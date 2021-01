Confinement mondial et hop, plus de pollution. Aux climato-sceptiques, qu’est-ce qu’il vous faut de plus ?

Le coronavirus Covid-19 aura eu au moins deux effets positifs : dissuader les climato-sceptiques ; confirmer la totale incompatibilité de l'ultralibéralisme économique mondialisé qui fait la fortune des ultra-riches au dépend de tous les autres, et de la sauvegarde de la terre et de l'espèce humaine.

Au mois de juillet, sur les clichés fournis par la NASA, la pollution a disparu spectaculairement en particulier en Chine où les reportages télévisés montrent des villes sans atmosphère enfumée laissant de nouveau voir le ciel bleu.

Les eaux de la lagune à Venise redevenues limpides et les poissons revenus. Les dauphins réapparus dans les calanques marseillaises. Partout le chant des oiseaux entendus, signalant leur retour dans les villes.

Quelques semaines d'activité humaine réduite et la nature respire mieux.

Hé, les climato-sceptiques, ça vous suffit pour réaliser et admettre que l'excès anarchique, mondial d’activité humaine abime la planète, l'écosystème, la biosphère, etc. Ce qu'on appelle l'anthropocène et dont vous niiez jusqu'à présent l'existence, est bien à l'œuvre.

La planète et par voie de conséquence l'humanité courent réellement un risque fatal.

Il y a urgence à agir.

Révolutionnaire.

Devant les besoins énormes de capitaux devenus nécessaires, le ministre de l'économie réclame que cette année il ne soit pas versé de dividendes aux actionnaires. Sans doute de la com. Mais le déclarer est quand même l'aveu de l'injustice et de l'inefficacité économique de la finance et de l’ultra libéralisme.

Le président et ses partisans dénoncent la totale dépendance commerciale et industrielle de la France vis à vis des producteurs étrangers de masques de protection médicaux, de respirateurs, de composants électronique, etc. Forcément, ils commandent, ils commandent et rien ne vient !

Ils déplorent les manques de moyens humains et matériels de nos services publics et hospitaliers. Ils accusent ces prédécesseurs qui n'ont rien fait.

Les banques centrales de par le monde débloquent des milliards pour éviter la catastrophe. De nombreux économistes approuvent mais recommandent que l'argent aille à l'économie réelle cette fois-ci et pas à la finance et aux banques comme en 2008.

Désormais il n'y a pas d'autre alternative que l'état protecteur, la coopération internationale et la régulation économique et fiscale contre la mondialisation anarchique et la recherche du profit maximum mais complètement stérile, à l'opposé de ce qu'avait affirmé Margaret Thatcher en utilisant la même expression : " There is no alternative" et qui justement avec Reagan et tous leurs successeurs, Macron compris, nous ont conduit à cette catastrphe.

La solidarité, la collaboration, l'équité contre l'individualisation, l'isolement et le rejet en particulier concernant les inégalités sociales, éducatives, sanitaires ou les migrations vitales.

Qu’une infime minorité d’ultra riches absorbent la quasi-totalité des propriétés et richesses prive tous les autres des moyens nécessaires à leur sauvegarde.

Le monde est un petit village et l'humanité n'en a qu'un.

Le but de cet article n'est pas de confondre les climato-sceptiques militants pour les blâmer.

Manifestement ils ne peuvent plus accréditer les déclarations crétines et redoutablement dangereuses des Bolsonaro, Trump et autre Poutine concernant la pandémie aujourd'hui et l'écologie hier.

Face à l'évidence, la perspective de cet article est d'essayer de rallier ceux qui douteraient encore, à l'urgence de la situation et aux combats impérieux qu'elle impose.

Ne passez pas à coté de cette évidence : la terre va mal et l'homo sapiens est en danger d'extinction !

