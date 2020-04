Confinement ou mise en place d’une dictature ?

La dictature n’a pas besoin d’être mise en place puisqu’elle est déjà là : nous sommes dans une dictature de la consommation et le contrôle est déjà permanent :

— La publicité est omniprésente partout et sculpte les esprits.

— Les programmes scolaires sont édulcorés et l’histoire est ré-écrite pour rendre les futurs consommateurs idiots.

— L’informatique permet de tout savoir des gens : facebook, Google applique un profilage social qu’il revend aux publicitaires ou aux sociétés ou donne les données aux états qui les réclament.

— On n’a plus le droit de faire ce qu’on veut de son argent : à partir d’une certaine somme de dépot (2000 euros à la banque postale) il faut donner des justificatifs d’où provient l’argent, qui on est, notre adresse, notre mail, notre téléphone même si c’est un dépôt commercial (d’un commerçant par exemple). C’est idem pour un retrait, il faut donner des justifications sur ce qu’on veut acheter à partir d’un certain montant.

— Il est interdit de réfléchir et de constater : des gens (notamment des écologistes) sont assignés à résidence, on leur confisque leur ordinateurs, on surveille leur téléphone portable. D’autres sont interdits de régions. Des syndicalistes sont licenciés pour avoir distribués des tracts à l’entrée des usines ou parce qu’ils font partie de CHSCT.

Il n’y a pas de libertés individuelles : celle que nous croyons avoir est totalement scrutée, analysée et surveillée. Nous n’avons qu’une seule liberté : c’est celle de consommer et ce qui en découle : tondre la pelouse, faire des gosses, prendre des crédits. Mais dès que nous nous mettons à réfléchir et à diffuser cette réflexion par mail, forum ou facebook, un bip d’alerte se met en place. Et si nous avons le malheur de nous organiser en dehors des clous qui sont syndicats véreux / partis politiques « verts » / groupuscules « indépendants » financés par la finance et l’industrie alors c’est la matraque et la prison : mouvements anarchistes, gilets jaunes, ZAD écologistes.

« Beaucoup de gens commencent à voir à quel point ce système est malsain, mais une large majorité continueront simplement à vouloir le réformer, alors qu’il faudrait le détruire. La peur, la panique qui s’empare d’une majorité des citoyens ne suffira pas à créer ce nouveau fait objectif qui pourrait faire s’écrouler le système technologique : la révolution. Cette révolution, que j’appelle de mes vœux, n’aura pas lieu si le peuple accepte encore le moindre asservissement à la mégamachine.

Or, l’homme ordinaire, parce qu’on lui a lavé le cerveau, parce qu’on lui a donné le goût du confort, est prêt à se passer de sa propre autonomie, de sa liberté, pour maintenir le système technologique en place. Tout au mieux peut-on espérer un changement de régime. Mais il est plus que probable que nous n’aurons que des réformes, modérées de surcroît. Le système n’a intérêt à se réformer que pour pouvoir mieux se préserver. Le pouvoir politique fait visiblement de son mieux à cet égard. Mais nous ne pouvons que constater son incompétence, sa corruption, son hypocrisie et ses mensonges. La propagande, la filouterie, la magouille feront passer cette fièvre par pertes et profits. »

https://philitt.fr/2020/04/08/paul-serey-avec-le-confinement-lindividu-se-retrouve-isole-mais-en-aucun-cas-solitaire/