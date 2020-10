Confinés ou décapités ? En tout cas bientôt ruinés par l’islamo-fascisme et le poison de l’intolérance : la purge, ça urge !

« Je veux qu’à n’importe quelle heure du jour et de la nuit les islamistes se sentent en danger en France. Nous allons donc livrer un combat à mort. » « La peur doit changer de camp » Emmanuel Macron, 18 octobre 2020

Effectivement. On voit ce qu’il en est quinze jours après la monstrueuse décapitation de feu Samuel Paty.

Entre les prises à partie, menaces directes et attaques d’Erdogan, les manifestations dans le monde entier de populations hostiles et la menace intérieure liée à la démographie musulmane, l’islamisme est effectivement entré en guerre ouverte contre la France, passant d’un conflit de basse intensité à une forme beaucoup plus affirmée.

29 oct. 2020, Avignon : un homme abattu après une tentative d'attaque Quelques heures après l'attentat terroriste de Nice, un individu a tenté d'attaquer des passants avec une arme de poing avant d'être abattu. Aucun blessé n'est à déplorer. La piste terroriste n'est, pour l'heure, pas évoquée.

29 oct. 2020, Djeddah, Arabie Saoudite : un vigile d'une société de sécurité en poste au Consulat général de France à Djeddah a été blessé par une attaque au couteau ; ses jours ne sont pas en danger. Le terroriste a été arrêté par la police locale.

29 oct. 2020, Nice : l'heure à des « décisions fortes » ? Une attaque au couteau près de la Basilique Notre-Dame de Nice a fait au moins trois morts, dont une femme qui a été à moitié décapitée. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête, alors que les condamnations quant à ce nouvel attentat se multiplient.

Action efficace ? Parlons-en !

« […] pour qu’une conscience guérie de l’absolu entre enfin dans la véracité du relatif » (Ricœur[i] 716) et engage dans le monde une action efficace, il faut renoncer à la séduction de son propre reflet, se distraire de soi-même, au sens étymologique du terme, et choisir le chemin de la liberté.

Et surtout décider de défendre son pays, la France, ajouterais-je.

A la question qui pourrait lui être posée dans une consultation référendaire peut-être pas aussi hypothétique que l’on pense : « Préférez-vous être confinés ou décapités ? », il y a gros à parier qu’une très forte majorité qui sent le renfermé, l’horizon mental rétréci, la pusillanimité, la couardise, le souci à tous les étages et dans toutes les circonstances de la vie de ne surtout pas se faire remarquer, de ne laisser aucune trace compromettante d’engagement personnel, de « vivre tranquille » dans son petit chez-soi (« Tremblez pas devant la mochardise qui crève les yeux ! Les Français sont des veaux…des veaux d’abattoir » comme l’écrivait L-F. Céline [ii] ), petite bagnole, petites pantoufles, petites vacances, petite trouille, petite niche, petit masque bien propret, tous ces gens soucieux de tracer leur sillage en veillant à ne surtout pas faire de vagues (chacun complètera l’énoncé de ces tares fondamentales) serait prête à choisir le confinement, en craignant l’autre option, naturellement, quitte à pactiser encore avec l’ennemi.

Chacun sait comme l’a déclaré W. Churchill[iii] qu’un conciliateur c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé.

I- La gauche et l'arc politique réduits au silence

La décapitation soigneusement cachée sinon minimisée dans son horreur et qui est désormais bien présente, devenue un modus operandi halluciné[iv] aussi efficace que sanglant, susceptible de frapper n’importe qui, n’importe où et n’importe quand, est aujourd’hui crainte (avec raison) - et au premier chef (sans jeu de mot)-, par toute un classe d’islamo-collabos convertis aux inepties du multiculturalisme et du « vivre ensemble » et qui -, confondant les couleurs, ont refusé de voir que la peste verte a succédé à la peste brune, au point d’ignorer en effet que l’Histoire contemporaine a déjà montré une collusion de pensée et d’action évidente entre ces deux totalitarismes[v], en Europe nazie mais aussi en France sous l’Occupation dans une alliance entre la pègre de SS franco-musulmans et la police de Vichy[vi], et aujourd’hui avec des assassinats à répétition toujours commis par les mêmes auteurs.

Les compromissions de la gauche, de la droite, de tous les partis politiques, de toutes ces foules bêlantes pétries d’humanisme, de charity business, tous ces politiques, toutes ces ONG négrières, trafiquants d’esclaves, sentinelles qui ont sciemment trahi et accueilli l’envahisseur - tous les idiots utiles[vii] de l’islamisme et de l’islamo-fascisme -, sont désormais confrontés à la monstrueuse réalité de l’enfant criminel qu’ils ont soigneusement choyé, nourri et fait grandir en satisfaisant tous ses désirs, en capitulant devant toutes ses exigences et ses excès jusqu’à ce qu’il se retourne contre eux et leur renvoie le miroir de leur faiblesse, de leur lâcheté et, pour résumer, leur responsabilité en tant qu’auteurs et complices de leur crime d’intelligence avec l’ennemi.

II- Le monde musulman a en effet déclaré une guerre ouverte à la France

Il s’agit bien d’une guerre civile comme le dit N. Dupont-Aignan, mais, ajouterais-je, aux spécificités bien définies d’une guerre religieuse et ethnique menée contre la France par un double ennemi intérieur relayé par un ennemi extérieur et celle d’un ennemi extérieur relayé par un ennemi intérieur : la Cinquième Colonne de tous les musulmans et zélateurs de l’islam sur le territoire français et européen.

« Une guerre civile, précisent Mark Gersovitz et Norma Kriger[viii], se définit par un conflit prolongé de grande échelle, politiquement organisé, physiquement violent, qui se produit au sein d’un pays, principalement entre deux larges groupes de citoyens qui se disputent le monopole de la force physique. Les guerres civiles entraînent une violence interne soutenue et à grande échelle, qui les distingue des épisodes de violence politique intenses mais limités qui contestent le monopole de la force, comme les coups d’État, les rébellions ou les assassinats politiques. Des acteurs externes peuvent être amenés à participer à une guerre civile, mais la violence se produit dans les limites du pays, et implique majoritairement des acteurs internes ».

Deux observations :

III- Un conflit entre deux groupes de citoyens ?

Encore faudrait-il s’entendre très exactement sur la réalité et l’effectivité de la citoyenneté de toute une population dont tout montre qu’elle ne se sent pas française, sinon au regard d’une simple situation administrative (papiers - pour ceux qui en ont -, passeports, bi-nationalité, regroupement familial, immigration désordonnée et démentielle, perception à tout-va d'une généreuse panoplie d'avantages financiers et sociaux), affirmant sa propre identité ethnique, sociale et religieuse en ne reconnaissant pas les lois de la République.

IV- Participation d’acteurs externes ?

La Turquie et son satrape, bien sûr, mais aussi les réesl appel au meurtre de la part de la communauté turque contre les arméniens https://www.lepoint.fr/societe/rhone-quelque-250-partisans-turcs-menent-une-expedition-punitive-contre-des-armeniens-29-10-2020-2398621_23.php, sans compter celui de l'ancien Premier ministre de Malaisie[ix] : "Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français". Propos inacceptables de la part d'un sale bonhomme au visage tordu de haine.

Quant à la Tunisie, à propos du criminel de nationalité tunisienne, « réfugié » comme tant d’autres dont se débarrassent tous ces pays ravagés par ce cocktail explosif de pauvreté et de radicalité religieuse, arrivé en France après avoir été expulsé d’Italie après être passé par l’île de Lampedusa, dûment muni d’un certificat de la Croix Rouge, on notera qu’elle a tout naturellement par la voix de son Ministère des Affaires étrangères, « condamné fermement l'incident terroriste à Nice, exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple français », souligné son « refus de toute forme de terrorisme et d'extrémisme », n’omettant pas toutefois de bien mettre en garde contre « l'exploitation idéologique et politique des religions » et rejetant « tout lien [entre religion] et terrorisme ». Mais comment donc !

On ne parlera pas de toute l'hostilité de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, jusqu'en Asie où, dans le lointain Bangladesh et dans un saine ambiance de franche camaraderie, un malheureux, accusé d'avoir blasphémé et déshonoré le Coran, a été lynché et brûlé vif par une foule en délire. Ah ! les braves gens, remplis de paix, d'amour du prochain et de tolérance...

V- Cécité, lâcheté et confusion

Dans son discours sur les « séparatismes » finalement prononcé le 2 octobre dernier, M. E. Macron a cru bon de réitérer son attachement total à la laïcité républicaine et sa détermination à combattre l’islam radical, comme si les soutiens l’accompagnant pouvaient être de quelque utilité en continuant de « tourner autour du pot » et d’affirmer une contre-vérité :« Nous n’accepterons jamais la violence qui se cache derrière la religion car la religion est pacifique », (Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne), évitant soigneusement de dire les choses et de prendre la seule décision qui s’impose.

VI- Une situation parfaitement claire

Il est en effet urgent de neutraliser physiquement la « cinquième colonne » - traduisez : tous ceux qui, acteurs visibles et invisibles, sympathisants, complices -, nuisent par leurs actes aux intérêts comme à la sécurité de la France.

Foin des protestations et pseudo-sympathies du CFCM[x] et de toutes ces instances pseudo représentatives qui jouent un double jeu permanent ou qui tentent de nous persuader de l’impossible, tels ces fameux rapports destinés à créer et réaliser de manière effective "un projet global avec la religion comme cadre de vie et projet pour l’individu et la société, motif pris de ce que l’islamisme qui est une idéologie contemporaine puissante serait mal connu"[xi].

Il n’en est rien. L'islamisme est parfaitement connu, ce qui explique le climat extrêmement tendu qui règne en France depuis le discours du Président Macron sur le "séparatisme" et "l’Islam qui est en crise". Un climat davantage assombri avec l’attaque terroriste du 16 octobre dont a été victime l’enseignant Samuel Paty, sur fond de polémiques autour de la publication des caricatures du Prophète, et les assassinats de Nice du 29 octobre, sans préjuger de ceux qui surviendront encore immanquablement, suscitant de puissantes réactions de rejet[xii].

Or c’est précisément, pour reprendre les propos d’Hakim el Karoui, auteur d’un des documents précités, et précisément parce que « l'islamisme porte une interprétation du monde, une vision de l’organisation de la société et un rôle donné à la religion dans l’exercice du pouvoir », vision qui est radicalement incompatible avec ce qui fait l’essence et l’identité de la France comme de l’Europe - avec lesquelles il ne peut vivre sans être tenté de les subjuguer et de les anéantir -, qu’il ne saurait avoir de place ni en Europe et encore moins en France, et ce quels que puissent être de prétendus efforts qui ne sont que des tromperies fondamentales.

Il n’est qu’à voir pour se convaincre du propos la démonstration qu’apporte lui-même le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) dans l’analyse et la conclusion très pertinentes que donne J-P. Caravano du double discours de M. Mohammed Moussaoui, lequel explique que la censure doit s’exercer auprès des dessinateurs et autres blasphémateurs car, sinon, les caricatures pourraient être exploitées par les terroristes. Traduction : il ne faut pas froisser les ennemis de la République.

Pareille foutaise est inacceptable :

"Il faut savoir renoncer à certains droits pour que la fraternité puisse s'exprimer dans notre pays"

"Il faut savoir renoncer à certains droits pour que la fraternité puisse s'exprimer dans notre pays"

Mohammed Moussaoui, président du conseil français du culte musulman, sur le droit à la carricature

Belle "expression de fraternité" en effet que celle qui qui ne pourra s’exprimer qu’après renonciation de la France à certains droits et sans doute nouvel effort de compréhension des raisons profondes et intimes qui poussent les zélateurs musulmans et les islamistes à commettre sans désemparer des crimes atroces en poignardant, égorgeant, décapitant professeur, piétons ou encore fidèles de la Basilique de Nice !

Ce mode opératoire rappelle précisément la mise en garde du ministère de l'Intérieur aux préfets en date du 25 octobre dans un télégramme informant qu’un : « communiqué de l'agence Thabat proche de l'organisation terroriste al-Qaïda a été diffusé ce jour. Il appelle de façon explicite à commettre des actions visant notre pays dans le cadre du "djihad individuel". [...] Plusieurs modes opératoires sont suggérés comme les attaques à l'aide d'une arme blanche ou l'utilisation d'une voiture-bélier contre la foule, de façon solitaire ou en constituant des groupes. Les cibles désignées sont particulièrement nombreuses puisque le communiqué évoque notamment les imams affichant leur soutien au discours du président de la République sur l'islam de France ainsi que les églises et les symboles de la chrétienté. »

VII- Le constat est très simple :

« L’expérience et le discernement nous indiquent que l’islam politique – qui est en soit un radicalisme – ne sera jamais rassasié de nos compromissions. Demain, nous ferons face à de nouvelles exigences, jérémiades et intimidations. L’intégrisme n’a absolument pas fléchi devant la mansuétude politique et ses accommodements lâches : il en est au contraire sorti renforcé, et nous menace aujourd’hui plus que jamais. »[xiii]

L’exécutif fait donc un fois de plus l’âne pour avoir du foin et refuse de comprendre l’urgence de prendre la seule décision qui vaille face à un système criminel impitoyable et sans état d'âme qui méprise l'altérité et l'anéantit à son seul avantage, tirant profit de la naïveté et de la lâcheté de dirigeants adeptes de toutes les formes de capitulation : l’interdiction absolue et définitive en France, pour commencer, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à l’islam et à ses intérêts politiques, économiques, financiers, religieux, sociaux (label halal, finance dite islamique, participations économiques et investissements), avec la mise en place d’un processus ordonné d’expulsion des éléments allogènes, allochtones, des pratiquants et zélateurs dudit islam qui a amplement démontré qu’il n’avait pas sa place, non pas tant dans la République que dans la France, mais, par-delà toute pseudo laïcité – puisqu’il s’agit bien de religion et plus particulièrement et uniquement de l’islam face au christianisme, du combat du croissant face à la croix–, sur une terre et un territoire chrétiens.

Quelle cécité ou mésintelligence de la réalité des faits, réalité pourtant aveuglante et sanglante, lorsque l’on lit encore sous la plume d’une excellente journaliste un éditorial déclarant posément que :« Le plus grand danger en effet serait de voir la France, où vit une importante communauté musulmane, se diviser sur la question de l’identité et de la religion, ouvrant un boulevard aux extrêmes, ce que cherchent précisément les islamistes. Il serait irresponsable, dans un monde instable voire inflammable, de laisser se diffuser le poison de l’intolérance, du rejet et de la haine. Tout dirigeant politique qui s’y risquerait porterait une lourde responsabilité dans la suite des événements[xiv]. »

Je pose ici cinq questions cardinales :

1-Quand nous a-t-on demandé si nous voulions accueillir et cohabiter avec une communauté musulmane ?

2-Qui n’a de cesse d’affirmer de manière plutôt violente son identité et sa religion dans le monde entier, en Europe et en France ?

3-Qui a recourt aux extrêmes que sont les assassinats à répétition dans le monde entier, en Europe et en France ?

4-Qui n’a de cesse de diffuser le poison de l’intolérance, du rejet et de la haine, et au nom de quelle religion dans le monde entier, en Europe et en France ?

5-Qui est responsable, dans la ligne des crimes et attentats islamistes commis par des musulmans, des 263 morts assassinés, surinés, poignardés, égorgés, décapités en France depuis janvier 2015[xv] ?

Alors oui, face à un combat et à une guerre portés sur notre territoire, contre la France et ses citoyens, question qui, de toute manière, trouvera sa solution pour tout simplement parer et enrayer un basculement démographique, je n’aurai pour ma part aucune hésitation comme le ferait un dirigeant politique digne de ce nom à prendre d’une main forte la lourde responsabilité de décisions de survie dans la suite des événements qui sont en train de conduire la France et ses citoyens à une ruine déjà visible.

Rien n’interdit en effet à la communauté musulmane qui déteste la France au point de l’insulter, de la conspuer, de la mépriser, de rejeter tout ce qui l’insupporte (sauf les avantages matériels, sociaux, économiques, éducatifs, sanitaires d’un pays somme toute formidable et généreux, ce que tous ces musulmans et états islamiques qui boycottent les produits français -sauf la CAF et les aides sociales- ont bien compris) de vivre comme elle l’entend - ailleurs qu’en France, ce pays de "mécréants" -, et de rejoindre immédiatement l’un des 54 pays et états membres de cette organisation confessionnelle, cette famille et ce monde qui sont les leurs et que représente l’Organisation de la coopération islamique (OCI - منظمة التعاون الإسلامي - Munaẓẓamat at-Taʿāwun al-islāmī).

Au plaisir que certains dirigeants et politiques traîtres à leurs pays (en Europe et en France) auront eu d'accueillir tous ces indésirables, commettant une erreur fatale pour la France et pour l'Europe, nous allons rajouter celui de les raccompagner - tranquillement dans un premier temps-, en leur intimant en tout cas l'ordre de déguerpir.

« Il n’y a pas cinquante manières de combat, il n’y en a qu’une, c’est d’être vainqueur. Ni la révolution, ni la guerre ne consistent à se plaire à soi-même ! », écrit Malraux, dans L’Espoir [xvi](399).

https://espritdepays.com/dordogne/histoire/brigade-nord-africaine-reich

http://documents1.worldbank.org/curated/en/387041468194641798/pdf/wps6397.pdf

Mahatir Mohamad, messages Twitter effacés

