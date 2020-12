Complotisme fourre-tout

Le problème du complotisme, c’est qu’il a tendance à décharger sur un groupe X la cause des problèmes actuels. Ce qui ne signifie par qu’une forme de pensée destructrice inconsciente gouverne le monde. Mais cela n’aide en rien et ne permet pas de chasser les mauvaises ondes. Au contraire, c’est en se blindant contre ces mauvaises vibrations et en éliminant en soi toutes pensées négatives, que la lumière rentrera et écartera ceux qui tenteront de vous faire peur, ou autres formes de mainmise sur votre personne. La terre est comme une mère désespérée et silencieuse : Kali YUGA : « Les hommes ont pris de l’arrogance. Ils m’accablent chaque jour de blessures. Ils sont innombrables et violents, animés par l’esprit de conquête. Je tremble sous les pas de l’homme dépourvu de sagesse et je me demande : Que va-t-il encore me faire ? ».

les crises sanitaires ou écologiques sont un reflet de notre « pollution intérieure », Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C’est donc à chacun d’allumer sa bougie intérieure pour chasser les forces négatives. Nous approchant de l’ère du verseau (Matthieu) c’est à l’humain seul de se prendre en main (le soleils, le pouvoir y est en chute.). Il ne faut pas attendre de Deux ex Machina. mais construire des REGion de fraternité. Le verseau étant autant individualiste que fraternel : selon sa devise : aide-toi-toi-même et tu aideras les autres. N’attend rien des pouvoirs qui gouvernent. Regarde plus loin, le véritable gouvernement : LE COSMOS. Quand le sage regarde la lune, l’idiot regarde le doigt..