Nous savons que nous sommes nombreux à vouloir que les choses changent, mais nous ne savons jamais vraiment ni combien ni pour quoi faire…

Ne vous êtes-vous jamais dit « Bon, si tout le monde y va, alors moi-aussi j’en suis ! » ? Vous savez au fond que « tout le monde » n’ira pas, et que par conséquent vous non plus… Comme les autres en fait !

En réalité c’est justement parce que vous ne croyez pas qu’il va y avoir « tout le monde » que vous n’y allez pas et comme les autres font pareil que vous, alors personne n’y va.

Pourtant, si on veut que les choses changent il faut qu’on soit nombreux. Il faut même que nous soyons suffisamment nombreux pour atteindre un seuil au delà duquel nous devrions théoriquement ne plus avoir besoin d’agir pour obtenir les changements que nous désirons.

C’est en renouvelant ce classique constat que m’est soudainement apparue cette question : « que faire alors ? » , puis cette réponse toute simple et basique : « et bien comptons-nous ! », et surtout « comptons-nous AVANT » !

Comme ça nous saurons qui y va. A l’avance ! Plus facile d’y aller quand les autres ont déjà dit qu’ils en étaient ; presque ça donnerait envie de dire « moi aussi j’en suis ! »

C’est dans le but de tester cette nouvelle manière de faire que je vous propose de vous engager pour une action que je crois assez consensuelle pour être largement partagée et soutenue, une action qui je l’espère permettra de prouver qu’en se comptant avant, on compte plus sûr !

Cette action est d’exiger du président de la République, notre représentant légal direct, la dissolution de l’Assemblée Nationale afin de tenir des élections législatives anticipées en juin. Je pense sincèrement que tous les Français sont susceptibles d’adhérer à un tel projet, et il vous faut considérer cette initiative comme une opportunité de voir si nous sommes vraiment prêts pour le changement ! Pour tous les citoyens, pour tous les partis, et même pour le président cela pourrait permettre un nouveau souffle pour démarrer la campagne de 2022.

A ceux que le sujet intéresse ou à qui l’idée plaît n’hésitez pas à venir voir comment procéder, tout y est expliqué ! Venez donc voir combien nous sommes, comment nous sommes plus forts plus nombreux, et vous aussi vous pourrez dire « j’en suis » !

Caleb Irri