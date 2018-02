Compteur Linky, mensonges de Bernard Lassus d’Enedis, liste des agressions qui continuent

Monsieur le Président de la République

et Mesdames et Messieurs les Présidents

des groupes parlementaires.

Site : http://agoravox.fr/auteur/filterman

Date : 01/02/2018

Lettre ouverte

La pose des compteurs électriques Linky du groupe ENEDIS /EDF provoquent très régulièrement des incidents, parce que les abonnés n'en veulent pas pour plusieurs raisons totalement justifiées.

Pose forcée et illégale de compteur non obligatoire,

Problèmes sanitaires,

Augmentation de la facturation,

Le système Linky est énergivore, mais la consommation précise n'a jamais été révélée,

Dysfonctionnement ou détérioration de matériels électroniques,

Dysfonctionnement ou détérioration de matériels électro-ménagers,

Incendie de compteurs Linky, détériorant ou détruisant le patrimoine immobilier

Atteinte à la vie privée et espionnage de la production des entreprises sensibles.

D'un côté M. Bernard Lassus affirment dimanche 28 janvier 2018 à 19h45 sur France 5 qu'il n'y a pas de poses forcées, alors que des particuliers déposent des plaintes suite à des intimidations, insultes, menaces, violences physiques, contre les milices d'ENEDIS. Il y a 20 ans, qui pouvait penser qu'EDF passerait du statut de vendeur d'électricité au statut de prédateur terroriste terrorisant et harcelant ses abonnés pour leur imposer des capteurs mouchards pour les espionner et leur voler leurs données personnelles. Contrairement aux divulgations de FAUSSES INFORMATIONS faites régulièrement par ENEDIS, les compteurs intelligents ne sont pas obligatoires. Les méthodes de voyous d'Enedis et de ses milices relève de comportements mafieux, qui rappellent les films de science fiction à la Robocop ou comme Irobot, où les groupes industriels deviennent plus puissants que les états, et se payent même les dirigeants politiques, pour imposer leurs lois aux populations. Plusieurs abonnés ont été équipés d'un compteur Linky par un installateur de Caudan comme sur Ploemeur. Pendant qu'un abonné s'était absenté chez son médecin, le compteur avait été posé alors que le refus avait été signifié à toutes les parties. Ce qui veut dire que le lobby de l'énergie pratique aussi des écoutes téléphoniques contre ses abonnés. Les divers liens sur les vidéos et articles diffusés dans mon dernier article sur Agoravox sont là pour prouver l'existence de ces méthodes mafieuses.

Je recommande à tous les élus et à tous les particuliers de blinder leur compteur (laissez l'accès libre aux fusibles), puisque le linky n'est pas obligatoire. Ecrivez à vos parlementaires et au Président de la République (http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/) pour demander la consommation exacte des compteurs Linky et des concentrateurs, et pour mettre un terme à ce gaspillage inutile de PLUS de 5 milliards d'euros sans parler des mises à jour logicielle, et qui aura en plus une durée de vie inférieure à 10 ans.

Une question Monsieur le Président de la République et mesdames et messieur les parlementaires, à quand une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts, et sur les comportements délictueux de tous les membres du lobby de l'énergie ?

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président de la République, l'expression de mes salutations distinguées.

Marc Filterman

--------------------------------------------------------------------------------------------

2°) 28/01/2018, France 5, « C politique », le compteur LINKY, le débat.

ENEDIS /ERDF se paye notre tête, et prend les français pour des billes. Pour connaître la vérité face à Bernard Lassus, il suffit de penser le contraire de ce qu'il nous dit, et là on a la vérité. De plus la force publique, police ou gendarmerie, n'ont pas à être ordres d'un groupe du CAC40, c'est carrément un abus de pouvoir, d'autant que l'Europe n'a jamais obligé les pays à s'équiper de ce compteur Linky contrairement à la désinformation et divulgation de fausses informations faites par le groupe ENEDIS / EDF. Voir la réponse du 11/08/2018 de la commission européenne sur le compteur Linky d'Enedis http://refus.linky.gazpar.free.fr/Linky-Courrier-Commission-Eur.pdf

Il y en a marre des dégâts de plusieurs millions d'euros qui se produisent après les installations des compteurs Linky, qui ont déjà généré plusieurs millions d'euros de dégâts, et qui sont totalement censurés par la presse radio télévisée. Au Québec, au bout de 8 incendies, ils ont redémonté 100.000 compteurs. Il faut signaler le formidable travail d'Annie Lobbé et de Stéphane Lhomme qui ont permis de faire éclater de nombreuses vérités censurées par la presse.

14:13 - Bernard Lassus, Enedis / EDF : https://www.youtube.com/watch?v=HTV0VmLhcVo

« et y en a 600 millions de compteur dans le monde il y en aura à peu près 1,5 milliard en 2020, mais rassurez vous, mais rassurez vous... Mais si c'est très bon, parce qu'on voit les bénéfices. Je suis allé aux Etats Unis justement et au Canada pour dire, pour justement tiré les retours d'expérience en terme de pédagogie, et puis pour essayer d'expliquer simplement. »

Bernard Lassus déclare, « Mais si c'est très bon, parce qu'on voit les bénéfice, » oui pour Enedis, et les emmerdements c'est pour les français victimes d'incidents liés à la pose du compteur Linky, et très mauvais pour les milliers de releveurs qui sont ou seront licenciés.

14:35 – Journaliste de « C Politique »

« Ce que vous avez senti que vous avez fait ce soir tranquillement José Mercier un dernier mot ? »

14:39 - José Mercier, Maire de Bovel

« Oui un dernier mot, il est évoqué les violations de domicile, le passage en force, l'installation en force des compteurs chez les particuliers contre leur volonté, alors que votre président lui-même avait dit à l'assemblée nationale, il n'y a pas longtemps, c'était en février 2016 que on n'installerait pas de compteurs de force, donc comme et il est d'usage d'offrir un cadeau quand on est invité, j'ai apporté une lettre d'une habitante du Mans, gardez là, c'est un collector, je l'ai signée, c'était la copie d'une plainte au tribunal auprès du procureur de la république. »

15:14 - Journaliste de « C politique »

« On ne peut pas la lire, mais c'est une plainte auprès du procureur. »

15:15 - José Mercier, Maire de Bovel

« C'est une plainte auprès du tribunal pour violation de domicile, elle date d'il y a dix jours seulement, donc la manière de faire continue chez vos poseurs et elle est encouragée par la fiche 3 que vous distribuez à vos poseurs celle là aussi elle pourrait être lue, c'est à dire que si un portail n'est pas fermé à clef, rentrez et posez, s'il y a un cadenas, si un voisin a la clef... »

Violation de domicile réalisée par une milice d'ENEDIS, voir photo :

https://static.ladepeche.fr/content/media/image/large/2016/12/08/201612081277-full.jpg

Consignes criminelles données aux milices délinquantes par Enedis

15:35 – Journaliste de « C Politique »

« Juste un mot juste, un mot sur ça, Bernard Lassus »

15:37 Bernard Lassus, Enedis

« Il faut savoir ce que j'ai entendu là... »

15:40 - Journaliste de « C Politique »

« Mais juste un mot, si cela arrive, si des gens on leur impose des des compteurs électriques Linky, est-ce que vous condamnez le fait qu'on impose par la force, qu'on impose mais cela ne... »

15:44 Le maire de Bovel a offert la copie de la plainte déposée auprès du procureur de la république à Bernard Lassus, qui n'a pas du tout apprécié.

15:51 Bernard Lassus, Enedis

« On ne met pas de compteurs par la force, çà cette histoire est totalement inventée ! »

15:37 Bernard Lassus, Enedis

« Mais cette plainte n'est pas inventée ! »

16:00 Bernard Lassus, Enedis

« On en a mais très peu parce qu'en terme de réclamations, il y a 0,7% de réclamations. »

16:05 - Journaliste de « C Politique »

« On l'a sous les yeux. (la plainte)... Monsieur le maire, merci en tout cas d'être venu tous les deux, j'espère qu'on vous a éclairé. Il reste donc 27 millions de compteurs à installer. »

Il faut rappeler à Bernard Lassus qu'il y a des milliers de lettres de refus qui ont été adressées au siège d'ENEDIS à Paris, et qu'il y a des milliers de pétitions anti-Linky à travers toute la France. Il faut aussi rappeler qu'ENEDIS exerce des pressions sur les maires et les préfets, pour faire accepter ses capteurs mouchards, qui violent l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. De toute façon les premières victimes de ce nouveau moyen d'investigation seront les hauts fonctionnaires, les dirigeants politiques, industriels, de la recherche, et les officiers supérieurs.

20/07/2016 - Un compteur posé de force à Biarritz, Enedis a été contraint de le retirer :

http://f3.quomodo.com/44B14931/uploads/120/linky%20article%20Sud%20Ouest-20-07-16%20compteur%20pose%20de%20force%20a%20ete%20retire.JPG

Le coffret électrique est la propriété de l'habitant. S'il a été détérioré ou la porte arrachée par l'installateur du compteur Linky comme sur la photo ci-dessous, il y a mise en danger volontaire de la vie d'autrui, car les équipements ne sont plus protégés de la pluie. Les particulier et élus devraient donc s'intéresser à cette piste et engager des poursuites contre ENEDIS pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Voir ci-desous l'état d'un coffret après le passage d'un installateur d'ENEDIS à Artigues, près de Bordeux, le 29/01/2018.

https://rue89bordeaux.com/2018/01/ose-dire-non-aux-compteurs-linky-gironde/

https://rue89bordeaux.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-Linky02.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------

3°) Moyens de protection des compteurs mécaniques contre les milices délinquantes d'ENEDIS.

Très drôle protection anti-Linky avec une pelleteuse http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/01/25/les-moyens-forts-contre-les-ondes - http://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/2679800A-2AF0-4465-9464-4AC8A4EB2CC9/LER_22/heureux-proprietaire-d-une-mini-pelle-jean-paul-febvre-l-a-installee-devant-son-compteur-dont-l-armoire-a-ete-serieusement-cadenassee-photo-jean-noel-portmann-1516822957.jpg

http://img.over-blog-kiwi.com/1/94/13/62/20171012/ob_5bfce4_compteurs-proteges-3.jpg

http://www.lebabi.net/mfupdata/1486748072compteurcourant.gif (Plaque d'acier)

http://img.over-blog-kiwi.com/400x260-ct/2/31/50/61/20170720/ob_869501_20108567-698666256983437-7958618667665.jpg (Plaque d'acier)

http://www.politis62.org/site/images/5/54/CompteursProteges-03.png (Grille en acier)

https://4.bp.blogspot.com/ (Chaine de protection anti-Linky)

http://img.over-blog-kiwi.com/1/94/13/62/20170819/ob_550f9e_touche-pas-4.jpg (Barre en acier)

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2017/12/305afbf2-82df-4d65-ace8-b8d2182bd092/870x489_img_1203.jpg (Chaîne en acier gros calibre)

https://img.over-blog-kiwi.com/1/94/13/62/20170929/ob_ba0fb2_cadenas.jpg (Chaine en acier)

https://collectifchartresdebretagne.files.wordpress.com/2016/09/compteur-protc3a9gc3a9.jpg

http://f6gia.pagesperso-orange.frsite_httplinky_grille.gif

http://www.next-up.org/images/Coffret_compteur_DSCN3798.jpg

http://www.stoplinky63.fr/medias/images/16681937-1399115573485596-9174476923798697562-n.jpg (Grille en acier)

http://img.over-blog-kiwi.com/2/46/05/31/20170903/ob_05265d_2017-protection-compteur.jpg (Barres en acier)

Vous pouvez aussi mettre une Webcam pour surveiller le coffret de votre compteur. S'il est dans l'axe de votre portier vidéo, vous pouvez déclencher la caméra par le biais d'un rupteur installé sur la porte du coffret, et déclencher un enregistreur. Il est utile de préciser que la caméra ne doit pas filmer l'habitation des voisins, car c'est illégal.

4°) Enedis, Premier Délinquant de France, Témoignages de menace en série.

Fichage citoyens participant aux réunions publiques anti-Linky et Installation forcée

https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/130317/fichage-citoyens-participant-aux-reunions-publiques-anti-linky-et-installation-forcee

Je refuse le LINKY, mais on me l'a installé pendant mon absence. « J'ai été pisté, surveillé. On me l'a posé car j'ai participé à une réunion publique. »

https://www.youtube.com/watch?v=bey_JbI0aGI

20/04/2017, Dijon, plainte pour des menaces de mort contre les miilices d'ENEDIS

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/des-plaintes-contre-le-compteur-linky-deposees-ce-jeudi-dijon-1492671487

31/12/2017 Silence de François Bayrou, maire de Pau, suite à l'agression d'une personnes âgée de 88 ans le 22/12/2017, par un technicien de la société Solution 30, sous-traitant d'EDF / ENEDIS, et ce n'est pas la première fois. https://www.youtube.com/watch?v=lrQ2DyI7G3s

Pau : une personne âgée a été agressée par un poseur de compteur Linky de Solution 30.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/pau-une-personne-agee-dit-avoir-ete-agressee-par-un-installateur-de-compteur-linky-1514572002

20/09/2016, Île de ré, un pompier blessé, 3 types d'équipes chez « Solutions 30 »

https://blogs.mediapart.fr/varanasi/blog/200916/quand-linky-provoque-de-graves-incidents

10/11/2017, île de Ré. un retraité relaxé après avoir expulsé un technicien de la société Solution 30

https://www.ouest-france.fr/economie/energie/compteur-linky-un-retraite-relaxe-apres-avoir-expulse-de-force-un-technicien-5076189

10/11/2017, île de Ré.

http://enconscience.cd74.fr/2017/11/10/jugement-tribunal-de-rochelle-20062017-retraite-relaxe-de-violences-apres-expulse-technicien-linky/

La juridiction de Proximité du Tribunal d’Instance de la Rochelle a débouté « Solution 30 », suite à sa plainte sur les supposées violences lors de la pose d'un Linky chez un usager qui le refusait.

Île de Ré : un retraité relaxé de « violences » après avoir expulsé un technicien Linky

http://www.sudouest.fr/2017/06/20/ile-de-re-un-retraite-relaxe-de-violences-apres-avoir-expulse-un-technicien-linky-3548521-1570.php

13/12/2017 - Témoignage à charge ! Les méthodes musclées des installateurs de compteurs Linky. Un sous traitant d'Enedis au nom de « OK service » violente un homme s'opposant à la pose d'un compteur linky, violence physique (voir vidéo 12,42 mn)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=u0KkwxjYVeI

https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/temoignage-a-charge-les-methodes-75443

08/04/2017 Plouha, une retraitée blessée après un refus d'installation du compteur Linky par la société Atlantec. La maire Plouha signale une trentaine de refus qui se sont traduits par 30 agressions verbales des poseurs, qui menaçaient les abonnés d'amende de 600 euros, ce qui est totalement illégale, d'autant que le compteur linky n'et pas obligatoire.

France 3 - Plouha, une retraitée blessée après son refus d'installer un compteur Linky.

https://www.youtube.com/watch?v=yywfjvl6A2E

https://www.youtube.com/watch?v=17a8WBL28uA (2,03 mn)

Plouha : une retraitée de 73 ans blessée après son refus de l'installation d'un compteur Linky

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/plouha-retraitee-blessee-apres-son-refus-installer-compteur-linky-1229929.html

Plouha-08042017, une retraitée de 73 ans blessé

http://www.letelegramme.fr/cotesarmor/plouha-blessee-a-73-ans-en-s-opposant-a-linky-07-04-2017-11465498.php

Compteurs Linky tous les coups seraient ils permis ? Violation de domicile et harcèlement (1,48mn)

https://www.youtube.com/watch?v=oI2tJIKuPV4

08/12/2016, poses de compteurs Linky, violations de domiciles en centre-ville

Voir photo https://static.ladepeche.fr/content/media/image/large/2016/12/08/201612081277-full.jpg

https://www.ladepeche.fr/article/2016/12/08/2474276-compteurs-linky-incidents-de-pose-en-centre-ville.html

19/05/2017, Plouzané, un couple dépose plainte contre Enedis et son sous-traitant pour intimidation.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/compteur-linky-couple-parte-plainte-violence-verbale-intimidation-1256929.html

Drome : compteurs linky obligatoires / grogne des abonnés (1,58mn)

https://www.youtube.com/watch?v=Gb44zulYCAU

Compteur Linky, tous les coups sont permis

https://www.youtube.com/watch?v=OBvk8X2_YA

11/03/2017, Ardin Scandale, la gendarmerie aux ordres des basses oeuvres d'ENEDIS. Comme si les gendarmes n'avaient pas assez de travail avec la traque des terroristes.

https://www.youtube.com/watch?v=RlQ4oBHM-lM

04/11/2016, Collectif Anti-Linky 13, Pose forcée d'un compteur Linky (3,31 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=7oO1XYNu_lE

Aix en Provence, 3 novembre 2016 : sans prévenir les habitants, un sous-traitant d'ENEDIS vient poser des compteurs Linky dans un immeuble. Une résidente s'y oppose et présente au technicien la "sommation de ne pas faire" que l'huissier a remis à ENEDIS en son nom plusieurs semaines

15/11/2017 Linky : menaces et intimidations, Enedis dans le viseur des élus du Lot-et-Garonne

http://www.sudouest.fr/2017/11/15/le-maire-de-marmande-charge-enedis-3948835-3268.php

Compteurs Linky : le bras de fer se poursuit à Marmande

http://www.sudouest.fr/2017/10/16/compteurs-linky-le-bras-de-fer-se-poursuit-3865166-3755.php

Compteur Linky : "En l’état actuel, je le refuserai", admet le maire de Villeneuve-sur-Lot

http://www.sudouest.fr/2017/11/10/compteur-linky-en-l-etat-actuel-je-le-refuserai-admet-le-maire-de-villeneuve-sur-lot-3936215-3900.php

10/1/2017 – Tarn Une "pose forcée" de compteur Linky dénoncée

http://www.lejournaldici.com/actualite/l-info-en-continu/une-pose-forc%C3%A9e-de-compteur-linky-d%C3%A9nonc%C3%A9e#.WiMm8Lko6ik

11/2016, Bézier, Linky : une Biterroise (se dit) victime de harcèlement de la part d'Enedis

http://www.midilibre.fr/2017/10/10/compteur-linky-une-biterroise-se-dit-victime-de-harcelement-de-la-part-d-enedis,1572490.php

-------------------------------------------------------------------------------------

5°) Le Linky n'est pas obligatoire.

Contrairement aux affirmation d'ENEDIS, les mairies et les particuliers sont en droit de refuser la pose du Linky.

Un courrier très embarrassant pour ENEDIS, de la commission européenne du 11/08/2017. La lettre intégrale est disponible sur le site de Stéphane Lhomme : http://refus.linky.gazpar.free.fr/Linky-Courrier-Commission-Eur.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippe MONLOUBOU, Président du directoire d’ENEDOS / ERDF, déclarait le 2 février 2016 devant l’Assemblée Nationale que les compteurs Linky ne seraient pas posés de force.

6°) Conclusion