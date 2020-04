Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ? Chiffres OMS de mortalité comparés.

PAR G DELEPINE CHIRURGIEN ET STATISTICIEN

Premier bilan de l’efficacité des mesures de distanciation sociale anti covid19 en Europe

« De l’uniformité naquit un jour l’ennui » (Victor Hugo). La palette des mesures anti covid19 prises en Europe, elle, n’est pas du tout ennuyeuse. Un inventaire à la Prévert.

Du laisser-faire (dans le but d’atteindre le plus vite possible l’immunité de groupe) à l’assignation à résidence punissant tout un peuple, à peu près toutes les mesures non médicamenteuses sont utilisées. Cette diversité permet des comparaisons utiles pour tenter d’estimer leur efficacité en situation réelle, et en particulier les effets de celle qui attente le plus aux droits fondamentaux de l’homme et du citoyen choisie par nos gouvernants, le confinement généralisé aveugle équivalent d’un emprisonnement général. Comble de la perversité, les français supposés innocents ont moins de libertés que les prisonniers de droit commun : pas de droit de visite[1], promenade courte et seule ou à deux sans possibilité de bavasser avec d’autres dans les cours de prison, et avec ausweis humiliante pour les trois pas dehors, contraventions hors de prix pour les contrevenants (jusqu’à des peines de prison), pas de sport collectif, de divertissements etc.

Cette diversité des mesures visant à limiter l’épidémie prouve une nouvelle fois la désinformation des grands médias qui tentent de faire croire que « tout le monde » censé, confine à la française : c’est un mensonge et leurs critiques acerbes contre ceux qui osent ne pas calquer leur politique sur le gouvernement français seraient des assassins de leur peuple, sont une nouvelle fois des « fake news » du gouvernement.

Analyse des situations européennes

En examinant la carte de l’Europe, on s’aperçoit que les mesures adoptées par les gouvernements révèlent la rémanence de l’héritage historique : elles retracent globalement les frontières antiques de l’Empire romain. Au Sud, l’Italie, l’Espagne et la France, joyaux de la latinité, ont imposé des mesures dictatoriales envers leurs populations astreintes à résidence. Au Nord, les descendants des peuples « barbares »[2], plus respectueux des libertés individuelles et de la démocratie, ont adopté des mesures moins contraignantes, proches des recettes médicales qui ont fait leurs preuves en cas d’épidémie : dépistage, isolement des infectés et de leurs contacts, interdiction des réunions de foule, port de masques, renforcement des hôpitaux et de leurs moyens (achat de respirateurs…).

Evaluation des résultats des mesures plus ou moins coercitives sur le nombre de décès publié par l’OMS quotidiennement

Valeurs très relatives des nombres bruts de malades atteints.

Test ou pas test. Pour comparer l’efficacité médicale de ces mesures, on ne peut guère se fier au nombre de contaminations publiées, car on ne trouve que ce que l’on cherche.

Certains pays comme l’Allemagne cherchent opiniâtrement le Covid19 en pratiquant près de 500000 tests par semaine et leurs estimations de prévalence (nombre total de cas anciens et récents par habitants) sont robustes.

D’autres, comme la France, ont déclaré « les tests inutiles » [3] et en pratiquent très peu, sous estimant ainsi massivement la prévalence de la maladie. Les comparaisons de prévalence -nombre total de cas observés dans une population donnée - par nombre d’habitants / 100000 ou par million selon les pays [4], d’un pays à l’autre sont donc actuellement inadaptées pour une estimation objective. Les chiffres égrenés chaque soir par le directeur général de la santé n’ont de fait que peu de sens sur le nombre d’infectés en France (ne prenant pas en compte les porteurs sains, ni même les malades plus ou moins graves que les hôpitaux refusent de recevoir et de tester). Pas plus de valeur sur le nombre de morts, oubliant jusqu’à peu tous les décès hors hôpital et principalement dans les EHPAD, et mélangeant de fait les malades morts de l’atteinte virale, ou morts avec le Covid (tests post mortem) d’une autre affection. Les malades chroniques abandonnés de suivi, en raison de l’enfermement imposé sans évaluation préalable des conséquences, sont à l’évidence à risque de décompensation et en tous cas de plus grande agressivité du virus, s’ils le rencontrent.

Les statistiques italiennes sont à cet égard éloquentes, 90% des décès en Lombardie ont touché des personnes âgées et atteints de plusieurs comorbidités sévères. Quant aux EHPAD, combien de personnes décédées avec le Covid n’ont-elles vu leur mort accélérée par l’absence de toute prise en charge (médicamenteuse en particulier, et interdiction et/ou refus de transfert en milieu hospitalier en raison de leur âge !) et le syndrome de glissement lié à l’isolement forcé de ce qu’ils leur restaient de joie au monde, les visites de leurs familles, amis et bénévoles qui comblaient leur journée. Combien de temps faudra-t-il pour que ce génocide par emprisonnement des vieilles personnes soit dénoncé comme arme mortifère plus efficace que le virus lui-même ? Combien de grands-parents abandonnés sans une main compatissante dans l’agonie et de familles blessées à jamais de ne pas avoir revu la personne aimée, ni même avoir pu voir sa dépouille et l’enterrer dignement…

A quand une immense pétition pour faire cesser AUJOURD’HUI la privation de visites de ces innocents emprisonnés ?

Valeurs approximatives du nombre de décès liés au Covid19 : « mortalité »

La mortalité (nombre des décès /100 000 habitants) attribuée au Covid19 constitue donc, pour l’instant, le critère le moins mauvais pour estimer l’efficacité des mesures sanitaires adoptées. Nous prendrons comme base de données de la mortalité, celle de l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, réactualisée quotidiennement.

Le modèle chinois enfermement généralisé policier de toute la population d’une région) a été appliqué en Italie, puis en France, en Espagne et en Belgique.

Le modèle japonais-coréen-taiwanais (confinement sélectif guidé par les tests diagnostic et le port généralisé de masques) a été au contraire adopté par l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Norvège. Plus de trois semaines se sont écoulées depuis la mise en œuvre de ces mesures et leurs efficacités relatives peuvent donc être évaluées d’après la mortalité observée.

Mortalité des pays imposant l’emprisonnement généralisé du peuple sous surveillance policière.

Au 5 avril 2020, les pays subissant l’enfermement généralisé du peuple sont ceux dont les populations souffrent d’une mortalité maximale. Ils atteignent malheureusement le record mondial de décès :

256/1000000 en Espagne (11744 morts)

254/1000000 en Italie (15362 morts),

116/1000000 en France (7546 morts),

111/1000000 en Belgique (1283 morts).

A l’opposé, ceux qui ont appliqué les mesures classiques de confinement sélectif et de port généralisé de masques sont ceux qui ont protégé efficacement leurs populations :

Mortalité de 17/100000 en Allemagne (1342 morts),

21/1000000 en Autriche (186 morts),

15/1000000 en Suède (373 morts),

3/1000000 en Norvège (50 morts).

N’en déplaise aux commentateurs-experts des radios de l’ORTF moderne et des privés aux mains des milliardaires amis du pouvoir.

Les résultats avérés démontrent donc que l’enfermement généralisé aveugle représente la plus inefficace des mesures de prévention de la mortalité anti covid19, avec une mortalité moyenne 5 à 10 fois plus élevée que le confinement sélectif.

IL EST URGENT DE LEVER LE CONFINEMENT GENERALISE ET DE LE REMPLACER PAR LES MESURES DE CONFINEMENT CIBLE AUX MALADES ET CONTACTS ET DE GENERALISER LE PORT DU MASQUE JUSQU’EXTINCTION DE L'EPIDEMIE

En attendant que les responsables de ce gigantesque fiasco français soient clairement identifiés, voire jugés (?), il faut sans attendre lever cette mesure inefficace et dangereuse tant pour la santé des français[5], [6] que pour l’économie du pays (perte de 6% du PIB en ce premier trimestre 2020). Il est indispensable de permettre aux médecins, lorsqu’ils le jugent utile et selon leur serment d’Hippocrate en leur âme et conscience et responsabilité individuelle, de prescrire l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine selon les doses, la surveillance, préconisées par le Pr Raoult et surtout en début d’infection clinique, schéma maintenant largement préconisé et distribué en Italie, aux USA , et dans les pays du Maghreb, avec des résultats encourageants (diminution des nouveaux cas de contamination) confirmés dans de nombreux pays du monde.

APPEL DE SOMMITES MEDICALES FRANCAISES POUR LIBERER LA PRESCRIPTION D’HYDROXYCHLOROQUINE PAR TOUT MEDECIN

Serons-nous les derniers à tenter de guérir les patients, malgré les pétitions et les appels à la raison de grands professeurs de médecine tels, entre autres, le PR Perronne, le PR Douste Blazy et très récemment l’illustre professeur Maraninchi qui fut directeur de l’ANSM, le seul à avoir vraiment tenter de limiter les conflits d’intérêt dans l’agence du médicament (ancienne AFSAPPS) renommée et relookée après le scandale du Mediator et qui finalement démissionna.

Son appel s’associe à celui du PR Harousseau, ancien patron de la Haute autorité de santé et à celui du PR Fabien Calvo, pharmacologue réputé de l’APHP. Que vont trouver les pseudo-experts journalistes des tv et même les professeurs calomniateurs du PR Raoult pour démontrer que ces trois grands médecins et scientifiques rodés à la pratique et à l’analyse des essais thérapeutiques ne sont pas compétents pour défendre le protocole de Marseille ?

Ce n’est pas aux politiques de dire aux médecins ce qu’ils doivent prescrire. Le rôle d’un ministre est d’organiser les conditions de fonctionnement des établissements sanitaires, et non de prescrire telle ou telle campagne pour un dépistage ou un vaccin. La loi santé de M. Touraine dont Olivier Véran fut l’artisan, préludait malheureusement à des dérives en accordant dans l’article 1 le rôle de décideur des choix de santé à l’Etat. La population, entre la sidération des attentats de 2015 et la promesse du tiers payant généralisé n’y a vu que du feu.



Les politiques doivent donner aux médecins et soignants tous les moyens qu’ils sont capables d’utiliser. Ils sont responsables des décisions qu’ils ont prises, même si sur avis d’un conseil dit scientifique dont les acteurs n’ont pas toujours en tête le seul intérêt général et dont les cliniciens sont cruellement absents. Tant qu’on fera décider des choix médicaux par des anthropologues, sociologues, ingénieurs en santé ou médecins de santé publique, économistes etc. -toutes professions respectables mais qui ne rencontrent jamais de VRAIS malades en chair et en os au fond de leurs lits-, on ne relèvera pas notre système de santé. Or cette déviance existe depuis la fin du XX ième siècle et s’est aggravée progressivement. Cette épidémie permet à tous de découvrir la profondeur du désastre et la proximité de l’iceberg fatal.

Se tromper est humain, persévérer dans l’erreur lorsqu’elle est avérée est impardonnable !

Que chacun défende l’intérêt général en exigeant

1°) la levée de l’enfermement généralisé aveugle le plus vite possible,

2°) le port de masques (que les citoyens sauront fabriquer eux-mêmes, si l’état reste incapable de les fournir),

3°) l’accès aux tests diagnostic en levant toutes les restrictions bureaucratiques actuelles

4°) en ne confinant que les porteurs de germes (malades ou porteurs sains)

5°) en libérant enfin la dispensation de la chloroquine pour qu’elle puisse être administrée sous contrôle médical lorsqu’elle parait utile, c’est-à-dire dans les formes débutantes et sur décision de votre généraliste ou spécialiste en fonction d’un colloque singulier, selon les bases de la vraie médecine, celle qui n’est pas que science mais art fondé sur l’humain, et la science.

En diminuant rapidement la charge virale, elle prévient l’évolution vers les formes graves, tout en diminuant la contagiosité du malade.

Quelles sont les vraies raisons de ce blocage ? L’autorisation du Rivotril (à des fins de sédation profonde donc de décès), de dangerosité majeure donc, contraste curieusement avec l’interdiction d’un traitement pour ces mêmes personnes par le schéma Raoult en raison d’un risque non évalué. Moins risqué de tuer que de tenter de sauver une vie ? Qui peut encore être dupe ?

L’ensemble du peuple doit se mobiliser via les élus etc.

Joignez vos maires, vos députés, vos sénateurs pour leur demander d’appuyer ces demandes de bon sens.

IL Y A URGENCE POUR VOTRE FAMILLE, VOS AMIS ET PLUS ENCORE TOUTES LES PROFESSIONS EXPOSEES QUI RECOIVENT UNE LARGE CHARGE VIRALE PAR CONTACT REPETE (pompiers, soignants, commerçants, policiers etc..) et sont encore plus à risque de formes graves probablement.

Et s’ils ne veulent rien entendre, déposez des plaintes personnelles et/ ou collectives pour mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, maltraitance (confinement injustifié source de drames familiaux, suicide etc.) et singulièrement maltraitance organisée de nos ainés, privés de visites, de leurs soins habituels (kiné, orthophoniste, psychologue etc..) de transferts en milieu hospitalier et interdiction de réanimation selon injonctions du décret Rivotril[7].

Des manifestations massives pour la levée de l’enfermement généralisé aveugle et l’usage de la chloroquine sous surveillance médicale libre, seraient-elles une solution, si le peuple veut sortir de sa soumission et que le pouvoir reste sourd, enfermé dans ses scénarii dignes des tsars ?[8] ce serait triste d’en arriver là, avec les malheurs que cela engendrerait.

L’inefficacité médicale du l’enfermement généralisé-confinement aveugle est avérée. Il prépare la mise à mort de nos aînés dans les EHPAD et de nombreuses pathologies chez tous les survivants de cet épisode au premier rang desquels les soignants. Stress post-traumatique, dépressions, maladies psychosomatiques, décompensations de maladies chroniques s’accumuleront. Elles seront d’autant plus nombreuses et graves que l’enfermement sera long et humiliant, privant les jeunes et moins jeunes de sport etc.

Ses complications économiques s’annoncent dramatiques.

N’attendez pas de ne plus avoir à manger pour vous révolter ; quand le pouvoir est tyrannique, la révolte devient un droit imprescriptible des citoyens selon la Charte de l'ONU. Réveillons-nous avant d’en arriver aux drames. Utilisons tous les moyens démocratiques encore en notre possession !