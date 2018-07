Complicité USA/Daech : les preuves !?

@arioul



J’ai vu l’article plus tard que vous. Heureusement que vous étiez là !



J’approuve sans réserve votre mise au point ; elle était des plus nécessaires.





Ah ! Une petite réserve quand même : l’auteur écrit : « Le corps des gardiens de la Révolution iranienne vient de publier des images inédites qui prouve (sic.) la complicité des Américains avec Daech »





Cette « preuve » est vraiment accablante : si ce sont les Gardiens de la Révolution qui le disent, ça ne peut être que vrai. On peut avoir une confiance illimitée dans le gouvernement de l’Iran et surtout dans les Gardiens de la Révolution qui obéissent, le petit doigt sur la couture du pantalon, à celui qui les chapeaute, l’ayatollah Khamenei, Führer de cette grande démocratie. Ces gens-là n’ont jamais menti et ils ont toujours été terroristes avec la plus grande franchise. Hitler, même après Wannsee, dissimulait encore les activités génocidaires du Reich, mais le gouvernement iranien proclame à l’envi son grand projet de détruire d’abord Israël et de faire régner ensuite l’islam chiite "d’un bout à l’autre de la terre’ : c’était déjà le projet de Khomeini et il est en cours de réalisation au Moyen-Orient. Il n’y a pas que Trump qui fasse toujours ce qu’il a dit et on peut donc faire entièrement confiance au régime des mollahs.





Par voie de conséquence, je fais aussi totalement confiance au ministre Zarif qui déclarait il y a quelques semaines - mais sa déclaration n’aura été reproduite que dans la presse américaine-, que l’Iran avait grassement arrosé des diplomates occidentaux pour obtenir la signature des accords de Vienne. Si les Européens n’acceptaient pas de collaborer économiquement et politiquement avec l’Iran, le régime publierait les noms des négociateurs stipendiés, et le montant des sommes qu’ils avaient reçues pour un soutien à la cause iranienne qui avait fini par se révéler tout à fait efficace.







La première règle déontologique du journalisme, fût-il citoyen, il faut le rappeler, c’est de toujours vérifier ses sources, de n’accorder sa confiance qu’aux plus sûres, après un examen critique des plus rigoureux, mais l’Iran, dans ce monde pourri, c’est le dernier phare des valeurs démocratiques et il faudra bien que je songe prochainement à remplacer l’image de la statue de la Liberté qui me sert d’enseigne sur ce site par une photo de l’ayatollah Khamenei, notre Führer à tous.