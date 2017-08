Compteur Linky espion mouchard, questionnaire le vrai du faux (partie 2/2). Les pro-Linky et pro-industrie enragent, car ils se rendent compte que la population est en train de se rebeller de plus en plus, et elle ne fait plus du tout confiance aux politiques ni même à la presse. Quant aux experts, ils se sont complètement cramés depuis les affaires de Tchernobyl, de l'amiante, du tabac, de big-pharma, du nucléaire, sans parler des désinformations sur les champs électromagnétiques dits inoffensifs qui n'ont rien arrangé. La plainte de l'UFC-Que Choisir contre le conseiller municipal Stéphane Lhomme a probablement relancé la fronde anti-Linky, ce qui ne doit pas arranger les affaires d'Enedis. De plus, si en juillet 300 communes s'opposaient au Linky, à ce jour ce sont 404 communes qui s'y opposent. Le Groupe Santé Colmar qui a déjà 5000 signatures, fait signer des pétitions jusqu'au 30 août 2017. Elles seront remises le 9 septembre en préfecture du Haut-Rhin à Colmar. Un rassemblement est aussi prévu devant la préfecture à 10 heures. Il est précisé « Il y a des problèmes de disjonction, il y a aussi des problèmes avec des personnes qui sont électro-sensibles qui ont des maux de têtes. C'est surtout les risques pour la santé qui nous inquiètent. » Certains maires précisent « Ce qui me gêne, c'est qu'on empiète sur la vie privée des gens. On peut augmenter la puissance du compteur, changer le tarif de location, on peut le couper à distance. » Je suis d'accord avec cette remarque et c'est ce que j'ai dénoncé dès 2011. Certains points de mon questionnaire à suivre confirme bien cette volonté des vols des données personnelles, y compris par des agences de renseignement, et pas seulement par des sociétés commercciales qui veulent vendre nos données personnelles.

La plainte a été déposée à cause de l'opération UFC-Que Choisir et Lampiris (voir page 3 colonne droite, voir page 4 article 12, page 5 article 15), dont vous trouverez les explications sur le lien à suivre, 22/09/2016, Energie : Lampiris lauréat d'une opération de l'UFC.

Après avoir récupéré auprès d'un voisin une lettre d'ENEDIS, et une de novembre 2016 de Solenn Smart Grid, j'ai aussi trouvé le logo de Que Choisir en bas de la lettre. J'ai donc été sur le site de Solenn et UFC-Que Choisir 56 figure sur la liste du Consortium et des partenaires. Ce qui est drôle, c'est que les personnes âgées qui ont reçu la lettre ci-dessous n'ont pas internet, ni de téléphone portable, et elles ne veulent pas entendre parler de tous ces gadgets. En plus dans les terres, même les réseaux internet ne passent pas, ou la vitesse est trop faible, donc si le gouvernement exige des français éloignés de tout qu'ils payent leurs impôts par internet, il aura de très mauvaises surprises, parce beaucoup de personnes âgées en plus n'ont pas d'ordinateur.

Le terme c'est « méchant » utilisé par l'avocat de l'UFC-Que Choisir contre Stéphane Lhomme m'a beaucoup fait rire. Alain Bazot semble oublié l'encart qui m'a été consacré dans sa revue de janvier 2015 qui n'avait rien à voir en plus avec les champs émectromagnétiques, où ils m'ont attaqué sur des sujets où je disais pourtant la vérité, voir mon sujet 314, qui était très argumenté. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un rappel dans la partie 1 (avec des vidéos) de mon article publié le 14 août sur Agoravox, d'autant qu'Erwan Seznec n'avait fait aucun travail de recherche sur les navires toxiques coulés en Méditerranée avec des complicités politiques. Après les oeufs Fipronil, j'aimerais bien voir l'UFC-Que Choisir s'intéresser aux métaux lourds et substances radioactives présentes dans notre nourriture, comme les fruits et légumes, ou les poissons.

Ceux qui souhaitent rajouter des précisions, peuvent me le signaler, bien qu'à l'époque certains n'ont pas eu la courtoisie de diffuser mon droit de réponse présent sur mon sujet 314.

2°) Loi Nome : Nouvelle Organisation des Marchés de l'Electricité.

Dans les années 2000, la commission européenne avait engagé deux procédures d'infraction contre l'Etat français. Une sur la transposition incomplète de la directive européenne sur la concurrence pour les consommateurs résidentiels. L'autre sur les tarifs vert et jaune, et le Tartam, qui étaient assimilés à des aides d’Etat contraires au droit communautaire. L'entrée en vigueur de la loi Nome a interrompu les poursuites de Bruxelles contre la France. L'ARENH (Accès régulé à l'énergie nucléaire historique) impose à EDF de vendre un quart de l'électricité des centrales nucléaires aux concurrents GDF Suez, Direct Energie et autres, à un tarif unique fixé par l'Etat. La Loi Nome a été adoptée par le Parlement, après approbation par les sénateurs et les députés, en novembre 2010. Promulguée le 7 décembre 2010, elle est entrée en application le 1er juillet 2011, au service d'intérêts privés, mais certainement pas du peuple. La loi NOME doit mettre en place les bases de l'émergence d'un marché libre et concurrentiel pour l'électricité (sic). Elle doit permettre à des fournisseurs alternatifs concurrents d'EDF de bénéficier d’une partie de la rente nucléaire de l'ex monopole public. EDF a été contraint de séparer la production de son activité de distribution qui s'appelle maintenant Enedis (ex-ERDF). Elle est devenue indépendante sur le plan comptable et du management. Les distributeurs desservent plus de 100.000 clients, ils ont été obligés de séparer leurs activités de distribution, des autres. Pour la listes des concurrents d'EDF, cliquez ici

Ces fournisseurs devraient proposer des tarifs plus intéressants aux consommateurs. Dès 2015, des habitants de préférence de plus de 70 ans étaient dérangés par des démarcheurs, sans parler du harcèlement téléphonique des retraités pour tout et n'importe quoi, les personnes âgées ne décrochaient plus leur téléphone ou raccrochaient aussitôt.

En réalité les français vont payer ces coûts d'installation, d'ailleurs à l'époque l'UFC-Que Choisir écrivait le 28/09/2011, « Compteurs communicants ; L'intérêt des consommateurs court-circuité ! » :

« - Une gratuité loin d'être assurée :

Les vrais bénéficiaires du déploiement de 35 millions de compteurs communicants seront donc le gestionnaire de réseau qui verra notamment diminuer ses coûts de relève des compteurs, et les fournisseurs d'électricité qui pourront multiplier les offres tarifaires et taxer au prix fort le moindre dépassement. »

3°) Arnaques et fausses économies, la multiplication des fournisseurs d'électricité (voir liste)

Le smartgrid et les compteurs électriques Linky ne permettent aucune économie d'énergie, bien au contraire. Ils augmentent les consommations d'énergie, puisque le smartgrid, les smartcity, les objets connectés, les compteurs trop intelligents (eau, gaz, électricité), la multiplication des 130 ELD (Entreprise Locale de Distribution (voir liste) multiplient les salles serveurs dans le but d'espionner et d'aspirer de plus en plus de données personnelles, qui seront destinées à la revente. Il semblerait que certains ont oublié que cette multiplication de structures entraîne une surconsommation d'énergie. C'est encore une arnaque qui sert surtout a enrichir quelques aigrefins qui surfent sur la vague de l'écologie (sic) pour se faire du fric sur le dos des français. Le marché mondial des smartgrids a été estimé de 30 à 60 milliards d'euros. L'industrie française espère capter 20 % du marché mondial des smart grids, comme quoi c'est bien une histoire de fric et politique, puisque des élus et haut fonctionnaires sont partis pantoufler dans l'industrie.

LES AVIS DE L’ADEME juillet 2015, page 3

« Le changement du parc de compteurs électromécaniques et électroniques actuels par des compteurs Linky impliquerait en effet une augmentation de la consommation électrique annuelle de l’ordre de 0,5 TWh (0,5 Térawatt/heure). Cette estimation comprend les consommations des concentrateurs associés (déploiement de 638.000 concentrateurs prévu), et les centres de traitement et de stockage de données (data center) du système Linky. Ainsi, les bénéfices de plusieurs TWh escomptés en termes de réduction des pertes devraient être nettement supérieurs aux consommations induites par le système Linky. »

Note : 1TW=1012W - 1 GW= 109W - MW =106W

1 TW = 1.000 GW = 1.000.000 MW

Les fournisseurs utilisent les TWh consommés sur un an, et le sigle TWh/a. L'énergie mesurée sur un an est analogue à une puissance moyenne tout le long de l'année, 1 TWh/a= une puissance moyenne de 114 MW.

Un réacteur nucléaire d'une puissance moyenne de 1.100 MW délivre selon le type :

7 000.000 MWh et 8.000.000 MWha (par an).

En plus un réacteur ne fonctionne jamais à 100% de sa capacité, car plus il est sollicité, plus les périodes de maintenance augmentent. Dès que 30% des tubulures d'un Générateur de Vapeur qui pèsent plus de 400 tonnes sont colmatés, le réacteur perd de sa rentabilité et il faut le remplacer.

L'ADEME utilise le Million de Tonnes Equivalent Pétrole an, 1 Mtep par an vaut 11,63 TWh/a

Pour la consommation par le système Linky, je n'ai fait qu'un copier/coller de ce qui a été écrit par l'ADEME. Ceux qui voudront polémiquer, n'auront qu'à demander des explications à l'ADEME. Il y a actuellement 58 réacteurs nucléaires répartis sur 19 sites, dont 6 centrales sont en cours de démantèlement : Brennilis, Chooz A, Chinon A, Bugey A, Saint-Laurent A et Creys-Malville

La puissance des réacteurs s'échelonne de 900 à 1.450 MW, et 1600 MW pour l'EPR. Il y a :

34 réacteurs de 0.900 MW

20 réacteurs de 1.300 MW

04 réacteurs de 1.450 MW

En réalité ce système Linky est une arnaque qui ne permet aucune économie d'énergie, puisqu'avant ou après le changement du compteur, les habitants n'ont pas modifié leurs habitudes en matière de consommation d'électricité. C'est du foutage de gueule, mais en France nous avons l'habitude. Avec le compteur Linky, il est vrai que certains abonnés ont été contraints de passer à un abonnement supérieur. Certains adeptes du Linky habitués à traiter les gens de menteurs, de comploteurs, de conspirationnistes, tentent de démentir la consommation de 1 Watt en affirmant qu'il n'y a aucune source. Normal, ils travaillent eux même pour l'industrie. Ces 35 millions de compteurs Linky consomment au moins un watt/heure (en permanence) comme le précisait page 5 dans sa lettre le Président Monloubou d'EDF. PAN, sur le bec des manipulateurs et des déinformateurs. Les anciens compteurs mécaniques intégraient deux bobines qui ne consommaient que quand on allumait un consommateur d'énergie.

4°) Vie Privée, courbe de charge et temps réel

Les systèmes informatiques de mesure avec des pas mesures de 15 ou 30 mn et surtout le temps réel, qui constitue une véritable atteinte caractérisée à la vie privée. C'est carrément de l'espionnage de la vie privée.

Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 12 : Immixtions

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13 : Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

On peut dire aujourd'hui que nos droits sont largement bafoués par les tribunaux administratifs qui sont aux ordres de l'état, qui est lui-même aux ordres des lobbies et de Bruxelles. Dans le cadre de « l'Open Innovation » sans limite, nous apprenons que la start-up GeoKaps serait capable de cibler en cas de crise par le biais de Twitter des populations spécifiques, quand un transformateur électrique tombe en panne par exemple. Elles recevraient un tweet d'alerte, ce qui peut être utile surtout pour savoir quand la situation reviendra à la normale, mais montre aussi l'augmentation des moyens de cette surveillance sur les réseaux. A Lyon, un test (expérimentation GreenLys) a été mené pour développer une fonctionnalité sur le Linky qui permet de déterminer l'origine d'une avarie technique sur le réseau électrique, avant qu'elle ne soit détectée par le client. Enedis a investi à Toulouse dans le projet Sogrid, dans les puces électroniques intégrées dans les compteurs des particuliers installées sur divers point de la ligne. Ce procédé permet de connaître en temps réel l'état du réseau sur une zone rurale et urbaine. Smart city, projet régionaux, Smile, Flexgrid et You & Grid lancent des chantiers d'envergure, la multiplication de tous ces réseaux, va engendrer une multiplication des fichiers de captation des données personnelles, et une augmentation de la consommation d'énergie.

Certains ont dénoncé un manque de rigueur dans la partie 1 de mon article, mais ils ont protesté quand j'ai précisé les types de processeurs utilisés dans le compteur Linky, ce qui est très drôle et démontre un manque de cohérence.Voilà pourquoi j'en reparle ici :

- Une puce ARM - Cortex - M0 - STM32F051R8 + EEPROM flash de 64 Ko. On comprend pourquoi cela énerve certain, surtout quand on examine le synoptique de cette puce.

- Une puce ARM - Cortex - M3 - STM32F103RF à 72 MHz (voir synoptique) se trouve sous l'afficheur du Linky.

- Une puce mesure qui récupère beaucoup de données, voir Fiche Technique STPM10.

On comprend tout de suite que le Linky est un véritable ordinateur doublé d'un appareil de mesure, dans lequel on peut télécharger à distance n'importe quel type de logiciel, y compris des plus pointus encore plus intrusifs. Alors qu'en est-il des concentrateurs, sur lesquels nous n'avons aucune information technique. Par exemple sont-ils multi-accès pour permettre à des tiers d'accéder à diverses données ? On l'ignore. On sait juste que les concentrateurs actuels sont sous JAVA, système qui lui aussi a fait l'objet de plusieurs bulletins d'alerte. Il existe aussi une possibilité de simuler un concentrateur pour récupérer des données, comme cela a été fait avec des antennes relais pirates. L'utilisation de brouilleurs de signal CPL est aussi un autre risque qui peut apparaître.

5°) Questionnaire en 122 points.

Sur un sujet aussi long, il peut y avoir quelques erreurs, ou aussi des points que j'ai oublié. On peut donc me le signaler. Tous les points sont numérotés, les lecteurs verrons donc si quelqu'un tente de polémiquer pour manipuler l'information dans le but de favoriser l'industrie.

6°) Conclusion.

Avant les experts au service des opérateurs de téléphonie mobile écrivaient :

« La téléphonie mobile ne présente aucun risque pour la santé en l'état actuel des connaissances »

ce qui se transforme aujourd'hui.

« Le compteur ne présente aucun risque pour la santé en l'état actuel des connaissances »

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié son expertise fin 2016 et conclu « à une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme. »

Avec l'industrie le refrain est connu, il n'y a jamais aucun risque jusqu'à ce qu'une catastrophe se produise. La presse qui est propriété des industiels ne dénonce jamais l'augmentation des tumeurs du cerveau, des leucémies, des cancers, des maladies dégénératives. Ces sujets sont aux abonnés absents à la radio, à la télé, et dans la presse écrite.

On a appris ce jour 25/08/2017, que des diplomates cubains ont été expulsés par les autorités américaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que 16 diplomates américains en poste à Cuba ont eu des problèmes de santé et lésions au cerveau après avoir été visé par des « signaux acoustiques. » Sauf comme il a été précisé en fin de reportage, ces problèmes sanitaires ont pu aussi être provoqués par des micro-ondes, intervenant rappelant que des dispositifs avait été utilisé par le KGB russe contre l'ambassade américaine à Moscou. Les niveaux étaient pourtant inférieurs à 5 V/m, le niveau maximum parfois détecté n'a jamais dépassé 20 V/m. Les américains sont très embêtés pour confirmer ces procédés d'espionnage, puisqu'ils utilisent les mêmes méthodes, qui peuvent reposer sur l'uilisation de faisceaux micro-ondes, de faisceaux laser, ou de systèmes soniques, qui peuvent aussi être utilisés discrètement comme armes létales ou non létales. Les 900 parlementaires (députés + sénateurs) avaient été alertés sur ses dispositifs d'espionnage, mais en France nous sommes confrontés à des élus laxistes qui sont là pour passer à la caisse, en plus certains sont corrompus par divers groupes industriels.

