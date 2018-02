Compteur Linky, des dégâts qui se chiffrent en millions d'euros censurés par la presse. ENEDIS DECLARE QUE LE COMPTEUR LINKY EST UNE OBLIGATION EUROPEENNE, MAIS ALORS POURQUOI LA BELGIQUE ET D'AUTRES ONT PU LE REFUSER ? Des préfets, des conseillers généraux et régionaux, des sénateurs et des députés à la solde d'ENEDIS exercent des pression et des chantages à la dotation de subventions contre les maires des communes qui refusent le compteur Linky. Si le maire de Yerre (https://www.youtube.com/watch?v=gjJhpDX_Ubw) expédie la police aux basques des poseurs extrémistes des compteurs Linky, cela n'est pas le cas de tous les maires bretons, à part quelques-uns. En revanche ils ont été plus nombreux à se mettre au service d'ENEDIS, mais pas de leurs électeurs. En plus, plus de 300 fondations d'entreprises sont aussi subventionnées avec notre argent, un système très opaque, dont les montants sont censurés. Et puis comme tout le monde le sait, il suffit que les groupes du CAC40 avec leurs fondations arrosent quelques associations locales avec quelques subventions, pour faire plier les élus locaux récalcitrants. Il suffit de financer les pots des maires qui ont lieu après chaque discours et autres, pour se mettre les électeurs dans la poche pour être élu aux prochaines élections.

1°) Des bretons très mécontents quittent ENEDIS / EDF.

Marc Posnic, directeur territorial d'Enedis Morbihan est très content. Le déploiement des compteurs électriques Linky mouchards espions sera achevé pour 2020 dans le Morbihan (https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/enedis-le-deploiement-des-compteurs-linky-acheve-en-2020-en-morbihan-5553600). Marc Posnic a juste oublié de préciser quelques chose :

En 2016, ENEDIS perdait 050.000 abonnés par mois.

En 2017, ENEDIS perdait 100.000 abonnés par mois.

En 2017, au premier trimestre, ENEDIS a perdu 298.000 abonnés.

En 2017, en moins d'un an, ENEDIS a perdu 1,2 millions d'abonnés.

Plus le forcing du Linky va augmenter, plus les pertes d'ENEDIS vont augmenter, plus les actions d'ENEDIS vont baisser.

Il faut en plus préciser que des morbihanais sont EUX beaucoup moins contents, et des élus locaux vont se faire virer lors des prochaines élections municipales. Ne compter pas de trop sur la presse écrite locale en Bretagne, Ouest-France et le Télégramme, pour vous parer de tous les incendies et les pannes, ni des abonnés contraints de remplacer leurs appareils détériorés suite à la pose du Linky, ni des agences EDF incapables de répondre à vos questions. Cela commence à faire beaucoup. Pendant ce temps nous voyons des électriciens faire le forcing pour poser les Linky, et des élus comme Roland Loas, maire de Ploemeur, tromper leurs électeurs, et faire la promo du Smart Grid comme avec cette vidéo « Smart City PLOEMEUR » du 03 décembre 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=-eW_mmhLKtg ). Je serais curieux de savoir si les membres de la famille de certains de nos élus ont accepté ou refusé la pose du compteur Linky, au motif que leurs appareils et domotique pouvaient être détériorés ou perturbés. En plus ces compteurs sont équipés d'une puce spécialisés de mesure qui permet d'espionner d'en savoir beaucoup sur votre vie privée en analysant plusieurs paramètres (voir Fiche Technique STPM10). Elle est couplée à une puce ARM Cortex STM32F051R8 (voir schéma puce).

Sauf que les habitants du Morbihan ont été contraints d'accepter ce compteur communiquant Linky espion mouchard liés au renseignement américain (https://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L539xH700/marc-filterman-compteur-linky-espion-mouchard-itron-cisco-ibm-micorosoft-f3992-6f923.png), une idée américaine pour mieux espionner les sociétés françaises (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-et-entreprises-un-nouveau-199291). Dans ce pays nous sommes cernés par des élus incompétents, irresponsables, drogués à la culture geek, dont le comportement relève de la psychiatrie. Ils devraient pour certains passer un examen avant d'être élus, comme ceux qui jouent au Pokemon qui apparaissent dans des endroits où ils n'ont rien à y faire, sauf s'ils sont pilotés par des services secrets étrangers. En enquêtant un peu, nous découvrons là aussi très vite des liens avec les services secrets US, mais pour une certaine presse et des abrutis utiles, c'est une théorie du complot. Que fait le gouvernement, rien du tout. Les politiques n'écoutent même pas les directeurs ou anciens des services secrets français (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-et-entreprises-un-nouveau-199291). Un jour ou l'autre nous verrons apparaître un amendement ou une loi pour nous imposer le temps réel, et là vous serez sous surveillance permanente de l'état et de services étrangers. Maintenant quand le dispositif sera généralisé, il faudra s'attendre à voir arriver en masse les anonymous, les hackers français et services étrangers, qui voudront pirater les serveurs, les concentrateurs des compteurs Linky espions. Quand les élus politiques et hauts fonctionnaires seront piratés, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre après, surtout que les valises d'espionnage multi-protocoles sont disponibles, et je ne parle pas du toit de l'ambassade américaine à Paris qui est hérisée d'antennes dissimulées.

(https://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L620xH604/systeme_interception_telephonie_mobile_imsi-8fa42.jpg).

(http://img.20mn.fr/aIE3UpdqR5iziHKw-j1LYw/2048x1536-fit_structure-toit-ambassade-etats-unis-paris-22-fevrier-2015.jpg)

2°) La censure règne sur les dégâts provoqués par la pose des compteurs Linky.

Les informations publiées sur internet sur les dégâts du Linky le sont d'abord en majorité par des associations locales, mais pas par une presse servile à la solde du CAC40. Il faut préciser qu'il y a eu plusieurs incendies après la pose compteur électrique Linky, une information censurée par les médias radios et TV, pour ne pas faire d'ombre à une industrie électrique mafieuse. Quant aux abonnés d'ENEDIS qui ont tout perdu, ils n'ont qu'un seul droit, celui de la boucler, et de se démerder tout seul. Un bon conseil, prenez des photos de votre ancien compteur électrique, et une photo le jour de la pose du compteur électrique Linky avec la date d'un journal à côté. Le jour ou vous aurez un incendie ou une surchauffe de compteur électrique Linky, prenez aussi des photos, cela sera très utile à l'expert en assurance, et lors d'un procès. Même si Enedis se retourne contre l'installateur, Enedis reste responsable en cas d'incendie dans votre habitation, puisque c'est lui qui a sélectionné l'installateur pour poser les compteurs communicants.

Dans le domaine de l'escroquerie, ENEDIS / EDF est champion toute catégorie. EDF / ENEDIS ose affirmer que « moins de 2% des usagers ont refusé le nouveau compteur en 2016. » C'est un vrai scandale quand on sait que le siège d'EDF/ENEDIS a reçu des milliers de lettres recommandées de refus de pose du compteur Linky, combien, ils ne vont pas nous le dire. En plus, ces installateurs se comportent comme des milices, menacent les abonnés et jouent le coup de poing, comme cela vient de se passé dans la ville de Pau, dont le maire est François Bayrou. Que font certains élus contre tous ces abus ? Rien du tout. Il faudra sans doute que les habitants s'organisent pour faire battre aux prochaines élections tous les élus qui ont soutenu ENEDIS. Il est intéressant de souligner qu'à Pau la police a refusé de prendre les plaintes des abonnés agressés, il n'y a donc pas de procès verbaux sur ce qui s'est passé avec la société Solution 30.

3°) Les dysfonctionnements et problèmes après la pose des compteurs Linky sont nombreux.

Il est parfaitement motivé que les abonnés refusent ces compteurs électriques Linky dangereux.

-Porte de garage qui s'ouvre ou se ferme toute seule, autorisant les risques de cambriolage.

-Portail qui s'ouvre ou se ferme tout seul.

-Volets roulants qui s'ouvrent ou se ferment tout seul, ou pas du tout.

-Panne de volets roulants.

-Panne de système domotique.

-Anomalie sur les plaques à induction.

-Panne des cartes électroniques de chauffe-eau.

-Panne des cartes électroniques des ascenseurs, ou des moteurs.

-Panne de télé, matériel Hi-Fi.

-Panne d'ordinateur.

-Panne des fours électroniques des boulangers et autres, « les blés d'or »

http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pas-mal-de-questions

-Panne des chambres froides d'un traiteur de Manthelan (Cussay), assurance = clause de vétusté

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-traiteur-de-manthelan-en-est-pour-ses-frais

-Interruption de service au restaurant l'Armando à Ploemeur le 25/11/2017, feu du compteur Linky

http://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemeur/restaurant-l-armando-feu-de-compteur-electrique-en-plein-service-25-11-2017-11754936.php

-Incendies des compteurs électriques.

-Incendies des maisons après l'installation d'un compteurs électrique Linky.

-Incendies d'appartements après l'installation d'un compteurs électrique Linky.

4°) Compteur Linky France 2, 13/12/2017.

Les usagers font de la résisance au nouveau compteur électrique Linky.

Mis en service depuis 2015 par une filiale d'EDF, ce compteur dit intelligent communique plus précisément la consomation d'électricité, mais il serait plus prompte à disjoncter. Certaines villes, certains citoyens s'en méfient, et refusent qu'on l'installe chez eux.

Un petit boitier vert anis censé révolutionner nos consommations d'électricité. Dans 4 ans le compteur Linky équipera 35 millions de foyer, une perspective qui ne plaît pas à tout le monde. Alors pourquoi fait-il si peur, est-il vraiment inoffensif ?

Un soir en rentrant chez lui Bernard Vardier découvre que les plombs ont sauté dans son pavillon. Il se dirige alors vers le disjoncteur.

Bernard Vardier

« Je l'ai réenclenché et à ce moment là, j'ai entendu toutes les lampes qui pétaient. Toutes ces lampes basse énergie sont toutes cassées. »

Le coupable selon lui se trouve à l'extérieur de la maison. En son absence des techniciens mandatés par Enedis, le fournisseur d'électricité, ont remplacé son compteur par un Linky.

Bernard Vardier

« C'est quand même formidable, ils arrivent, ils changent quelque chose, ils repartent, on est même pas au courant. On est au courant entre guillemets que quand on s'aperçoit que ce n'est pas conforme. »

Des dysfonctionnemments récurrents mais aussi des doutes sur la sécurité des données personnelles, car ce nouveau compteur est communicant. Il transmet en détail votre consommation d'électricité au fournisseur une fois par jour. Des données également consultables sur internet. Enedis assure sécuriser ses informations, mais dans ce quartier les habitants sont méfiants et ont pris des mesures radicales pour empêcher l'installation des compteurs.

« Le compteur est donc ici, donc il était extrêmement vulnérable, puisque situer à l'extérieur de l'habitation. Donc ça c'est une tentation énorme pour les gens d'Enedis.

Ils peuvent contrôler ce qu'on consomme, dans quelle pièce, on est là, pas là, etc... On est contre. Deuxièment, risques sanitaires aussi, puisque voilà il y a des problèmes d'ondes et on nous dit noir, on nous dit blanc. »

Les ondes électromagnétiques dégagées par le compteur, c'est l'autre crainte des opposants au Linky. Eux sont persuadés qu'elles sont nocives, avec l'aide de ses avocats, 630 particuliers ont entamé une action collective en justice contre Enedis.

« On demande aux juges de faire cesser ces atteintes en désinstallant les compteurs, ou pour le moins en les désactivant, pour les personnes qui les ont déjà eu de force, et en ne posant pas ces compteurs, et en gardant les anciens compteurs pour les personnes qui n'ont pas encore subit la chose. »

Parmi les futurs plaignant, Laurent Déplat, il affirme qu'il a quitté son appartement après la pose d'un compteur Linky.

Laurent Déplat

« J'ai commencé à avoir des douleurs dans les dents, assez importantes, puis des céphalés, des grandes difficultés pour me concentrer, pour lire... »

Des conséquences sur la santé réfutés par Enedis qui s'appuie sur une étude de l'agence nationale de sécurité sanitaire. Elle conlu que l'exposition au Linky est comparable à celles d'autres équipements électriques déjà utilisé dans les foyers comme la télévision ou les ordinateurs. Avec 25.000 linky posés chaque jour, Enedis et ses sous-traitants n'ont qu'un objectif remplacer tous les anciens compteurs d'ici 2021, pour mieux gérer la consommation, et la production d'électricité. Et Tous les moyens sont bons, ce document interne que nous nous sommes procurés, présente au technicien la conduite à tenir en cas d'absence du propriétaire.

« Abence de portail ou de muret, remplacer les compteurs normalement.

Portail "non fermé à clé) ; remplacer les compteurs normalement ».

Et plus surprenant

« Affiche refusant Linky (Stop Linky)

Remplacer les compteurs normalement. »

Cadenas sur le compteur.

« Casser le cadenas si besoin, remplacer le compteur. »

Même sur une propriété privée les compteurs électriques n'appartiennent pas à l'usager, mais à la commune. Alors en France plus de 300 villes ont voté en conseil municipal leur opposition au compteur Linky. A Huyer dans l'Esonne, le maire à même autorisé la police à intervenir en cas d'installation non désirée.

Olivier Clodong, maire de Yerres (Essonne)

« On ne peut rentrer chez les gens n'importe comment comme ont veut, on ne peut pas casser les cadenas quand les gens on fait savoir eux-mêmes qu'ils refusaient l'installation d'un compteur, on ne peut pas faire çà. Il y a des méthodes inexcusables. »

Selon Enedis pourtant, moins de 2% des usagers ont refusé le nouveau compteur en 2016. Nous avons présenté au directeur du programme linky le document interne, destiné aux techniciens. Il affirme que ces méthodes ne sont plus d'actualité. (FAUX)

Bernard Lassus

« C'est un document de nos anciennes procédures, c'était une procédure technique qui était à la disposition des entreprises de pose que nous avons évidement bien modifié. Ce n'est pas du tout le service public que nous on souhaite porter. » (FAUX)

A ce jour 7 millions de compteurs Linky ont été installé en France.

5°) Liste non exhaustive des pannes en tout genre.

- 07/12/2017 compteur électrique Linky : 11 000 EUROS de dégât, 18 mois de procès à prévoir, pannes d'appareils, installateur non assuré (2,56 mn). Une pose qui se passe mal, la télévision grillée, des ballons d'eau chaude grillés et une chaudière grillée, à Montauban, dans le Tarn et Garonne.

https://www.youtube.com/watch?v=OAyXjLedoXA

- 12/10/2016, voir le site de Stéphane Lhomme sur les compteurs électriques Linky, et Gazpar :

http://refus.linky.gazpar.free.fr/appareils-fous.pdf - http://refus.linky.gazpar.free.fr/

- 12/10/2016, (le petit bleu, Côte d'armor, Saint Juvat) Linky leur fait péter les plombs, après la pose d'un compteur Linky. Des lampes qui clignotent, des TV et machines tombent en panne chez plusieurs habitants. A signaler, des agences incapables de répondre aux plaintes des abonnés.

https://www.pressreader.com/france/le-petit-bleu/20161006/282784945977387

https://actu.fr/bretagne/saint-juvat_22308/quand-les-compteurs-linky-petent-les-plombs-a-saint-juvat_6142654.html

- 12/02/2018, couac avec les compteurs Linky intelligent à Pau : ces commerçants ne peuvent plus travailler.

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/02/12/couac-avec-linky-a-pau-ces-commercants-ne-peuvent-plus-travailler-normalement,2279748.php

Domotique, Censure des rapports de sécurité sur les compteurs intelligents Linky inutiles et Smartgrid dangereux, car ils introduisent des vulnéraribilités sur les réseaux électriques qui peuvent être sabotés par des hackers cyberterroristes.

http://filterman.esy.es/gsm-336_cyber_terroriste_compteur_linky_smartgrid.htm

Panne ascenseur à répétition après l'installation du compteur Linky.

https://www.60millions-mag.com/forum/linky-f136/panne-ascenseur-t47776.html

Le CPL interdit sur les sites sensibles, problème de domotique, piratage par des hackers...

http://filterman.96.lt/gsm-337_btlv_bob_verite_espionnage_piratage_faille_compteur_linky.htm

Les points de piratage du réseau électrique Enedis RTE sont nombreux et vont se multiplier avec l'arrivée du CPL du compteur électrique Linky.

http://filterman.esy.es/gsm-336_hacker_piratage_reseau_electrique_compteur_electrique_linky.jpg

https://www.agoravox.fr/IMG/jpg/gsm-336_hacker_piratage_reseau_electrique_compteur_electrique_linky.jpg

- 28/09/2017, d'après l'UFC-Que choisir, un quart des usagers rencontre des problèmes après la pose d'un compteur électrique Linky

http://www.batiactu.com/edito/linky-apres-ufc-que-choisir-quart-usagers-rencontre-50558.php

- 23/08/2017, le compteur Linky mal posé fait tout sauter, il a été branché en 380 au lieu de 220 V.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/23/2632115-mal-pose-le-compteur-linky-fait-tout-sauter.html

- 13/01/2016, UFC-Que Choisir compteur Linky dangereux ou pas, domotique perturbée, avec les volets roulants bloqués qui ne se ferment plus, la porte de garage qui s'ouvre toute seule, l’arrosage automatique qui se déclenche, des télés, des lampes de chevet qui s'allument

https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/

- 10/10/2017, Linky, le compteur qui rend fou les volets roulants et les télés

https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Linky-compteur-rend-fou-2017-10-10-1200883152

Après l'installation du compteur électrique Linky, panne d'ascenseur à 5000 euros, de chaudière, de cumulus, etc...

https://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619868-linky-la-panne-electrique-qui-fache.html

https://www.demain-conseils.com/dc/compteurs-linky-la-panne/

Merci au Compteur électrique Linky d'ENEDIS, toujours de plus en plus de pannes

http://ekladata.com/4vjm2cZMRbCXRjfjy_bYhTq2_TU/Temoignages-Linky-pannes-electriques.pdf

Panne de télé et de lampes de chevet pourtant estampillée CE

http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-pourquoi-le-compteur-linky-allume-votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php

Le compteur Linky disjoncte x fois dans la journée.

http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2017/11/20/le-compteur-linky-d-une-saint-genoise-de-90-ans-disjoncte-22-fois-en-trois-jours

Pourquoi les compteurs Linky posent problème, le maire de Yerre dénonce les méthodes des milices d'ENEDIS (2,24mn) https://www.youtube.com/watch?v=gjJhpDX_Ubw

Usage des compteurs Linky : Les méfaits - Risque de disjonction plus élevé (1,20 mn)

105 milles compteurs intelligents redémontés au canada après des incendies

https://www.youtube.com/watch?v=dayXchoH_oo

- 04/10/2017, nombreux incidents du compteur linky qui disjoncte à tout bout de champ en toute impunité pour ENEDIS, et qui ne nous rapporte rien, mais que des ennuis.

https://pm22100.net/01_PDF_THEMES/99_THEMES/02_NRJ/01_linky/04_Oct_2017_dossier_UFC/171003_UFC-QC_Dossier_Linky.pdf

6°) Après l'arrivée du compteur électrique communicant intelligent Linky, la facture explose.

Depuis que les compteurs linky sont arrivés chez certains habitants, leur facture a explosé pour certains, résultat, ils changent de fournisseur d'énergie en masse. Les valeurs des actions en bourse vont donc chuter chez ENEDIS / RTE / EDF. Une étude très surprenante a été menée en 2017 dans deux universités au Pays-Bas. Sur 9 compteurs communicants électriques, 5 surestimaient et surfacturaient la note d'électricité, en fonction du capteur utilisé. Les surestimations pour les compteurs électriques électronique, variait avec un écart en plus qui se situait entre 500 et 600 %. Pour nos vieux compteurs mécaniques durée de vie de 50 ans, l'écart est inférieur à 2%. On se demande pourquoi les compteurs électriques intelligents français du type Linky n'ont pas été intégrés dans cette études pour être testés ? En plus cet écart varie en fonction du type de consommateur branché derrière ces nouveaux compteurs communicants qui ne sont pas si fiables que ça. Personne en France n'a pu contrôler et mesurer ces compteurs. Le rapport de la cour des comptes de février parle de l'augmentation des taxes et des 130 et 240 euros du compteur, mais pas du tout de la mesure de la consommation électrique.

- 03.10/2013, Question au sénat - Impact des compteurs Linky sur les factures d'électricité

https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008393.html

- 23/01/2016, Nancy, le compteur intelligent Linky fait disjoncter le portefeuille des habitants

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/01/23/nancy-linky-fait-disjoncter-le-porte-monnaie

- L'UFC Que Choisir dénonce les frais cachés, ENEDIS / ERDF / RTE

545 millions d’euros de « frais cachés » selon l’UFC

308 millions d'euros supplémentaires pour les changements d'abonnement

https://www.nextinpact.com/news/82568-l-ufc-allume-l-impact-desastreux-linky-sur-facture-d-electricite.htm

25/09/2013, Compteurs d'électricité Linky. Des factures en hausse

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/economie/compteurs-linky-de-l-electricite-dans-l-air-25-09-2013-2245417.php

- 09/2013, l'UFC Que Choisir et des élus politiques savaient depuis 2013 étaient au courant depuis 2013 que les factures d'électricité augmenteraient avec l'arrivée es compteurs électriques Linky.

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/466fcbaee8a695bd7ece065dafff7f00.pdf

- Après l’installation d’un compteur Linky, leur facture électrique est multipliée par 3,5.

http://www.lavoixdunord.fr/132698/article/2017-03-15/apres-l-installation-d-un-compteur-linky-leur-facture-electrique-est-multipliee

Pourquoi la facture de certains utilisateurs du compteur électrique Linky a-t-elle augmenté ?

http://www.linternaute.com/bricolage/magazine/1307515-compteur-linky-questions-que-l-on-se-pose/1421708-augmentation-facture

01/05/2017, compteur électrique Linky : la facture de consommation d’énergie dérape ?

www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/05/01/linky-la-consommation-d-energie-qui-derape

7°) Conclusion, vous êtes en procès contre EDF / ENEDIS, mise en garde.

Ce n'est pas la première fois que des abonnés se retrouvent dans la merde. Vous êtes un maire, un parlementaire, un particulier, un artisan, une société, vous êtes en procès contre ENEDIS, surtout ne faites rien par téléphone, ni par courrier électronique avec votre avocat. Des associations ont découvert que des sociétés du lobby du smart grid espionnait leur adresse IP. EDF ENEDIS espionne l'internet et utilise des APR, des Agences de Protection et de Renseignement, qui font des écoutes téléphoniques sauvages, et des interceptions électroniques illégales, rappel, affaire Kargus / EDF (https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/les-conspirationnistes-de-l-172718). Par exemple EDF est client d'une APR Suisse, et de Spin Partner, dont le PDG est aussi directeur de l'école de Guerre économique.

(http://filterman.esy.es/gsm-176_christian_harbulot_ecole_de_guerre_economique.htm).

8°) Autres articles sur le compteur électrique communicant Linky.

Compteur Linky, mensonges de Bernard Lassus d’Enedis, liste des agressions qui continuent

Objets connectés et jouets connectés, montres, poupées, espionnage, piratage et pédophilie

Linky et entreprises, un nouveau moyen d’investigation pour les services de renseignements étrangers contre l’industrie française

Compteur Linky espion mouchard, questionnaire le vrai du faux (partie 2/2)

Compteur Linky espion mouchard, le jeu trouble de l’UFC-Que Choisir (Partie 1/2)

Articles sur les compteurs communicants Linky, Gazpar, et veolia

http://filterman.esy.es/gsm-index_compteur_telereleve_eau_cpl.htm