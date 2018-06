Conflit linguistique entre la République populaire de Chine (RPC) et la République de Chine, Taïwan

Le pouvoir du langage pour façonner nos réalités et nos vies semble incommensurable et les preuves peuvent être trouvées dans le cas récent de conflit entre la République populaire de Chine (RPC) et la République de Chine, Taïwan . Et pourtant la situation a presque immédiatement été considérée par la Maison Blanche comme un "non-sens orwellien". Taïwan, connue sous son titre officiel de République de Chine, a traversé une période de croissance économique rapide depuis les années 1960. Occupée par la dynastie Qing à la fin des années 1600, Taiwan fut plus tard cédée au Japon en 1895 par la Chine impériale, conformément au traité qui mit fin à la guerre sino-japonaise. Le Japon l'a gouvernée en tant que colonie jusqu'en 1945, lorsque les forces japonaises de l'île se sont rendues aux forces militaires de la RDC de Tchang Kaï-chek. Taiwan, qui abrite vingt-trois millions de personnes, est gouvernée indépendamment de la Chine continentale depuis 1949.

La République populaire de Chine (RPC) considère l'île comme une province. En 1971, à la suite du refus de Chiang Kai-chek d'accepter officiellement une deuxième Chine (la république populaire de Chine), l'ONU vote la résolution 2758 par laquelle Taïwan perd son siège au profit de la république populaire de Chine, qui devient le seul représentant de la Chine à l’ONU. Une nouvelle affaire a créé de frictions en raison d'une lettre adressée à 44 compagnies aériennes étrangères, envoyées en avril par les autorités chinoises de l'aviation civile et qui demandait aux transporteurs aériens de retirer Taiwan, Hong Kong et Macao de la liste des pays sur leurs sites Web ou sur d'autres documents. La deuxième économie dans le monde veut un langage qui insinue que ces territoires ne sont pas complètement indépendants et que Taiwan est considérée comme faisant partie de la Chine. Cela a provoqué l'insatisfaction et les plaintes du gouvernement taïwanais et des internautes. La "guerre des mots" entre la République populaire de Chine et la République de Chine évidemment ne semble pas encore terminée. Pékin et Taipei sont en net désaccord sur le statut de l'île. La RPC affirme qu'il n'y a qu'une "seule Chine" et que Taiwan en est une partie inaliénable. Pékin affirme encore que Taiwan est liée par une entente conclue en 1992 entre les représentants du Parti communiste chinois (PCC) et du Kuomintang (KMT), alors au pouvoir à Taiwan. Désigné comme le Consensus de 1992, c’est une proclamation qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais avec des lectures divergentes, permettant à Pékin et à Taipei d'accepter que Taiwan appartient à la Chine, alors que les deux divergent encore sur la forme de gouvernement légitime de la Chine. L'élection du président Tsai Ing-wen à Taïwan a été une nouveauté et Xi Jingping a montré expressément une volonté de pression pour tenter de limiter la capacité de Tsai à rétablir, sur une nouvelle base, les relations de l'île avec le continent. Par exemple, Pékin a suspendu un important mécanisme de communication, soit le bureau de liaison principal de Taiwan en juin 2016 en raison de la réticence de Tsai à adhérer au Consensus de 1992. Les dirigeants taïwanais considèrent que le rétablissement de relations diplomatiques formelles avec les grandes puissances et les organisations internationales est essentiel si Taiwan veut survivre séparément de la partie continentale communiste. Belize (1989), Le Saint Siège (1942), El Salvador (1961), Guatemala (1960), Haiti (1956), Honduras (1965),Kiribati (2003), République des Îles Marshall (1998), Nauru (1980–2002, 2005), Nicaragua (1990), Palau (1999), Paraguay (1957), Saint-Christophe-et-Niévès (1983) Sainte-Lucie (1984–1997, 2007), Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1981), Îles Salomon (1983) le Swaziland (1968), Tuvalu (1979) entretiennent des relations diplomatiques avec Taipei. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Dr. François Wu, a fait remarquer le 28 mai que Taiwan est en première ligne d'une campagne entre les démocraties et la RPC. Et cette déclaration est liée au fait que le 29 janvier 1955, le Congrès américain a adopté ce qui était officiellement appelé "The Formosa Resolution". Ce projet de loi, approuvé avec une majorité écrasante par la Chambre et le Sénat, a engagé les États-Unis à défendre « Formose » en tant que partie intégrante de la politique étrangère américaine. Pour le moment, aucune compagnie aérienne n'utilise "Taiwan" en son nom et Pékin a répondu aux critiques en alléguant que les compagnies étrangères actives en Chine doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, respecter les lois chinoises et "le sentiment national du peuple chinois". Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : "Peu importe ce que les Etats-Unis disent, cela ne peut pas changer le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que Hong Kong, Macao et Taiwan sont des parties indivisibles du territoire chinois". Taiwan pourtant continue à être la question la plus délicate en Asie du Sud-Est.