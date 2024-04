Conférence Lille : Mélenchon & Hassan : MOTUS !

« Risques de désordre public », ça ressemble fort à l’interdiction, Dieudonné, trouvez pas ? Interdire une réunion politique ou le show d’un humoriste au prétexte qu’il se pourrait qu’il y eût un risque de désordre… Alors, interdisons les matchs de foot où le risque de désordre est réel suite à tout ce qu’on a pu voir par le passé et, pourquoi pas, cette inauguration des Jeux olympiques le long de la Seine qui porte en elle tous les ingrédients d’une possible attaque.

L’explication est plus prosaïque : faire taire toutes voix dissonantes qui critiqueraient les menées massacreuses d’Israël à Gaza.[i] Pour cela, sont montés au créneau, les bons petits larbins de service : le député PS Jérôme Guedj[ii] dénonce le logo de l’association étudiant, soit : Libre Palestine, qui montre un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Une manière de « nier l’existence de l’État d’Israël » pour certains, dont la tête de liste des socialistes aux élections européennes, Raphaël Glucksmann… Nous y voilâmes, le Rapha, tient une haine personnelle contre Méluche, et règle ses comptes à distance. C’est ça la France « socialiste ». Des conflits de personnalités, issues de milieux bourgeois qui ne supportent aucune contradiction et ont le pouvoir de taper par médias interposés sur ceux qui déplaisent, et dieu sait si Mélenchon possède cet art… Quant aux vrais problèmes ? Le massacre qui se perpétue à Gaza, la riposte et non pas l’agression de l’Iran en réponse des attaques d’Israël, le sort de millions de Français qui connaissent les affres du déclassement social ; basta ! Sus au Mélenchon, haro sur ceux qui ne veulent pas avaler la pilule Netanyahou ! Pour aggraver son cas, Jean-Luc a comme partenaire Rima Hassan,[iii] née dans un camp de réfugiés palestiniens, militante pour les droits de la personne humaine, qui a condamné « les crimes de guerre du Hamas, l’impunité d’Israël et le génocide des Palestiniens. » Ces interventions en ce sens dans Mediapart et Blast, lui ont valu une cascade de menaces de mort par SMS. En France, ces temps-ci, il n'y a pas intérêt à prononcer les mots, « génocide, crime de guerre, extermination et nettoyage ethnique » sans avoir tout un tas de défenseurs acharnés d’Israël qui lâchent leur haine à coup de matraques médiatiques sur le/la déviant(e). Sur X, il faut lire les commentaires des internautes : ca dégouline de haine et d’inhumanité.

Ces campagnes du silence imposé : sont orchestrées à tous niveaux. Le régional de l’étape, le président (LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a réclamé l’interdiction de l’événement, ainsi que le député RN du Nord et vice-président de l’Assemblée nationale Sébastien Chenu, suivit par le syndicat étudiant marqué à droite, UNI. Il y a aussi Eric Ciotti président des LR, bref, rien de surprenant venant de ces partis ; que le parti socialiste fasse corps avec eux ? Perso, si je votais socialo, je me sentirais un peu péteux et trahis… Entre en scène Violette Spillebout, députée du nord, et macroniste plus que pur jus. Pour caricaturer, c’est une Meyer Habib en tailleur bourg. Elle est dans la surenchère, bon moyen d’ailleurs de faire parler d’elle. Ses critiques se concentrent contre la candidate LFI, Rima Hassan, accusée, selon elle, « d’assimiler le Hamas à un groupe de résistance et de dénier à Israël le droit de se défendre tout en prônant sa disparition ». Et d’insister : « La haine d’Israël est devenue viral chez une partie de la gauche et offre une excuse victimaire à tous les agresseurs de juifs en France. LFI porte une lourde, très lourde responsabilité dans l’explosion antisémite en France en attisant les braises au nom du progressisme et des droits humains ».[iv] Heureusement, il reste coté RFI des vraies voix pour répondre : Le député Adrien Quatennens a écrit sur X, « Pendant que le gouvernement d’extrême droite israélien massacre des civils, femmes et enfants, par dizaines de milliers à Gaza, Violette Spillebout fait partie de ces gens qui, par inculture et clientélisme électoral, crient à l’antisémitisme dès qu’ils voient un keffieh ou le mot « Palestine ! »[v] Comme dit le dicton, les écrits restent et espérons qu’un jour, elle les ravale profondément au fond de la gorge… Pour toute personne habitée par l’empathie, la tolérance, l'humanité, lire ce genre de diatribe funeste, est la confirmation que notre monde est dévoyé, a perdu tout sens moral, d’autant que les élus de la nation sont ceux qui ayant accès au micro, peuvent par leurs surenchères, leurs partis pris, salir la mémoire des milliers de morts de ce conflit, qui, si les hautes autorités occidentales voulaient, pourraient le faire cesser ; en fait non, on continue d’envoyer des armes, on assiste militairement, on envoie de l’argent, souvent déductible des impôts en support de Tsahal, et même certains de nos jeunes vont là-bas massacrer ceux qui depuis toujours vivaient sur leur terre.

Quelle honte que ce pays, la France et plus largement les pays dits « développés », mais sous-développés concernant la morale et la justice, puissent ainsi s’enfoncer chaque jour dans l’innommable, la fange. Les poubelles de l’Histoire s’en souviendront. Honte à nous tous qui baissons ou fermons les yeux. HONTE !

Georges ZETER/avril 2024

Vidéo : (lire aussi les commentaires haineux.)