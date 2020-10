Conflit Azerbaïdjan-Arménie : tous les points de vue doivent être analysés pour comprendre

L'historien et le journaliste doivent avoir la même déontologie professionnelle qui s'applique à des recherches et des investigations similaires pour essayer d'être au plus près de réalités souvent difficiles à appréhender. Mais l'apparition de la vérité historique est à ce prix et ne souffre aucune exception.

Dans le conflit qui oppose Azerbaïdjan et Arménie comme dans tout autre conflit, il est nécessaire de recourir à un maximum d'objectivité en présentant les thèses en présence, ce qui est fait systématiquement dans la presse pour l'analyse arménienne, mais qui fait cruellement défaut pour l'analyse azerbaïdjanaise.

L 'Azerbaïdjan annonce l'occupation d'un cinquième de son territoire, y compris la région du Karabakh,et 7 provinces adjacentes, par les forces armées arméniennes, depuis la guerre de 1992-1993. Suite à la reprise des hostilités en ce mois d'octobre 2020, après avoir mis en avant son droit à l'autodéfense, le gouvernement de Bakou a accusé l'Arménie de tirer, malgré le cessez-le-feu signé en attente de pourparlers, sur des zones habitées dans des régions limitrophes de l'aire du conflit. La 2ème ville du pays, Ganja, dont le centre historique a été détruit, loin de la zone de conflit du Karabakh, a été atteinte par des tirs depuis l'Arménie à partir de Vardenis. La ville de Mingachevir (100 000 habitants) et d'autres localités sur le territoire azerbaïdjanais ont été gravement touchées. L'idée, selon les azerbaïdjanais, étant de provoquer une intervention de ces derniers en Arménie même, pour pousser la Russie à entrer dans le conflit en vertu du traité de l'OTSC ( Organisation du Traité de Sécurité Collective).

Pour mieux appréhender la question, ayons donc recours à l'histoire dans un premier temps.

Histoire ancienne et moderne

Les azerbaïdjanais considèrent que, depuis des millénaires, le Karabakh est terre azéri, azerbaïdjanaise. Au Moyen-âge le Karabakh était partie intégrante des royaumes féodaux azerbaïdjanais. Au 13 ème siècle les terres du Karabakh étaient terres d'un royaume azerbaïdjanais dont la capitale était Tabriz. Au 18ème siècle le khanat, petite principauté du Karabakh azerbaïdjanais s'émancipe.

Histoire contemporaine

En 1805 les armées de l'Empire russe occcupent le Karabakh. Ensuite l'Empire russe décide d'intégrer dans le Karabakh des populations arméniennes venues de Perse et de Turquie. A la chute de l'Empire russe une république laïque et démocratique d'Azerbaïdjan est créée en 1918, avec parlement, droit de vote des femmes. Mais 2 ans plus tard l'Armée rouge communiste envahit le pays et c'est l'intégration de l'Azerbaïdjan à l'URSS.

Histoire récente

A la chute de l'URSS, en 1991, l'Azerbaïdjan, tout comme l'Arménie, quitte son statut de république socialiste pour son indépendance. Et c'est le conflit dans le Karabakh qui compte 170000 habitants avec 60% d'arméniens, 26% d'azerbaïdjanais et des populations russes, kurdes, juives. Les séparatistes arméniens du Karabakh chassent les azerbaïdjanais et les minorités de la région et proclament l'indépendance du Karabakh qui, à ce jour, n'est reconnue par aucun état de l'ONU. L'Azerbaïdjan met en avant 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, instance internationale suprême, votées en 1993, qui demandent depuis cette date le retrait complet et sans conditions de toutes les troupes arméniennes des zones occupées de l'Azerbaïdjan. Le Groupe de Minsk co-présidé par la France, la Russie, les USA, dans le cadre international de l'OSCE, est chargé des négociations pour la résolution finale du conflit. Depuis près de 30 ans l'Azerbaïdjan attend. En 2016 c'est la guerre des 4 jours. En juillet 2020 le pays voit l'Arménie définir une nouvelle stratégie de sécurité nationale pour le règlement du conflit du Karabakh.

Un présent dynamique

L'Azerbaïdjan pâtit de cette situation toujours sans solution. Ce pays impulse une coopération forte avec la France et de grandes sociétés françaises sont basées en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan se développe,pas simplement dans le domaine des hydrocarbures mais aussi dans les services, l'agriculture, la logistique et le tourisme. Le pays souhaite jouer un rôle géopolitique important au contact de grandes puissances que sont la Russie, l'Iran, et au contact de l'Union Européenne pour être une plateforme de dialogue entre l'est et l'ouest mais aussi pour une coopération économique avec notamment un projet gazier déjà bien avancé. La route ferroviaire des pays baltes aux pays du Moyen-Orient n'est pas une vue de l'esprit, de même que la route de la Soie depuis la Chine, par l'Asie centrale, le Caucase et l'Europe. L'Azerbaïdjan qui préside le mouvement des pays non alignés, est partenaire de l'OTAN, développe des connexions avec l'Inde, le Pakistan, les pays du Moyen-Orient et Israël. Le pays connait un développement économique aussi en liaison avec les pays de la mer Caspienne, avec la Géorgie, la Grèce et avec la Turquie.

Turquie

Avec ce dernier pays c'est l'appartenance de l'Azerbaïdjan à une communauté turcophone qui lui vaut des accusations, sans aucune preuve, de participation militaire impulsée par le gouvernement Erdogan. En fait la Turquie n'est nullement impliquée militairement dans le conflit et encore moins dans l'envoi de djihadistes syriens qu'aucune source, aucune investigation poussée ne peut confirmer. L'armée azerbaïdjanaise est suffisamment solide et entrainée pour ne pas avoir besoin de supplétifs étrangers. Seuls des drones achetés à Ankara sont utilisés par les azerbaïdjanais, tout comme le matériel militaire acheté à Israël. L'appartenance culturelle, les affinités culturelles et linguistiques, les liens historiques avec un ensemble turcophone n'ont pas forcément de rapport direct avec le gouvernement actuel du président Erdogan. Cette appartenance n'entrave d'ailleurs en aucune façon le caractère multiconfessionnel et multiethnique de l'Azerbaïdjan qui lui permet d'être protégé du fondamentalisme religieux. En Azerbaïdjan on peut voir cohabiter des musulmans chiites comme sunnites, des chrétiens, des orthodoxes, des juifs. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie n'est donc pas un conflit religieux entre chrétiens et musulmans, l'Arménie étant d'ailleurs soutenue par la République islamique d'Iran qui a en son sein de nombreux azéris qui pourraient un jour être tentés par un rapprochement avec l'Azerbaïdjan.

Avenir

L'Azerbaïdjan n'a pas perdu l'espoir de la voie pacifique pour résoudre le conflit, avec la volonté de ne pas régionaliser et élargir le conflit. Pour les azerbaïdjanais, des négociations étapes par étapes doivent être engagées, en commençant par les districts occupés autour du Karabakh qui doivent être libérés et par le retour sur leurs terres natales des populations déplacées ( au bas mot un million de personnes). Il reste beaucoup de travail à accomplir pour le statut du Karabakh qui ne doit souffrir aucune ambigüité, la souveraineté de ce territoire ne devant en aucun cas être cédée. La loi internationale a reconnu que le Karabakh est partie intégrante de l'Azerbaïdjan. La question est donc de savoir ce que l'on peut offrir aux arméniens. Un niveau élevé d'autonomie peut être envisagé avec une seule condition : c'est l'appartenance à l'Azerbaïdjan. Arméniens et azerbaïdjanais doivent pouvoir vivre en harmonie, mais un deuxième état arménien n'est pas possible pour les azerbaïdjanais.