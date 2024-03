Comprendre le chaos politique

@Jean-Paul Foscarvel

Non, il me semble que vous cédez un peu à l’analyse rapide que font la plupart des commentateurs médiatiques pressés en inversant le rapport de représentation. Ce sont nous les électeurs-citoyens qui donnons du poids et du pouvoir aux mouvements politiques autrement les choses seraient assez figées. Nous ne leur appartenons pas. Par contre vous posez de mon point de vue la bonne question quand vous vous interrogez sur la représentativité de LFI vis-à-vis des classes rurales pauvres et j’ai apporté quelques éléments de réponse.

C’est toute la problématique d’un mouvement politique comme LFI s’il veut aboutir à une meilleure représentation et implication de ses concitoyens qui sont la condition de son existence et de sa reconnaissance. C’est vital et encore plus s’il accède aux responsabilités en partage avec d’autres de préférence afin de garder cette ouverture indispensable. Il doit cultiver un lien fort avec les gens dans les différentes composantes de leur vie, travail, emploi, pratiques culturelles au sens large, leur niveau d’information général, leurs aspirations à une démocratie plus réelle, plus solidaire, plus responsable afin de contourner et dépasser les pratiques politiques actuelles qui consistent surtout à ne pas partager loyalement l’information utile et nécessaire pour abuser de la bonne volonté et/ou de la résignation du plus grand nombre. L’idée générale, c’est l’alliance de l’intelligence collective avec les valeurs et pratiques d’une authentique démocratie. C’est une utopie qui n’existe pas mais qui est en chemin. On peut s’interroger sur tous les comportements humains qui la contredisent mais voir aussi le chemin parcouru par ceux qui nous ont précédés qui ont connu des horreurs qui ne dérangeaient pas grand monde.

De ce point de vue la NUPES est à la fois un socle une dynamique de rassemblement à partir d’analyses et propositions qui sortent du terrain et non de laboratoires de politiciens professionnels. Les représentants du PC, du PS et d’EELV se comportent encore et toujours comme des responsables de parti d’état major ayant une clientèle. On a vu ce que cela a donné au 1er tour de la présidentielle.

Une poignée d’élus défaits se sont affichés dans la NUPES en récupérant des mandats inespérés pour très vite jouer de leur différence comme ils disent en pensant nous emmener, à l’insu de notre plein gré, avec eux. A la remorque encore et toujours du libéralisme dont ils prétendent incarner comme leurs prédécesseurs la consolation sociale et charitable. Nous avons déjà donné. Une dernière leçon s’impose à ceux qui nous pensent idiots et incultes.

Dernier point, si on regarde de près les données des élections, un léger basculement de l’abstention est de nature à rebattre toutes les cartes. Pourquoi un silence si assourdissant dans nos médias ? Désintérêt d’une réflexion sur la démocratie ?