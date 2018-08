Complications dans les salutations : la face et le territoire

De nombreux cas de musulmans ayant refusé une poignée de main ont récemment défrayé la chronique. Cela peut sembler paradoxal mais c’était peut-être le but recherché inconsciemment : attirer l’attention publique sur le malaise qu’éprouvent certaines minorités qui cherchent de manière contradictoire à la fois une valorisation sociale et un refuge dans la religion. Ce repli religieux est tout a fait possible dans la sphère privée où l’on peut vivre sa foi comme on l’entend. Mais dans l’espace publique, nous sommes censés nous plier aux us et coutumes du lieu : A Rome fait comme les romains.

Le problème c’est qu’il n’est pas vraiment illégal de refuser une poignée de main. Il s’agit tout simplement de savoir-vivre. Savoir-vivre dont un des principes majeurs est l’adaptabilité. On serait donc tenté de penser que c’est cette qualité qui fait défaut à certaines personnes. On imagine par exemple facilement un jeune homme musulman, grossier, frustré et zélé refusant de saluer une femme dans le contexte de son travail à la RATP.

L’histoire de Farah Alhajeh, une jeune suédoise de 24 ans, montre que les choses sont plus compliquées. Lors d’un entretien d’embauche, cette femme voilée a refusé de serrer la main de son employeur. Ce dernier a alors mis fin à la rencontre. Il s’est retrouvé face à la justice pour discrimination et a perdu son procès. Ne soyons donc pas naïfs, la politesse est censée adoucir les moeurs mais quand on en manque en le faisant exprès, on peut penser qu’il s’agir d’un dessein politique visant à ébranler le fragile équilibre des sociétés européennes.

Tous les jours nous devons saluer des gens, toutes sortes de gens avec des psychologies et des cultures différentes. L’idéal serait une salutation universelle de base comme un signe de la tête accompagnant le regard et pourquoi pas un sourire pour les moins timides. Et plus si affinités, bien sûr ! De nombreuses pratiques regionales devraient logiquement disparaître, comme la bise française. D’autres comme le salut musulman, qui consiste à mettre sa main sur le coeur, pourrait bénéficier d’une régénération. Tout dépend du poids relatif, notamment démographique, des différentes cultures. En somme, à chacun son salut, et que la guerre des bonjours commence. Courbette japonaise, bisou esquimaux, salut vulcain, high five américain ou encore fist bump (mon préféré, pour des raison d’hygiène) entrent ainsi en compétition dans l’arène mondiale. Moi qui pensait qu’avec la fin de l’Histoire, la poignée de main occidentale allait s’imposer…

Pour mettre fin à ce grand désordre multiculturaliste, nous avons besoin que les mêmes rituels (du latin ritus, ordre prescrit) soient connus et appliqués par tous. Cela afin d’atteindre une certaine harmonie sociale, objectif du savoir-vivre. Le problème c’est que tous ces gestes sont hautement symboliques, certains évoquent la paix (le salam musulman) voire la soumission ou au contraire un côté très avenant du côté de l’occident. C’est justement ce que certains nous reprochent : abuser de notre position de force, faire preuve d’”excès de pouvoir”. A la limite je peux comprendre qu’un regard pénétrant, une poignée de main ferme ou encore une démarche assurée puissent mettre mal à l’aise les plus effacés d’entre nous. Mais vouloir se dérober à ses obligations sociales, en utilisant le prétexte de la religion, cela me paraît être une assez mauvaise idée. Dans la tête de certains c’est aussi sans doute une façon de dire, vous m’avez exclu, et bien je vous exclus. Finalement je suis peut être le dernier dans votre société, mais vis-à-vis de Dieu je suis le premier, donc de marquer une supériorité dans le champ du religieux. Cette distinction sociale par la négative, véritable stratégie du looser est totalement contreproductive et inefficace.

La politesse est un art subtil. Comme le rappelle Dominique Picard dans son Que sais-je sur le sujet : Les codes du savoir-vivre supposent que l’on concilie des aspects contradictoires : respecter les distances et faciliter les contacts ; marquer la hiérarchie sociale et présenter une image positive de soi. En somme, respecter le territoire et la face de chacun. Et tout d’abord le territoire de ceux qui n’ont que leur fierté et leur religion pour opium. Et quand bien même ces territoires nous paraissent perdus, il nous faut les reconquérir. Mais pas par la force, plutôt en montrant que nous pouvons nous aussi nous adapter et intégrer les différences. Nous pourrions ainsi évoluer vers des pratiques salutatoires moins agressives. Ce point de vue peut paraître excessif mais il faut rappeller que la main est le symbole du pouvoir. Or c’est l’occident qui a la main. A nous donc de montrer la voie, celle de la conciliation, afin que plus personne ne perde la face.

Tom Otium