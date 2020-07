Considérations désobligeantes revues et augmentées

Journaliste : individu qui se donne le droit de parler de ce qu'il ne sait pas, mais qui s'interdit de dire ce qu'il sait, notamment que le principal actionnaire est une fripouille.

Électeur : jamais content, toujours cocu.

France : ancienne nation souveraine, libérée de l'occupation allemande, aujourd'hui fondue dans un Empire supra national dirigé par l'Allemagne.

Nation, frontières, monnaie nationale, souveraineté : termes à ne jamais employer si vous ne voulez pas passer pour un fasciste.

Populisme : terme employé comme synonyme de "fasciste" par ceux qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est le fascisme.

Politicien : a pris très jeune des décisions courageuses, comme celle de sacrifier ses convictions à ses intérêts.

Haut fonctionnaire : Cent fois moins utile que le bas fonctionnaire, mais cent fois mieux payé.

"Ceux qui ne sont rien" : caissières de supermarché, infirmières, postiers, éboueurs... mais qui font tout, à la différence de ceux qui sont quelque chose et qui ne font rien.

Socialiste : espèce définitivement disparue au siècle dernier, à l'ère du refroidissement du climat politique (i.e. aux alentours du deuxième septennat de François Mitterrand). Actionnaire principal de l'extrême-droite.

Tariq Ramadan : universitaire suisse partisan des méthodes actives qui fait en sorte que les "salopes" se souviennent que le mot "islam" veut dire soumission.

Emmanuel Macron : télévangéliste français qui est à Charles de Gaulle ce que Guillaume Musso est à Stendhal.

Traité de Maastricht : le commencement de la fin.

Chômeur : n'aurait qu'à traverser la rue pour trouver un emploi de trader à la banque Picsou.

BFMTV : chaîne de désinformation en continu.

Ministre de l'Education nationale : obéit consciencieusement au mot d'ordre de Jean Cocteau : "puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser."

Ministère de l'Education nationale : administration pléthorique d'un des 27 sous secteurs de l'Union européenne, qui fut jadis une nation éduquée. Domaine de compétence : l'enseignement de l'ignorance.

Aide au Tiers-Monde : part non négligeable des impôts payés par les gens modestes des pays en voie de déclassement, normalement destiné aux pays en voie de développement et que l'on retrouve, par un mystère inexplicable, dans les coffres forts des banques suisses, l'immobilier de prestige et le commerce des bateaux de luxe.

Emmanuel Macron : l'une des marionnettes du vaudeville de l'Union européenne, mais qui, contrairement à Feydeau, ne fait plus rire personne.

Euro : nouveau nom du Deutsche Mark depuis le Traité de Maastricht.

Antisémite : malade incurable qui n'arrive pas à pardonner aux Juifs le mal que ses ancêtres leur ont fait.

Grèce : berceau de la démocratie, bête noire du président à vie de la commission de Bruxelles, le ministre allemand des finances.

Angela Merkel : brave ménagère allemande qui propose régulièrement à ses "amis" de les rouler dans la farine... ce que ces derniers acceptent sans se faire prier.

Tabac : encens du diable.

Economie : pseudo science à laquelle personne ne comprend rien, à commencer par les économistes eux-mêmes.

"Et en même temps" : devise d'un automobiliste qui n'avait pas compris que conduire tout en consultant ses mails était le chemin le plus rapide vers le cimetière.

Paul Ricoeur : ancien assistant d'Emmanuel Macron.

EHPAD : Fin de partie de Samuel Beckett, mais en moins drôle.

Masques de protection contre le coronavirus : ne servent à rien contre cet ennemi invisible avec lequel "nous sommes en guerre", "mais en même temps" servent à quelque chose.

La République en marche : arnaque d'occasion qui ne marche plus très bien depuis l'affaire Benalla et l'entrée en lice des Gilets jaunes, se vend encore moins bien que les voitures neuves, depuis la crise sanitaire et qui a maintenant des fuites d'huiles.

Loi Avia : couronne mortuaire de la liberté d'expression.

Premier ministre : membre d'un duo comique spécifiquement français, censé chanter à l'unisson avec son partenaire. Son éjection permet de faire croire au bon peuple que c'est lui qui a fait les couacs.

Parlement européen : source d'inspiration de George Cukor pour La guerre des étoiles.

Professeur Didier Raoult : victime médiatique de l'interdiction de guérir sans l'autorisation de la Faculté.

Front national (récemment rebaptisé "rassemblement national") : Parti politique bichonné par François Mitterrand au cours de son second septennat pour embêter la Droite traditionnelle et instrumentalisé par Jacques Chirac, puis par Emmanuel Macron, en attendant que le "plafond de verre" nous tombe sur la tête.

Moralisation de la vie politique : le plus grand défi d'Hercule, avec le nettoyage des écuries d'Augias, avec un ministre détenteur d'un compte en Suisse dans le rôle d'Hercule.

Paradis fiscal : Endroit agréable où les élus sont récompensés de leurs bonnes actions avant leur mort, pendant que les réprouvés subissent les tortures de l'enfer fiscal.

Edouard Philippe : chef de l'Etat par intérim durant l'épidémie du coronavirus.

E.N.A (Ecole Nationale d'Administration) : centre d'entrainement à la sophistique dans lesquels la relève est formatée en vue de la poursuite du travail de destruction de la nation, après les ravages de l'administration précédente.

Sciences-Politiques : complète le rôle de l'ENA, mais en plus bavard.

Cités : lieux de non-droit, y compris celui de le dire.

Collège unique : la loi de la jungle dans la sphère éducative.

Eglise catholique : institution dirigée par des vieillards célibataires qui s'obstinent à exclure du personnel permanent les femmes et les hommes mariés, à ne nommer que des hommes célibataires et à leur imposer une chasteté pas toujours bien vécue, si l'on en croit les scouts et les enfants de chœur.

Donald Trump : parfaite illustration de la définition prophétique d'Ambroise Bierce d'un président des Etats-Unis : "le cochon le plus gras dans le champ de la politique américaine"

Gouvernement mondial : projet des idéalistes pour assouvir leur goût de la dictature. Les fondations ont déjà été posées sous le nom d'"Union européenne".

François Bayrou : politicien français centriste et européiste qui apparaît et disparaît régulièrement du paysage en fonction de ses convictions morales du moment, de ses ambitions affichées et de ses ennuis judiciaires.

Presse libre : oxymore

Jean-Marie Bigard : humoriste français dont les étrangers non francophones ont la malchance de ne pas saisir l'humour subtil et délicat. Conseiller du président de la République en tant qu'incarnation du peuple. Ardent défenseur des droits de l'homme couillu et des piliers de bistrots "qui en ont dans le slip". Candidat "pute à tif" à la présidence de la République.

Chloroforme : substance autrefois utilisée comme anesthésique dans les blocs opératoires. Remplacé aujourd'hui par des émissions de télévision d'une efficacité plus éprouvée comme "Vivement Dimanche !"

Sibeth Ndiaye : porte-parole dévouée jusqu'à la mort du gouvernement, Illustration médiatique du pavé de l'ours de la fable de La Fontaine. Devrait éviter d'improviser quand son prompteur tombe en panne.

Projet de Constitution européenne : enterré par les citoyens français (puis hollandais) lors du référendum de 2005, réanimé par le parlement réuni en assemblée à Versailles en 2008 par Nicolas Sarkozy, ressuscité par le Traité de Lisbonne... Comme quoi la démocratie européenne fait des miracle... Et comme dit à peu près Vladimir Poutine : "La démocratie, c'est bien, mais sans le suffrage universel, c'est plus sûr."

Eric Zemour : chroniqueur professionnel et historien amateur qui a entrepris de lutter contre la paresse intellectuelle en décrétant que la vérité se situait toujours du côté du "politiquement incorrect", ce qui n'est pas moins paresseux que l'inverse.

Chroniqueurs télés : embauchés pour faire du "buzz" avec du scandale et remerciés pour la même raison.

Livret A : compte épargne sans intérêt, dont la principale fonction est de dissuader les Français d'épargner.

Pôle Emploi : organisme officiel ayant pour fonction de mettre en relation les demandeurs d'emploi avec leur secteur de compétence, par exemple les musiciens et la pêche à la baleine.

COVID 19 : fléau providentiel qui a permis de réconcilier provisoirement une partie des "géniteurs d'apprenants" avec le corps enseignant.

Intelligence : faculté absolument pure sur laquelle s'appuient les pédagogues modernes, à l'exclusion de la mémoire, de l'attention, de l'effort et du travail pour apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants. Selon eux, ceux d'aujourd'hui sont sans doute moins instruits, mais bien plus intelligents que leurs arrière grands-parents puisqu'ils savent pianoter sur un ordinateur.

Télévision 1 : rond de serviette de l'aliénation à la table familiale.

Télévision 2 : dispositif technique destiné à entretenir et à combler la solitude de l'homme moderne, en peuplant sa vie de fantômes.

Jupiter : ancienne divinité païenne à laquelle plus personne ne croit aujourd'hui, à commencer par les députés de la République en marche.

Jeux vidéos : produits de la société du spectacle et du divertissement permanent, dont la principale fonction est d’hypnotiser les adolescents et les adultes afin de les maintenir dans l'état d'irresponsabilité de la petite enfance et leur éviter la fatigue de penser.

Chiens : animaux capables de courir pendant des heures après une baballe, ce qui démontre bien la supériorité de l'espèce humaine.

Missiles : ultime démonstration du génie de l'espèce humaine, avant sa disparition.

Sport : sujet inépuisable de conversation chez les gens qui ne font jamais de sport.

Kim Jong-il : partenaire de Donald Trump au jeu de "celui qui a la plus grosse".

Spécialiste : sait presque tout sur presque rien.

Contribuable : citoyen qui n'a ni les moyens de se payer les services d' un conseiller fiscal ni la possibilité de placer son argent dans un paradis fiscal, comme ceux qui ne contribuent pas.

Art contemporain : déjections plus ou moins bien cotées sur le "marché de l'art" reflétant les trois valeurs phares de notre époque : l'insignifiance, le kitsch et la monstruosité, séparément ou ensemble.

Interprète de musique classique : se croit maintenant obligé de s'adapter à la société de consommation et du spectacle et de rivaliser avec les rois de la pop en se livrant à toutes sortes de pitreries superflues et dont l'ego démesuré finit par gâcher l'écoute des œuvres. Soucieux de ne pas imiter l'imprévoyance de Mozart, certains, comme Gautier Capuçon, le seul et unique violoncelliste français, ont pris la précaution de suivre le plan de carrière d'un banquier d'affaires, après avoir engagé comme caissiers Mozart, Schubert, Chopin, Beethoven, et tutti quanti et évincé la concurrence sur France-Musique, à la télé et ailleurs.

Harcèlement : grand classique du système éducatif. Toujours de la faute de l'élève qui en est victime.

Incivilités : Toujours de la faute du professeur qui en est victime car il ternit l'image de l'établissement et dérange l'Administration, bien qu'il ne l'empêche pas de dormir.

Intello : élève qui a le malheur de se distinguer en travaillant normalement et en obtenant des résultats corrects, mais qui ne file pas assez vite les réponses du contrôle. (voir "harcèlement")

"Sale Feuj !" (Juif) : expression libre à partir du programme d'Histoire sur la deuxième guerre mondiale.

"Sale black !" : expression libre à partir du programme d'Histoire sur l'esclavage, le commerce triangulaire et la colonisation.

"Sale souchien !" (Français de souche) : expression libre sur une notion hors-programme.

Inspecteur : cadre de l'Education nationale qui explique doctement aux enseignants comment faire la classe sans avoir jamais enseigné. Nul ne sait qui inspecte les inspecteurs.

Etablissement sans problèmes : collège ou lycée dont le principal ou le proviseur a la sagesse de ne pas "faire remonter" au rectorat les incidents mineurs comme les trafics de drogue et les violences physiques.

Education nationale : administration pléthorique et dénuée d'imagination, sauf pour pourrir la vie des professeurs de terrain.

"Le niveau monte !" : remarque optimiste d'un passager après que le Titanic eut heurté l'iceberg.

Bénévolat : exploitation intéressée des gens désintéressés.

Politicien : personnalité "prometteuse" qui compte sur le manque de mémoire des gens qui continuent à aller voter.

Promesses électorales : arnaque trois étoiles dont les plats au menu ne sont pas disponibles et dont les plats disponibles ne sont pas au menu.

Dialectique : chez Hegel, manifestation de l'Esprit absolu dans l'Histoire. Méthode infaillible en usage dans les lycées et les universités françaises pour réduire n'importe quel problème en "thèse-antithèse-foutaise". Guy Debord s'est demandé si la dialectique cassait des briques. J'ai essayé. La réponse est non.

Préfet de police de Paris : personnage particulièrement apprécié des Gilets Jaunes pour son charisme et son sens de l'humour. A réalisé son rêve d'enfance de porter un jour une casquette de préfet de police. Malheureusement, son tour de tête est resté le même.

Sibeth Ndiaye : Aurait mieux fait d'écouter le sage conseil de ses parents avant de devenir "porte-parole" : "Tu ferais mieux de te taire".

COVID 19 : fléau qui a fait dire que "rien se sera plus jamais comme avant", alors qu'on joue toujours "Business as Usual" avec les mêmes cabotins et qu'on voit proliférer les "4/4 écologiques" bradés depuis la fin du confinement.

Nadine Morano : quotient intellectuel très élevé en calcul infinitésimal.

Emmanuel Macron : entraîneur de haut niveau qui fait beaucoup marcher les Français.

Notaires : parasites de la propriété privée.

Avocats : commencent par vous soutirer tout ce que vous avez, en vous promettant de vous faire obtenir tout ce à quoi vous avez droit, sans rien vous garantir.

Incorruptible : personne vertueuse qui se vend un peu plus cher que les autres.

José Manuel Barroso : ancien maoïste remarqué par l'ambassadeur des Etats-Unis au Portugal de l'époque, président de la commission européenne de 2004 à 2014. A fini sa vertueuse carrière au service des citoyens européens chez Goldmann Sachs. On ne peut pas lui reprocher d'avoir trahi ses idées. Il n'en avait pas.

Note : Goldman Sachs propose des activités de conseil en fusion-acquisition, de financement d’entreprise et des investissements de capitaux et le commerce de biens. L'établissement financier s'est fait connaître du public pour sa fabrication de produits dérivés financiers pendant la crise des subprimes et la crise de la dette grecque, qui ont contribué à la crise financière de 2007 à 2011.

Banquier : ami plus ou moins dévoué, selon le niveau de votre compte en banque.

Martin Heidegger : ruminant le moins bête de la prairie nationale-socialiste.

Emmanuel Macron : cœur sensible qui ne comprend pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, malgré ses gentilles petites phrases.

Christophe Castaner : a du mal à tenir son intérieur, bien qu'il prenne toujours la précaution de frapper avant d'entrer.

Brigitte Bardot : n'a pas pris une ride, mais plutôt mille. A réalisé le rêve de beaucoup de femmes des années 60 de lui ressembler un jour.

Joël Dicker : écrivain suisse, auteur prolifique de best-sellers vendus dans les supermarchés. Spécialiste du cliché à la chaîne. Rapproche les gens qui ne lisent pas de la sous-littérature, une impérieuse nécessité défendue dès le départ par son éditeur. Concurrents : Guillaume Musso, Marc Levi, etc.

Sibeth Ndiaye : a obéi à l'injonction du premier ministre Edouard Philippe : "Tue-moi ça !", mais a cru qu'il faisait allusion à la République en marche.

Jean-Michel Blanquer : reflète plus fidèlement que ses prédécesseurs l'état actuel de l'Education nationale en ayant constamment l'air de quelqu'un qui s'est pris le plafond sur la tête.

François Asselineau : "on n'est jamais mieux trahi que par les siens". A mis la charrue avant les bœufs en ayant son affaire Benala avant même de devenir président de la République.

Jean Monnet et Robert Schuman : idiots utiles de l'impérialisme américain en Europe.

Sélection par les mathématiques : encouragement des élites à l'inculture.

Arielle Donbasle : tête pensante d'un couple mythique qui n'a pas peur du ridicule. N'a pas compris que se mettre autour du cou un crucifix de 30 cm. de long ne fait pas plus de vous une mystique qu'émettre des sons une chanteuse.

Automobile : moyen mécanique de se rapprocher plus rapidement du bon Dieu.

Luxembourg : paradis fiscal

Irlande : paradis fiscal

France : enfer fiscal

Liberté, Egalité, Fraternité : publicité mensongère.

Barbecue : permet de partager les joies et les peines de l'homme de Cro-Magnon en attrapant des brûlures au troisième degré et en carbonisant des cuisses de poulet.

Alain Finkielkraut : devrait s'aérer un peu l'esprit en promenant Idéfix au-delà des frontières de son quartier.

Néo-libéralisme : système économique fondé sur le chômage structurel et dont les partisans reprochent aux chômeurs de ne pas chercher activement du travail.

Macronisme : la dérégulation complaisante et les cadeaux fiscaux pour les plus riches, la bureaucratie contraignante et le matraquage fiscal et policier pour les autres.

Flexibilité : système inventé par les gens en place pour obliger les autres à ne jamais rester en place.

Désindustrialisation : forme de suicide inventée par les élites françaises pour faire plaisir à la Chine et à l'Allemagne.

Greta Thunberg : jeune suédoise de bonne famille qui sait tout sans avoir besoin d'aller à l'école et qui fait la leçon aux adultes, comme dans les publicités. N'embête que les pays qui font des efforts pour le climat, les autres n'ayant pas signé les accords.

Francs-maçons : membres d'une secte fondée en Ecosse au XVIIIème siècle dans le but de supplanter les dogmes et la liturgie des Eglises traditionnelles, de contribuer au progrès de l'Humanité et de défendre les intérêts de ses membres. Les deux premiers tardent à se réaliser, surtout celui du milieu, mais le dernier est déjà pleinement atteint. La première épreuve du parcours initiatique consiste à appeler le pharmacien, le notaire ou le politicien du coin "Grand Maître", sans éclater de rire.

Masques respiratoires : appareils destinés à combattre l'apnée du sommeil en vous empêchant de dormir.

Napoléon Ier : aurait dû prendre sa retraite après celle de Russie et avant Waterloo.

Tour extérieur : tour de passe-passe connu des seuls initiés, pour la plupart inspecteurs de l'Education nationale, soucieux d'en remontrer aux professeurs de terrain, consistant à obtenir le titre d'agrégé sans passer le concours. Les mauvaises langues parlent de "copinage", ce qui est de la pure médisance.

Collèges publics : A la place de "Liberté, Egalité, Fraternité", on devrait y inscrire : "Vous qui entrez ici, laissez toute espérance." (L'Enfer de Dante)

Eglise catholique : institution bimillénaire qui n'a eu de cesse de trahir l'enseignement de son fondateur. Ne survit que par ses exceptions.

Vie : mauvaise blague qui se termine pour tout le monde de la même façon. La question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la vie, mais s'il y en a une avant. L'opinion la plus partagée est qu'il n'y en a pas, d'où le succès de l'idée, l'espoir faisant vivre, qu'il y en a peut-être une après.

Référendum : consultation nationale dont le résultat n'est pris en compte que s'il est conforme aux attentes du gouvernement.

Mariage : rue en sens unique qui aboutit en général à une impasse, mais dans laquelle il est presque impossible de faire demi-tour en raison de son étroitesse.

Donald Trump : membre du club des leaders névropathes analphabètes, dont l'âge mental est d'à peu près 5 ans et demi, ce qui est un peu au-dessus de celui des citoyens qui l'ont élu, bien que ces derniers ne souffrent pas tous de troubles de la personnalité aussi graves que les siennes, ce qui ne serait pas si embêtant s'il ne dirigeait pas la première puissance mondiale.

"Pour être milliardaire, il faut être assez intelligent pour le devenir et assez stupide pour le vouloir. (Chesterton)

Pardon : Les hommes peuvent vous pardonner beaucoup de choses, sauf le mal qu'ils vous ont fait.

Lang Lang : pianiste pianiste

Monsanto (BAYER) : preuve irréfutable de l'existence du diable.

Monsanto (BAYER) : le crime et l'argent du crime.

Gentillesse : invitation inconsidérée à laisser les autres venir ravager votre intérieur.

Honnête homme : dissimule sous une apparence respectable les vices peu respectables du truand ordinaire, en y ajoutant l'hypocrisie.

Ami : l'un de ces mots creux dont on persiste à se servir malgré tous les démentis apportés par l'expérience.

Marine Le Pen : directrice de campagne d'Emmanuel Macron.

Épouse : l'autre moitié d'un ciel d'orage.

Général de Gaulle : personnalité préférée des Français qui haïssaient le général de Gaulle.

Amour : "L'amour non partagé, c'est-à-dire l'amour." (Marcel Proust)

Amour : "Donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas." (Jacques Lacan)

Père : abonné absent.

Mariage : Le plus bas degré de la vie chrétienne (Blaise Pascal)

Mémoire : faculté redoutable qui permet à votre femme de vous reprocher le 10 Juillet 2020 ce que vous lui auriez dit le 9 mai 2000 à 20 heures 10 minutes 18 secondes.

Misogynie : pressentiment d'un malheur possible avant qu'il ne devienne imminent puis réel.

Vie : "Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard." (Louis Aragon)

Silence : le moyen le plus simple pour un imbécile de ne pas passer pour un imbécile.

Silence : le moyen le plus simple pour un homme sensible de ne pas se faire piétiner par un imbécile, à moins qu'il ne lui reproche son silence.

"Que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que répandent les imbéciles depuis près de deux mille ans." (François Mauriac)

"Etre soi-même" : le meilleur moyen de se mettre tout le monde à dos.

Discussions politiques : échange d'insultes sur le radeau de la Méduse.

COVID 19 : opportunité de ne pas être obligé de serrer la main de certaines personnes.

Transition écologique : changement de son vieux 4/4 contre un "4/4 écologique", en attendant que "les autres" fassent un effort plus substantiel. En Allemagne : arrêt des centrales nucléaires, réouverture des centrales à charbon et importation d'électricité des centrales nucléaires françaises, preuve que les panneaux solaires et les éoliennes suffisent à répondre à la demande et que nous ne sommes pas les seuls à prendre des décisions aberrantes.

Féminisme : mouvement "progressiste" qui se consacre activement au développement de l'homosexualité masculine. "Et les deux sexes mourront chacun de leur côté." (Alfred de Vigny)