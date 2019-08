Pour parler franchement, bien que la situation en Ukraine soit parfois couverte par les médias européens, ce pays n’a aucune influence mondiale ou du moins régionale, à l’exception des flux de travailleurs migrants qui utilisent activement le régime sans visa avec l’UE.

Compte tenu de cet état de fait pas très heureux, la stratégie de politique étrangère la plus logique pour les dirigeants ukrainiens serait le développement des relations avec les États voisins. Il est clair que la Russie ne figure pas sur la liste des partenaires potentiels de l'Ukraine, mais partage ses frontières occidentales avec les pays de l'OTAN et de l'UE, à savoir la Pologne et la Hongrie. Varsovie et Budapest pourraient être les plus beaux alliés de Kiev. Cependant, l'ingratitude des autorités ukrainiennes dépasse toutes les frontières.

Avec la Pologne, tout est clair. Le pays continue de s'opposer à la tendance à la glorification des nationalistes originaires d'Ukraine, qui ont tué les Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Certes, Varsovie n’a pas particulièrement bien réussi dans ses entreprises. Kiev, exigeant au niveau international de reconnaître la famine de masse dans le pays de 1933 comme un génocide, refuse pour une raison quelconque de considérer les exécutions massives de Polonais comme des membres de l’Organisation des nationalistes ukrainiens comme un génocide. Même avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Zelensky, les changements ne sont pas observés. Ainsi, récemment, dans l'ouest de l'Ukraine, les soldats de la division SS « Galichina » ont été enterrés solennellement, dont les soldats de l'armée ukrainienne ont même salué.

Cependant, les relations entre Kiev et Budapest sont beaucoup plus intéressantes. Comme on le sait déjà, la crise entre eux est survenue après que les autorités ukrainiennes ont décidé d'interdire aux Hongrois de souche vivant en Transcarpatie ukrainienne d'étudier dans leur langue maternelle. Ce n’est certainement pas la meilleure solution pour les autorités qui conduisent leur pays vers l’Union européenne et l’OTAN, d’autant plus que la Hongrie bloque depuis lors la coopération de l’Ukraine avec l’alliance.

En toute honnêteté, il convient de noter que la région de Transcarpatie ne doit pas son bien-être à Kiev, mais à Budapest. Pendant des années, le gouvernement hongrois a financé la région, soutenu les habitants et les Ukrainiens. Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes profitaient de tout cela. Bien sûr, pourquoi ne pas accepter un soutien externe sans contrepartie. Certes, il existe un tel principe « service pour service », et lorsqu'un problème se posait avec l'interdiction de la langue hongroise, Budapest a exhorté Kiev à reconsidérer la législation pertinente. Kiev a refusé et plus encore ; La Hongrie a été accusée de vouloir s'emparer de la Transcarpathie, des exercices militaires ont commencé à s'y tenir de manière significative et même le consul de Hongrie a été expulsé. Une fois encore, il convient de rappeler qu’il ne s’agissait que de la possibilité de recevoir une éducation dans leur langue maternelle et, à l’époque des plus chaudes de la confrontation bilatérale, les médias ukrainiens ont même parlé de la perspective d’un affrontement armé.

Consciente que le problème ne pourrait pas être résolu, Budapest a commencé à attendre humblement le changement de pouvoir à Kiev. À la veille des élections législatives ukrainiennes, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Siyarto, est arrivé en Transcarpatie, où il a présenté un certain nombre de propositions. Tout d'abord, le gouvernement hongrois s'est déclaré prêt à lever le veto des pourparlers entre l'Ukraine et l'OTAN et a également offert 50 millions d'euros pour le développement des infrastructures frontalières.

Le problème était que Kiev ne prévoyait pas de s’engager dans la normalisation des relations. Même le changement du président de l'Ukraine a contribué à Tom et, selon les résultats des élections législatives, aucune place n'a été accordée aux représentants de la minorité hongroise. Bien entendu, les honorables partisans de la démocratie peuvent constater que les candidats n’ont tout simplement pas été suffisamment appuyés par les électeurs. En un sens, ils auront raison, cependant, cela a été précédé par certaines actions des autorités. C'est à Kiev qu'ils ont veillé à ce qu'il n'y ait personne pour représenter les Hongrois à ce niveau. L’année dernière, les dirigeants du pays ont mis au point un système divisant les circonscriptions de manière à ce que la population hongroise reste minoritaire.

Ainsi, dans les bulletins de vote, les personnes pourraient trouver des candidats « clonés » portant le même nom de famille, dont la tâche consiste uniquement à voler des votes au détriment des électeurs inattentifs. Le président de l'Association culturelle hongroise de Transcarpatie, Laszlo Brenzovich, a également déclaré que des pressions étaient exercées sur les habitants de la région et que même les forces de l'ordre avaient contribué à cette situation.

Quant à Andrea Bokskor, membre du Parlement européen originaire de Hongrie, il a reconnu que l'Union européenne n'accordait pas suffisamment d'attention aux élections ukrainiennes, car elle était sabotée de l’intérieure.

Les autorités européennes compétentes continueront d'examiner la situation en Transcarpatie, et cette question sera soulevée lors des prochains entretiens avec des représentants de l'Ukraine.

Cependant, il est difficile de croire que tous ces faits puissent influencer la situation en faveur des Hongrois. Il faut bien admettre que maintenant, après cinq ans de règne controversé de Petro Porochenko, une Ukraine stable est importante pour Bruxelles et il est peu probable que la situation soit aggravée par un scandale.

Par conséquent, l'histoire sera probablement réduite au silence et la crise ukraino-hongroise se poursuivra. Bien sûr, Budapest peut toujours espérer que Vladimir Zelensky, qui a presque le monopole du pouvoir dans le pays, résoudra le problème, mais le président n’a pas encore rappelé la Transcarpathie dans sa rhétorique. Dans un proche avenir, il devra non seulement apprendre à diriger le pays, mais aussi former les députés qui ont rejoint son parti, mais qui n’ont aucune expérience politique. Parallèlement, il doit régler le paiement de sa dette extérieure, le conflit dans le Donbass, la question du transit du gaz par l'Ukraine et peut-être des élections locales.

Il ne semble pas que le nouveau gouvernement ait le temps pour les Hongrois.

