux imbéciles aussi !) et que son fils l’agité du bocal actuel du pays du matin calme, voudrait pouvoir réaliser prochainement en copiant les mauvaises idées des neuf puissances nucléaires de ce monde qui sont en infraction après l’adoption d’un traité historique d’interdiction de l’arme atomique. Ce traité, a été adopté en juillet 2017 par 122 pays ! L’ICAN qui est à l’origine de cette démarche s’est vu décerné le Prix Nobel de la Paix) (http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2017/10/06/le-prix-nobel-de-la-paix-decerne-a-la-coalition-internationale-pour-l-abolition-des-armes-nucleaires_5197010_1772031.html)

L'espèce humaine a fait disparaître tellement d'espèces avant elle que ce ne sera pas une grosse perte pour le cosmos… si l’« inhumanité » sortait de l'ornière terrestre… Il ne faudrait quand même plus continuer à croire que l'espèce humaine est le centre du monde ou de l'univers. Qu'elle disparaisse ! Et alors ! Le cosmos continuera avec les autres espèces et peut-être moins stupidement…

La sixième raison : Et certainement la plus sensée !

C'est que les Associations, ONG, etc., devraient plutôt s'adresser aux puissants et gouvernants de ce monde pour leur rappeler leurs devoirs vis à vis des peuples, au lieu de perdre leur énergie à nous demander des dons à nous les petits tout juste auto-suffisants qui peinons à équilibrer mensuellement notre misère. Au moins cela aurait l'avantage du courage de voir toutes ces ONG et associations en tous genres gueuler comme des vaux auprès des puissants, pour que ce monde soit moins stupide et un peu plus harmonieux. Mais on sait que le courage n'est pas un adjectif en cours dans ce monde… (Lire : “ Ma réponse face au terrorisme d'Etat français ” : http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/terrorisme_d_etat.html )

Autres raisons :

J'ai du lait sur le feu et ma casserole déborde…

J'en rajoute cependant vite fait (ci-dessous) une petite couche car cela me semble utile !

LA CHARITY BUSINESS DES SEIGNEURS L'HUMANITAIRE

En fait, ce qui est particulièrement choquant chez ces seigneurs des ONG de l’humanitaire et du Développement, c’est leur attitude supérieure et prétentieuse de ces citoyens nantis qui pensent pouvoir comprendre et aider les plus déshérités de ce pays (la France) et du monde, en vivant très au-dessus de la condition de vie de ceux qu’ils sont censés aider, en invoquant en plus les critères de compétences, de responsabilités, et autres choses charges lourdes comme la nécessité de d’éviter la corruption. (On rêve à constater à nouveau cette hypocrisie et ces attitudes prétentieuses et orgueilleuses quand on sait le montant de tous les détournements qu’il y a chez eux !)

En plus, ils se comportent comme si ceux qu’ils croient aider étaient des tarés et des imbéciles tous justes bons à mettre au rebut et au bancs des sociétés.

Il y a là une arrogance dans cette nouvelle caste de parvenus qui se sont fait leur nid dans cette filière de l’humanitaire depuis plus de 40 ans et se foutent éperdument de la réalité et des solutions constructives de long terme à imaginer et à proposer pour les plus démunis. Sans parler des alternatives viables pour résorber la misère et la souffrance des peuples.

Mais faut-il s’en étonner puisqu’ils ne font que copier les même schémas que sont tous ces experts internationaux de l’ONU, du FMI, de la Banque Mondiale, et autres organisations internationales, sans oublier ceux de l’Union Européenne et leurs commissions spécialisées et des ministres concernés (tous non imposables par ce qu’ils sont des organismes internationaux ! Alors que le petit citoyen lui est imposable !). Un classique du genre si l’on peut dire avec en toile de fond leur soumissions aux états qui participent à leurs finalement annuels et aux maintient de leurs prérogatives et avantages sociaux en tous genre.

Et l’on voudrait faire évoluer les sociétés avec ces castes de parvenus humanitaires bons teints qui vous invoquent pour finir la nécessité de ne pas faire régresser les sociétés en nivelant par le bas mais en restant à leurs statuts avantageux !

Paradoxe des paradoxes, car c’est justement l’inverse qui se produit !

En ayant cette attitude de grands seigneurs, c’est justement là que ces pontes et experts en tous genres font régresser la société en étant incapable de se plier et de s’abaisser au niveau des plus petits pour les relever et les aider (avec eux).

Excusez du peu, mais d’évidence ces seigneurs de l’humanitaire sont plus nuisibles que profitables pour ceux qu’ils sont censés aider, car ils créent un fossé de plus qui est celui de la rancœur auprès des pauvres et d’être considérés comme des populations inférieures qui devraient accepter les suffisances et les bonnes paroles et techniques hautement spécialisées de ces rois et empereurs de l’humanitaire.

Cela n’est pas acceptable pour le peuples en devenir ce genre d’attitude. Surtout quand l’on veut en plus récolter des fonds de fonctionnement auprès de nous, cette population docile des couillons et petits citoyens de seconde zone, des moins que rien qui passons notre existence dans la survie continuelle.

Je dirais même que toute cette bande de « trous du culs » que sont ces intelligences supérieures de l’humanitaire n’ont rien à faire chez nous et qu’ils ne sont pas les bienvenus chez les pauvres pour nous faire ouvrir notre porte-feuille qui est déjà percé et troué par les impôts étatiques depuis un bon moment !

Vous allez penser que j’en rajoute, que je fais le malin ! Et bien pas du tout ! Je ne fais que vous redistribuer les enseignements et conseils que m’ont offert modestement des lumières de l’humanité sur mon chemin.

Pour exemple, je vous ne relaterai que cette histoire que j'avais vécu en octobre 1973 : En arrivant à Yaoundé (Cameroun) pour signer un contrat de 3 ans pour la première ONG du pays (La pour la Commission pour le Développement et la Commission pour l'information de la FEMEC) avec à l’époque plus d’un milliard de francs CFA consacré au développement rural, le Docteur Aaron Tolen, le secrétaire exécutif de de cette commission pour le Développement de cette institution, (voir le lien : http://pierre.souchier.free.fr/tolen.discours.html ) me dit :

« Vous venez travailler chez nous pour notre développement. Nous vous proposons un salaire camerounais. Pas un salaire d'expatrié d'Occidental ou d'experts de l'ONU ou autres institutions internationales, car nous n'avons pas besoin de spécialistes qui s'engraissent sur notre dos. Nous voulons des spécialistes très compétents qui soient au niveau des peuples et non au-dessus. Vous acceptez ou vous refusez. Si vous refusez, voici votre billet d'avion pour le retour ! »

Comme j'étais venu pour le développement, j'ai accepté évidemment, mais j'ai surtout compris le trésor de l’enseignement de ce message.

Beaucoup de monde pour ne pas dire « tous », adorent travailler pour le développement et/ou l'humanitaire avec de confortables revenus… Ça fait classe et c’est presque des postes avec toutes les imputés… Mais cela ne sert guère les peuples en définitive sur le long terme.

Note : Pour la petite histoire, le Docteur Aaron Tolen avait été choisi par l'ONU comme arbitre en 1967-68 pour faire les accords de paix entre les USA et le Viet-Nam à Gif-sur-Yvette (banlieue parisienne). Étant d'un continent neutre (Africain) il avait pu ainsi mettre au point avec Kissinger et Le Duc To, les accords de paix pour la fin de la guerre au Viet-Nam… Etc.

Puisse donc, ces grand seigneurs des associations et ONG de l’Humanitaire et du Développement, se rappeler cela pour un authentique développement et non une exploitation de plus, sous couvert d’aide humanitaire, de solidarité ou de coopération Nord-Sud.

EN CONCLUSION :

Les Associations, ONG, etc., devraient plutôt s'adresser aux puissants et gouvernants de ce monde pour leur rappeler leurs devoirs vis à vis des peuples, au lieu de perdre leur énergie à nous demander des dons à nous les petits tout juste auto-suffisants qui peinons à équilibrer mensuellement notre misère. Au moins cela aurait l'avantage du courage de voir toutes ces ONG et associations en tous genres gueuler comme des veaux auprès des puissants pour que ce monde soit moins stupide et un peu plus harmonieux. Mais on sait que le courage n'est pas un adjectif en cours dans ce monde…

Votre serviteur du bon sens au service de la condition sociale des peuples !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 27 novembre 2017.

NOTE : POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETE IL Y AURAIT POURTANT UNE SOLUTION :

Puisque les politiques sont impuissants et sans idées, on leur offre la solution : Le revenu de vie pour tous : http://appelpourlerevenudevie.org/ Pour en savoir plus sur le "Revenu de vie" : http://www.lepost.fr/article/2011/08/15/2568581_pour-resoudre-la-crise-financiere-le-revenu-de-base-pour-tous.html

REMARQUE sur le coût du "Revenu de vie" : En France, le coût de cette mesure en termes d’argent distribué serait de l’ordre de 200 à 400 milliards d’euros soit 10 à 20 % du PNB. Mais en fait cela coûterait beaucoup moins grâce aux simplifications administratives qui en résulteraient, également du fait que cela désamorce la bombe du chômage. Le revenu d’existence serait déduit des prestations sociales normales mais en sorte que jamais personne n’y perde. Autres leviers de financements : taxe Tobin, et CSG. Etc. (extrait d'un programme du "Bonheur National Brut" : http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.25.html ). Autre mode de financement : La taxe sur les transactions financières : http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/sans_impots.html )