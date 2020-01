Conférence retraites, avancée ou piège à cons ?

Gouvernement et patronat restent favorables à une mesure d'âge

La "conférence de financement" qui doit se mettre en place fin janvier pour trouver un accord d'ici fin avril sur l'équilibre financier du système sera déterminante. Gouvernement et patronat restent favorables à une mesure d'âge et s'opposent à toute hausse des cotisations. Le gouvernement a également écarté une baisse des pensions, ce qui laisse une marge de manœuvre étroite aux négociateurs CFDT.

Sur la lettre du premier ministre : le cadre des négociations

l’article 4 : le projet de Loi prévoira que le futur système universel comporte un âge d’équilibre

l’article 7 : prévoit le retrait de l'âge pivot sous conditions d’un accord entre les partenaires sociaux, dans le cas contraire le premier ministre se laisse toute latitude de passer la réforme financière par ordonnance.

La questions sur l'âge d'équilibre, voilà le débat que nous avions eu à l'époque de l'émergence des idée sur le régime universel, j'avais écris en 2008 (document à la conf, fédé ) la mesure de suppression de l'âge de la retraite puisque en effet la notion d'âge dans un régime à point n'est plus nécessaire et n’a pas de sens, tout en évacuant justement tous ces problèmes et questionnements sur la pénibilité, carrières longues, tout passant par les points, le prix, le volume en fonction de ce que l'on veut compenser ou pas, mais cette idée n'a pas été retenue, dommage nous n'aurions pas ces débats aujourd'hui sur un âge d’équilibre, bon dommage pour l'idée mais on y viendra, quand ils auront compris (aussi à la CFDT) que l'équilibre financier peut et doit se faire sans parler de l'âge mais en compensant par des volumes de point avec comme gage le guichet unique sélectionnant les carrières pour la pénibilités etc... en tout cas j’espère que ce sera la lettre de mission des négociateurs CFDT sinon ça va être la guerre !!

E PHILIPPE : “le future système comportera un âge d’équilibre”, le MEDEF se réjouit de cette mesure incontournable des négociations.

cet âge d’équilibre (âge pivot) serait négocié par branche ou par métier. Dans tous les cas faute d’accord des partenaires sociaux le premier ministre prendra les mesures d'âge voire d’augmentation des cotisations par ordonnance, pour toutes les organisations syndicales CFDT en tête et plus que les autres, cela est un gros risque.

Alors le premier ministre précise bien, qu’il est pour lui hors de question de laisser passer une réforme au débat sans mesures d’équilibre budgétaire, ce que ne veut pas la CFDT, alors nous faisons quoi ? On réforme de manière financière ? On laisse le MEDEF dicter ce qui est pénible ou pas ?

Les négociateurs CFDT devront avancer doucement sur la partie financière, d’autant que les lignes sont tracées en partie : pas de baisse des pensions, pas d’allongement de la durée dans le système, puisque cela est prévu par la réforme TOURAINE, pour les cotisations le MEDEF avance l'âge d’équilibre plutôt que les cotisations.

La question centrale est celle de la confiance, et là ! ce point est très sensible ce gouvernement a bafoué le dialogue social, craché sur les syndicats en particulier sur la CFDT, on a vu aussi l’amateurisme de cette équipe et de beaucoup d’élus LREM.

Chacun pourra prendre acte en restant observateur de cette conférence, d’autant que ce gouvernement montre encore des signes de faiblesse dans sa maîtrise du dossier.