Conseils pour un iconoclasme moderne

Mélenchon étant un islamo-gauchiste, et cette sinistre engeance ayant récupéré toutes les thématiques fascisantes de l’extrême droite des années 30, particulièrement les pires, vous pouvez bien penser que je n’accorde pas le moindre intérêt à ce que peut débiter un personnage aussi minable et crapuleux.

Il me semble que le monde occidental n’en est pas resté aux cathédrales, et la civilisation, partout où elle existe -évidemment pas à Raqqa ou à Mossoul - procède de la continuité d’un gigantesque effort d’approfondissement de la connaissance. On en sait quand même un peu plus aujourd’hui sur la matière et sur l’univers que les arabes à l’époque des Abbassides de Bagdad, laquelle n’est pourtant pas la pire : après Averroes, l’histoire du monde islamique est celle d’une très longue décrépitude, et les ottomans ayant interdit l’usage de l’imprimerie jusqu’au XIXe siècle -.plus de trois siècles après Gutemberg ! il ne pouvait guère en aller autrement. Quand nos philosophes des lumières, au temps de Louis XV, repensaient entièrement la question du politique, l’obscurantiste Mohammed ben Abdelwahhab, dans la péninsule arabique, inventait le wahhabisme : pas d’autre horizon désormais pour le « progrès », dans l’islam, qu’un retour aux moeurs préconisées par un chamelier sanguinaire du VIIe siècle ! C’est dans cette pourriture idéologique qu’est encore en train de mariner la majeure partie du monde islamique.

Les théories des djihadistes après Hassan al-Banna et Sayied Qotb ne diffèrent en rien, dans l’ordre de l’atrocité, du système des nazis : racisme génocidaire qu’illustra déjà dès la fin des années 20 un Mohammed Amin al Husseini, mufti de jérusalem qui deviendrait à Berlin le copain de Heinrich Himmler. Ce nom vous dit peut-être quelque chose ? Cette même idéologie fanatique et criminelle, on la retrouve aujourd’hui inlassablement récitée du côté chiite.

Si vous n’avez pas encore compris ce que sont les intentions de l’islam actuel, lisez Hassan al Banna, lisez Qotb et quelques autres énergumènes du même tonneau, ça vous donnera une idée très précise de ce que les musulmans rêveraient de vous infliger. Fort heureusement, quand on a au moins quatre siècles de retard, quand on en est encore à rêver à Barcelone ou ailleurs une Saint-Barthélémy comme celle de 1592, et quand on va de l’avant en regardant derrière soi vers le VIIe siècle, on a toutes les chances de se casser la gueule et c’est ce qui va forcément arriver au monde musulman. Il l’aura parfaitement mérité.