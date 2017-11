Concevoir, réaliser, lancer et maintenir des sites Internet en 2018

« Etant donné que les sites sont faits pour passer sur des portable, l’esprit de simplicité domine. »





Je compare un peu ça au passage entre les pochettes de disque magnifiques des anciens 33 tours, ça faisait partie intégrante de l’oeuvre, et les trucs parfois très simplistes et très moches qu’on voit sur les CD, vu le manque de place pour faire quelque chose de beau, plein de jolis détails. Du coup, les sites internet sont devenus eux aussi d’une banalité déconcertante, voire inintéressants.





Personnellement, je déteste consulter internet sur un portable. La raison principale, c’est que c’est à se faire exploser les yeux... Même sur une tablette, je n’aime pas ça.





Il y a des gens qui reviennent désormais aux vinyls en matière de musique et achètent des rééditions 33 t (mais il parait que le son n’a rien à voir avec les « vrais » vinyls d’époque), par contre j’ai bien peur que les internautes continuent à consulter internet exclusivement sur leur portable, vu qu’il est devenu une extention de leur bras.





Quant aux « Call to action », ça va s’ils restent un minimum discrets sur le site, parce que qu’est-ce que c’est moche, ce truc, sur une page... mais c’est évidemment pas le but...