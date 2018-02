Complotiste ?

Bonjour auteur, merci pour cet article, je vois par contre que vous n’allez pas jusqu’au bout de votre raisonnement, et que vous lâchez quelques miettes pour tout les terroristes intellectuels de ce site cherchant à nous faire peur avec leur insulte sur notre santé mentale. Perso je vais y aller franco, parce que de toute façon j’ai pas le droit d’écrire ici et que je me fait censurer à chaque fois, alors je vais me lâcher un peu si vous me le permettez camarade.





Oui oui , il y a bien des complots oui. Vous parlez des illuminatis auquel personnellement je ne crois pas, mais que je ne nie pas. J’en veux pour preuve que l’un des gouvernements les plus puissants du monde que sont les états unis, sont depuis longtemps dirigés en sous main par certaines sociétés secrètes, non pas qu’elle décide de toute la direction du pays mais qu’elle a une forte influence sur la politique, ça ne peut pas en être autrement quand on lit les bouquins du professeur antony cyril sutton, plus exactement , le pouvoir secret américain l’ordre des skulls and bones. Car comment mettez vous en relation que les trois quarts des présidents américains ont fait parties soit de la franc maçonnerie, soit encore pire qui est l’ordre des skulls and bones.

Vous vous rappelez l’élection présidentielle opposant bush et john kerry,savez vous qu’ils font les deux parties des skulls and bones ? et ça s’appelle un choix ce qu’on leur laisse aux américains ?! deux personnes qui ont jurées sur leur vie servir l’ordre et ne jamais le trahir ?





Et tout ces membres du congrès , qui vont une fois par ans au bohemian groove qui est une fête paienne en hommage au dieu moloch, savez vous le prix pour rentrer dans leur « cérémonie » occulte ? autant vous dire que ni vous ni moi ne pourrait en faire partie. Et ce dieu moloch , il n’y a pas besoin de s’être penché très longtemps sur l’occultisme pour savoir qui est ce dieu paien.. !!





Et l’oeil et la pyramide sur le billet de 1 dollars, ou sur notre déclaration des droits de l’homme, prouve que l’influence de la franc maçonnerie ne date pas d’hier.. !! Alors les illuminatis je pense pas, bien qu’ils puissent être le « haut du panier » de tout ces ordres secrets. Et les films qui montrent tout ce symbolisme occulte, y’a n’a qui vont oser faire du négationnisme en me disant que ce que je vois quand je mate les films n’est pas vrai ?!! et le gigantesque oeil d’horus qu’il y a dans le second gardien de la galaxy, quelqu’un va oser me dire que ce qu’on voit tous en le regardant n’est pas vrai ? ça s’appelle du négationnisme de faire ça, alors je sais pas qui est le réalisateur, en tout cas il s’intéresse à l’occultisme sous je ne sais quelle forme, sinon il fout quoi la l’oeil d’horus, demandez tout le monde à vos parents si il connaissent cet oeil ? la réponse sera évidemment non, car il faut s’être intéressé à l’occultisme pour savoir ce que c’est.





Toutes ces pyramides , ces yeux, ces triangles dans les films, dans la mode, c’est quoi un hasard tout ça ?! j’admets bien sur que certains artistes en joues, et se marre avec ça, sauf que quand on le retrouve avec toujours les mêmes personnes, les mêmes réalisateurs, les mêmes mecs de la mode, ou qui sont derrières certains artistes, vous croyez que les artistes comme timberlake etc.. choisissent ce qu’il mettent dans leur clips ?! non comme partout ils ont des agents qui leur disent fait ci fait ça, mets toi la , danse comme ci danse comme ça, donc il y a bien des gens puissants avec de l’argent qui s’intéressent à l’occultisme. Alors il n’y aurait qu’un film par ci par la , je me dirais que c’est un hasard, sauf, qu’il y en a partout dans les films du symbolisme occulte !!!!! c’est bien que des gens puissants et influents avec de l’argent s’intéressent à ce genre de choses et doivent faire parties de je ne sais quel ordre.





J’ai pris le sujet le plus difficile à traiter qui est l’intérêt de l’occulte d’une certaine élite pour faire chier tout les caniches et les terroristes intellectuels de ce site qui ont obéis pour aboyer avec la meute. Je pourrais parler du livre claire sévérac sur l’industrie pharmaceutique, je pourrais traiter du phénomène ovni qu’on a caché pendant perpette mais ou maintenant le pentagone nous a balancé une vidéo en bois ou on voit que dalle, mais ont admis s’y intéressé et ont admis avoir dépenser de l’argent pour ce sujet. Je pourrais parler encore des bouquins de antony cyril sutton sur la révolution bolchevique ou wall street et hitler, qui ont démontrés que les soldats américains se faisaient descendre par les mêmes armes qu’on envoyait de leur pays ( c’est d’ailleurs comme l’explique ce grand professeur courageux , la raison de son livre car ça le rendait fou d’avoir découvert que ces concitoyens se faisait buter par les armes de leur pays.. !!).





Et le pentagramme qu’utilise l’occultisme ( pas celui avec la pointe en bas) dans le bureau de macron, vous allez faire du négationnisme la aussi bande de lâches et de terroristes intellectuels que vous êtes. Oui je parle à vous les pleutres qui ont obéis aux élites qui vous ont ordonnées de vous en prendre à vos camarades quand ils parlent de choses sensibles ; c’est pas pour vous auteur mon accusation, c’est pour tout les faibles sans caractères qui s’amusent à faire du terrorisme intellectuel en nous insultant de paranoiaque, mais aussi pour les autres qui prennent pas position mais qui n’en pense pas moins que les « complotistes » mais qui se taisent par lâcheté et conformisme de rester dans le troupeau sans se faire considérer comme des parias, vous êtes mois coupables que les petits staliniens de ce site, mais un peu quand même...





Pentagramme dans le bureau présidentiel : https://www.lesalonbeige.fr/macron-sous-le-pentagramme/ , c’est quoi ça pour la déco ?!!





Et le conseiller de tout les derniers présidents français qui parle d’un gouvernement mondial avec la capitale à jérusalem et qui veut nous pucer comme un élevage de bétail, c’est qui lui attali, un paranoiaque ou quelqu’un qui a une forte influence sur la politique française ? vous parlez des francs maçons, mais oui oui il y a bien un complot et une certaine main mise de cette société secrète, pourquoi hollande aurait dit qu’il fallait en passer par la pour faire de la politique sinon ?! pourquoi un nombre incalculable de député et homme politique en font parties ? c’est bien qu’elle a une influence sur la politique cette société secrète non ?!