Comprendre la haine de l’autre : une exploration de l’animosité envers les étrangers

@Lynwec

La fermentation d’un poison.

Qui manipule qui et avec quels moyens à son service. Quand on veut comprendre, ce n’est pas un détail. Alors allons-y, mettons les points sur les I.

L’extrême-droite, c’est l’âme damnée d’un système que l’on ressort quand l’extrême-concentration des richesses entre quelques mains soumet le pouvoir politique aux exigences d’une minorité parasite, qui confisque peu à peu la possibilité d’une information plurielle, tente d’étouffer ce qui restent d’aspirations démocratiques tournées vers plus de justice sociale, de sérieux et responsabilités écologiques .Alors les propagandistes de l’extrême-droite parcourent inlassablement les ondes médiatiques, une grosse cloche à la main, en scandant, immigration, immigration, insécurité, insécurité pour tenter l’ultime diversion portant leurs espoirs de maintenir la confusion et la division qui permet encore à une poignée de supernantis de mener le jeu, faisant et défaisant les princes des scores électoraux acquis maintenant toujours par défaut.

Dans la clientèle de la droite et de l’extrême-droite, il y a des gens qui sont conduits à voter contre leurs intérêts parce que abreuvés d’information fausses et soumis à un déferlement médiatique qui n’a pas grand-chose à voir avec la pluralité de l’information et du débat dans un système démocratique avec toutes les gammes de la propagande servie par des moyens jamais vus. L’essentiel des médias et de la presse dans les mains d’une poignée de milliardaires. Qui ont chouchouté l’extrême-droite et snobé la gauche authentique au 1er tour de la présidentielle.

Comme Bolloré, milliardaire de la mondialisation, parti faire fortune en exploitant les plus pauvres de la planète, qui ici répand l’idéologie de l’extrême-droite pour se protéger des revendications sociales et démocratiques en semant la confusion et la division. Opposant classe moyenne et classe populaire et parmi celle-ci les plus modestes entre eux. On a vu régulièrement ces donneurs de leçons dénoncer la fraude sociale des plus pauvres qui se compte en millions en oubliant celle concernant l’impôt sur les sociétés comptée elle en milliards.

C’est la très vieille méthode de l’extrême-droite qui malheureusement marche encore avec certains. Elle a une recette magique, déjà à l’œuvre au début du siècle dernier, qu’elle adapte à l’époque. Désigner des boucs émissaires un peu responsables de tout et exploiter méthodiquement tous les faits divers qui suscitent émotion et peurs.

Lier immigration et délinquance a toujours été un des leviers préférés de la famille depuis ses lointaines origines. Parce que cela entretient la fermentation d’un poison présent dans toutes les sociétés, la xénophobie, un poison qui nous aveugle et nous rend bêtes et méchants en flattant les mauvais sentiments qui nous effleurent tous à un moment ou un autre et les justifiant. C’est exactement ce dont a besoin l’extrême-droite pour installer la peur et la déraison, rendre opaque les phénomènes sociaux en cachant les responsabilités de ceux qui les ont suscités afin d’installer la confusion et la division en espérant tirer les marrons du feu.

Je ne confonds pas bien entendu les abusés avec leurs abuseurs.

Quant à proposer une politique précise et son financement concernant la prise en charge des problèmes de notre société après de longues années d’exposition politique où elle s’est dite ostracisée, visiblement elle n’en a pas pris le temps ni n’en a ressenti le besoin trop occupée à exploiter des rentes électorales tout en votant tranquillement, à l’insu de la très grande majorité de ses électeurs, à côté de ceux qu’elle prétendait combattre, des lois qui allaient contre les intérêts de ces derniers.

Maintenant qu’elle a un puissant réseau médiatique financé par un miliardaire alimentant sa propagande, il semble bien que cela continue d’être l’essentiel de ses préoccupations avec les votes de ses élus qui vont dans le bon sens bien sûr. La comédie continue comme elle peut.