Compétence et Résilience de Cévital : Une Algérie qui inspire respect

Une nouvelle qui fait chaud au cœur et qui démontre à contrario que tout n’est pas perdu pour l’avenir est la rencontre – qui n’est pas la première entre un président français et des capitaines d’industrie au sens ou nous donnons à ce terme toute sa profondeur, nous remplit de fierté . En l’occurrence cette fois ci il s’agit de la rencontre entre le président Macron et monsieur Issad Rebrab le patron entre autres de Cévital, Brandt et le dernier né l’entreprise qui est un concentré de technologie futuriste l’entreprise Cevital emploie déjà 12 000 personnes dans l’électronique, la sidérurgie, l’électroménager et le BTP..

Issad Rebrab nous explique brièvement le secret de la réussite : « Il faut être confiant Nous avons beaucoup d’atouts. Tout peut être maitrisé si on le veut. Il faut être persistant et en même temps ordonné ; J’admire beaucoup les Américains qui eux voient les choses en grand. Pour moi dans un monde où on est constamment confronté à une guerre économique, il faut toujours voir grand, même si parfois on est obligé de commencer petit »

Ce fut en effet, le cas, Taiëb Hafsi professeur à HEC Montréal en parle dans un ouvrage percutant où il raconte la saga de ce bâtisseur hors pair. Il a intitulé l’ouvrage : « Voir grand, Commencer petit, et aller vite » Cette ambition , cette soif de réussite, cette résilience ne sont pas d’une quelconque bénédiction divine ou d’un quelconque coup de pouce honteux , au contraire Issad Rebrab a montré qu’il était résilient, tenace, sur de son bon droit mais comme tout comme capitaine d’industrie il se bat sans état d’âme avec les plus grands Certes ce ne sont pas tous les jours des victoires, mais il donne l’impression que les défaites conjoncturelles, les batailles perdues le stimulent encore plus

La dernière prouesse : Une forte dimension symbolique

Le groupe Cevital lance, un nouveau grand projet industriel dans la ville de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. A la clé ? Plus de 1000 emplois dans la région. C’est le président français, Emmanuel Macron, qui s'est déplacé en personne pour inaugurer le projet aux côtés du patron de Cevital, Issad Rebrab. Selon les responsables il s’agira de construire , une pour la fabrication de membranes et de stations de production d’eau ultra pure, une autre de dessalement d’eau de mer et de traitement des eaux industrielles, en utilisant EvCon, une technologie allemande révolutionnaire, acquise par le groupe Cevital en 2014. Entrepreneur de talent et visionnaire, M. Issad Rebrab a su conduire le développement de l’entreprise au niveau local ainsi qu’à l’échelle internationale, pour en faire un groupe exportateur aux standards internationaux, tant en matière de qualité et d’innovation que de formation de son personnel.

Installer une autre usine en France et créer un millier d’emplois tout ceci en moins de trois mois amener de l’oxygène à une région qui connait un chômage tout ceci a forcé l’admiration de la partie française. D’après le média Francetvinfo : « Plus que jamais avec cet investissement, l’industriel algérien fait figure de Saint-Bernard de l’industrie française (…) »

Le journaliste Said Rabia nous parle de cette nouvelle prouesse en France : « Le projet de Cevital, qui occupe une partie du site du constructeur automobile PSA dans les Ardennes, à savoir 15 hectares, compte trois unités industrielles. Trois mois seulement ont suffi au groupe Cevital pour lancer ses projets d’investissement à Charleville-Mézières dans la région des Ardennes. Le projet, un investissement de 250 millions d’euros, a été inauguré hier par le président français, Emmanuel Macron, aux côtés de l’homme d’affaires algérien, Issad Rebrab » (1).

Le chef de l’Etat français était tout ouïe aux explications du patron de Cevital. Emmanuel Macron, qui a modifié son programme pour être aux Ardennes, n’a pas caché sa satisfaction de voir les 1000 emplois directs créés par ce projet. Il a qualifié l’investissement d’« emblématique », et a promis de tout faire pour « accompagner M. Rebrab ». « Il offre de vraies perspectives pour la région, c’est pourquoi j’ai tenu à être là juste avant le Conseil des ministres », a-t-il déclaré. Il faut le dire, les autorités françaises ont déroulé le tapis rouge à Issad Rebrab, qui continue à subir les affres de la bureaucratie dans son propre pays, l’Algérie. (…) Le patron de Cevital est résolument engagé dans ses investissements à l’international. Il a évoqué aussi une trilocalisation entre l’Algérie, la France et l’Allemagne, où il a lancé un partenariat avec un grand laboratoire de production de médicaments. Avec sa technologie EvCon, Cevital a vraiment le vent en poupe » (1).

Les nouveaux projets à l’international

Dans ses échanges avec le président français, poursuit Said Rabia sur le site de ses usines dans les Ardennes, le patron de Cevital a annoncé la concrétisation d’une joint-venture avec le géant américain de la pétrochimie Shlumberger, un partenariat de 51% pour la partie algérienne et 49% pour les Américains. Le groupe algérien se donne, en effet, l’accès à un marché de 32 milliards de dollars annuellement. (…) Selon Issad Rebrab, le volume du marché mondial, auquel ouvre les portes la technologie EvCon dans l’industrie pétrolière, est de 320 milliards de dollars. (…) Concernant la qualité de l’eau ultra pure, son prix de revient est en train d’amener les laboratoires pharmaceutiques à changer complètement leurs équipements » (1).

« C’est vraiment une révolution », lance l’homme d’affaires algérien qui a annoncé d’autres projets à terme en France : 5 en tout. (…) Dans le monde entier aujourd’hui, insiste Issad Rebrab, le maître-mot c’est la création d’emplois et de développement. Tous les pays, dit-il, cherchent la denrée rare, à savoir les entrepreneurs qui créent la richesse et l’emploi. (…) Après Oxxo et Brandt, le groupe Cevital lance 5 autres projets. 1000 emplois direct en perspective, de quoi réjouir les Ardennais qui l’accueillent bien. L’événement, qui fera date dans l’histoire du plus grand groupe privé algérien, a fait la une de toute la presse française. En France, Rebrab est reçu avec tous les honneurs » (1).

Le procédé de production d’eau ultra pure procédé EvCon

« Quand l’audace rencontre la chance, cela donne lieu à des rendez-vous insoupçonnés. C’est ce qui s’est passé, ce mercredi 7 novembre, dans les Ardennes, l’un des dix départements les plus pauvres de France, où l’homme d’affaires Issad Rebrab a rencontré le président Emmanuel Macron. (…) Issad Rebrab va investir 250 millions d’euros dans ce site de 15 ha avec à la clé la création à terme de plus de 1.000 emplois directs. Concrètement, il y aura dans un premier temps une usine de fabrication de membranes et de stations de production d’eau ultra pure, de dessalement d’eau de mer et de traitement des eaux industrielles en utilisant la EvCon, une technologie allemande acquise par Cevital. Ce projet va donner au patron de Cevital “une nouvelle dimension” parce qu’il va partir à la conquête du marché mondial »(2)

« L’industrie pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire auront besoin d’utiliser l’eau ultra pure et sont appelées à rénover l’ensemble de leurs équipements. Sans compter le dessalement d’eau de mer et le traitement des eaux industrielles, notamment dans le secteur de la pétrochimie. “Chaque baril de pétrole extrait entraîne avec lui quatre à cinq barils d’eau réinjectée le plus souvent dans le sous-sol”, a commenté M. Rebrab. Rien qu’aux États-Unis, le traitement de ces eaux représente un marché de 32 milliards de dollars, selon lui. L’homme d’affaires aurait voulu tout produire en Algérie et exporter depuis ce pays. Mais cela s’est révélé irréalisable “avec toutes les difficultés” rencontrées sur son chemin ». (2)

Cevital et l’économie de la Connaissance

Par-dessus tout Issad Rebrab mise sur le savoir et la recherche qui est opérationnelle comme celle de ses laboratoires en Algérie. C’est en tant que parrain qu’Issad Rebrab, Président de Cevital, a participé le Samedi 12 Mai 2018, à la 8ème édition du Salon des Cadres Algériens de France. Consacré à la persévérance, l’évènement s’est tenu à la Mairie du 15e arrondissement de Paris, en présence de plus de 700 étudiants, cadres, chercheurs, entrepreneurs et artistes. Issad Rebrab était accompagné par Said Benikene, CEO de Cevital. Les deux dirigeants, ont insisté dans leurs interventions sur l’importance de la persévérance, élément fondateur de la réussite de Cevital. Ils ont également mis l’accent sur l’importance d’investir dans l’économie du savoir, tout en soulignant le rôle déterminant des talents algériens de l’étranger dans le développement de l’économie algérienne.

Requête pour une vision du futur

On peut espérer que monsieur Issad Rebrab s’engouffrera dans la brèche de la révolution électrique notamment dans les transports véhicules électriques mais aussi camions, bus, trains et même vélos électriques tout ceci au nom de la préservation des dernières ressources fossiles qu’il nous faut laisser comme un viatique pour les générations futures

Il est aussi un combat et non des moindre celui du combat pour une école et une université de qualité. Cela passe pour le pays par la recherche pour construire ses propres équipements pédagogiques Devrons nous continuer à importer pour des centaines de milliers de dollars d’équipements de verrerie de produits chimiques - qui ont aussi une utilisation en médecine, dans les laboratoires d’analyses des entreprises et des ministères - ou doit on prendre le taureau par les cornes et construire patiemment résolument et avec résilience un système éducatif en phase avec le mouvement du monde

En définitive cette citation extraite de l’ouvrage : « Pensée magique, pensée logique, Éditions du Pommier, 2008 » s’applique à la vision de l’entreprise vue par Monsieur Rebrab : « Une pensée linéaire et rationnelle marche bien dans un monde certain, dans lequel nous pouvons planifier notre avenir ; mais dans un monde incertain, complexe et en mouvement comme le nôtre, c’est fini. Ce qui fait la différence, désormais, c’est l’audace de s’ouvrir à la nouveauté, à l’imagination, à la capacité à sortir du cadre de ses compétences, avant d’y retourner et d’y appliquer raisonnablement ses nouvelles idées… »

Monsieur Issad Rebrab, est à bien des égards un exemple de ténacité qui montre que l’Algérie a les moyens de rebondir. Ils ne sont pas nombreux les capitaines d’industrie qui donnent une visibilité à l’Algérie à l’échelle internationale en France, en Maurétanie, en Afrique et ailleurs. Cela montre que quand les règles du jeu sont clairs le partenariat public privé PPP, ne tient pas du rêve impossible .

Ce poème de Kipling peut à bien des égards s’appliquer au sacerdoce de monsieur Rebrab

« Si tu peux rester digne en étant populaire,

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,

Si tu peux être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire

Seront à tout jamais tes esclaves soumis (...) »

Monsieur Rebrab a adopté avec ses enfants le culte de l’humilité, du travail bien fait, fait de sueur, de compétence, d’abnégations, sans le m’as-tu vu qui fait tant de dégâts dans l’imaginaire des Algériens qui ne sont pas dupes. Il n’est que de voir comment les travailleurs du groupe Cévital avancent et ont la conviction qu’ils sont utiles au vue des résultats palpables. Puisse l’Algérie compter en son sein d’autres capitaines d’industrie qui créent de la richesse. Cevital est le deuxième pourvoyeur en devises du pays après Sonatrach .

Il n’y a pas de raison que l’Algérie pour laquelle tant de patriotes sincères sont morts ne continue pas son épopée avec d’autres défis à relever. Nous pouvons le faire, c’est d’ailleurs la célèbre devise d’Angela Merkel : « Wir schaffen das ! » concernant l’accueil d’un million d’émigrés qu’elle a pu intégrer, loger, offert l’éducation , la formation et le travail ! Nous pouvons nous aussi y arriver Faisons confiance au savoir et à tout ceux qui ont foi dans cette Algérie qui nous tient tant à cœur. Amen

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger