Complot contre les Elus du peuple : Le PCT et le cabinet du chef de l’Etat congolais, de véritables pourfendeurs

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une ineptie ne soit balancée par ONG ou médias interposés à l’encontre de Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso. Ces attaques sont tellement coordonnées et régulières qu’il suffit de peu pour comprendre qu’il s’agit d’une campagne de destruction savamment organisée.

Députée de la 4ème circonscription électorale de Talangaï, femme battante, conseillère spéciale du président de la République du Congo, chef du département de la communication et des médias, Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso est la cible de toutes sortes d’attaques sur internet et dans les réseaux sociaux. On lui attribue des détournements des fonds publics, sans qu’elle ne soit gestionnaire d’une structure financière étatique, des sexe-tapes imaginaires, tantôt dans les avions, tantôt dans les piscines ou dans les bateaux à Edou, alors qu’il n’existe aucune piscine dans cette petite localité.



Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso, victime de son abnégation



Les auteurs de ces insanités se claquemurent derrière des sobriquets obscurs dans l’espoir de rester anonymes et continuer à tirer à boulet rouge sur une femme qui aurait eu le tort de briller par l’abnégation au travail.



Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso est la fille du président de la République du Congo . Cela n’a jamais été un secret. Mais, elle est surtout députée de la 4ème circonscription électorale de Talangaï, conseillère municipale de Brazzaville. Il n’est pas évident d’imaginer qu’il y ait à ce niveau, des opposants – même au sein du parti congolais du travail - qui en voudraient à elle, dans le dessein de la remplacer. Cette hypothèse est moins plausible, vu que les prochaines législatives sont prévues en 2022 et les locales en 2023.



Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso est aussi, nous l’avons dit plus haut, conseillère spéciale du président de la République, chef du département de la communication et des médias. Il est vrai que le Cabinet est par essence politique. Mais, on n’irait pas jusqu’à imaginer qu’il y ait, au sein du Cabinet, des gens qui voudraient en découdre avec Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso, puisqu’elle agit en tant que conseil comme tous les autres conseillers du président de la République sous la supervision d’un ministre d’Etat et pour le compte du président de la République. Elle travaille avec abnégation pour attendre les objectifs visés par le chef de l’Etat. Difficile d’imaginer, là-aussi, que des pourfendeurs de cette femme viennent de cette sphère.



Une position stratégique auprès de son père



Etant, par ailleurs, en charge des relations publiques du président de la République, Claudia Lemboumba Sassou N’Guesso occupe, il est vrai, une position stratégique, elle sert de par feu au chef de l’Etat. C’est sans nul doute ce rôle qui attire des foudres des groupuscules qui nourrissent de l’intérieur, des ambitions présidentielles. Que de s’en prendre à une collaboratrice du président de la République, quoi que sa fille, le mieux à faire pour ces ambitieux poltrons et lâches est de sortir du bois et d’affronter ouvertement Denis Sassou N’Guesso.