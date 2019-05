Confectionner un bon plat municipal

Tout d'abord, jetez tous les ingrédients avariés afin de ne pas les utiliser par mégarde :

- Débarrassez-vous d'élus qui se prétendaient de gauche et qui se sont macronnisés, qu'ils essayent de constituer une liste, tous seuls, sans vous....Certains vont essayer de vous faire croire qu'ici,ils sont à gauche et que là bas, ils ne peuvent pas faire autre chose que servir le monarque ;

- Mettez de côté toutes celles et tous ceux qui ne s'investissent pas dans la commune, un élu doit ne pas être coupé de la population

Quand ce tri est effectué, choisissez collectivement des bons ingrédients, très différents, cela peut donner du goût :

des actifs, des chômeurs, des jeunes, des plus vieux des deux sexes, des intellectuels et aussi des manuels.

Pour que le plat soit bon, voire excellent, il faut qu'il soit renouvelé :

Il n'y a rien de mieux que de prendre un engagement collectif avec la population permettant de créer un lien permanent dans une démocratie participative !

Création de comités de quartiers présidés par des habitants et non par des élus.

Ces comités pourraient comme les comités consultatifs émettre des voeux discutés au Conseil Municipal.

Militants et militantes de gauche, quel que soit votre engagement politique ; au PCF, au PS, ; chez les insoumis, chez les verts ou même à l'extrême gauche, agissez ensemble de concert et jetez les bases d'une liste de transformation sociale construite avec les citoyens et citoyennes.

JF Chalot