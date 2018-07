CONGO’S BENI MASSACRES : Le livre en anglais

Le livre sur les massacres de Beni est maintenant disponible en version anglaise, sur amazon (voir lien)[1]. Beni est le territoire de l’est du Congo en proie à une campagne de massacres depuis octobre 2014, qui a coûté la vie à plus de 3 mille personnes, des centaines de disparus, le déplacement de plus de 200 mille personnes et des villages entiers vidés de leurs populations. Une première version du livre avait été publiée en français en juillet 2017 (voir lien)[2]. [1] https://www.amazon.fr/CONGOS-BENI-MASSACRES-Islamists-Occupation/dp/1983214744/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1532917872&sr=8-3&keywords=beni+massacres [2] https://www.amazon.fr/MASSACRES-BENI-Kabila-Rwanda-islamistes/dp/152170399X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1532917872&sr=8-4&keywords=beni+massacres

Résumé

La guerre au Congo (RDC), qui fait rarement la une des journaux, est de loin la pire crise du siècle en cours en termes de personnes tuées. La vague de violence extrême qui a débuté en automne 2014 à Beni, un territoire riche en pétrole, en bois rares et en minerais, dans l’est du Congo, s’inscrit dans la continuité de cette guerre de prédation et de massacre qui déchire le pays depuis 1996, et qui a causé la mort de plus de 6 millions de Congolais. Mais ni la force de maintien de la paix de l'ONU ni l'armée congolaise n'ont pu endiguer cette violence ni même l'expliquer de manière adéquate. Les médias traditionnels et les sources officielles l’attribuent à une vieille rébellion ougandaise, les ADF (forces démocratiques alliées), affirmant qu'elle a des liens avec le terrorisme islamiste international.

Mais nos recherches mettent en lumière les processus historiques, depuis 1996, qui ont conduit le Congo à avoir « une armée dans l'armée » comme facteur majeur de sa déstabilisation dans la durée et des crises récurrentes.

Avec la préface du professeur Georges Nzongola-Ntalaja[1], de l’Université de Caroline du Nord (USA) et la postface de Nicoletta Fagiolo, journaliste italienne, le livre analyse les aspects historiques et géopolitiques qui sous-tendent la crise de Beni. Il montre que ces vagues de massacres sont au départ une instrumentalisation du terrorisme islamiste afin de gagner le soutien et le financement des alliés occidentaux dans le cadre de la guerre contre le terrorisme islamiste sur le plan international. La difficulté pour le régime de Kinshasa est qu’il dispose d’une marge de manœuvre assez limitée, dans le Kivu, du fait d'une série d'accords secrets avec le Rwanda, base-arrière des campagnes meurtrières qui ravagent le Congo depuis 1996. Ces accords secrets permettent au Rwanda de disposer de ses forces au sein de l’armée et de l’appareil d’Etat congolais, et de poursuivre ses objectifs stratégiques sur le sol congolais.

Lorsque le pouvoir de Kinshasa a ainsi tenté d’instrumentaliser le terrorisme islamiste pour des raisons évoquées ci-haut, le Rwanda en a profité pour faire progresser ses propres objectifs : un programme d'occupation et d’implantation de ses populations sur le sol congolais, par élimination des populations congolaises autochtones. La situation va échapper au contrôle des autorités congolaises, qui n’exercent qu’un pouvoir d’apparat sur les agents rwandais déployés au Congo. Embarrassées, elles tentent, depuis, de dissimuler les actions de leurs alliés en les attribuant à un ennemi imaginaire : « les rebelles islamistes ougandais, ADF, ADF-NALU ».

Le livre est dédié à la mémoire des victimes dont une liste non exhaustive apparait en annexe.

Boniface Musavuli

Analyste politique, auteur des ouvrages :

- Les Génocides des Congolais – De Léopold II à Paul Kagame,

- Les Massacres de Beni – Kabila, le Rwanda et les faux islamistes.