Considérations désobligeantes (3)

Interprète de musique classique : se croit maintenant obligé de s'adapter à la société de consommation et du spectacle et de rivaliser avec les rois de la pop en se livrant à toutes sortes de clowneries superflues et dont l'ego démesuré finit par gâcher l'écoute des œuvres. Soucieux de ne pas imiter l'imprévoyance de Mozart, certains ont pris la précaution d'imiter le plan de carrière d'un banquier d'affaires.

Harcèlement : grand classique du système éducatif. Toujours de la faute de l'élève qui en est victime.

Incivilités : Toujours de la faute du professeur qui en est victime car il ternit l'image de l'établissement et dérange l'Administration, sans pour autant l'empêcher de dormir.

Intello : élève qui a le malheur de se distinguer en travaillant normalement et en obtenant des résultats corrects. (voir "harcèlement")

"Sale Feuj !" (Juif) : expression libre à partir du programme d'Histoire sur la deuxième guerre mondiale.

"Sale black !" : expression libre à partir du programme d'Histoire sur l'esclavage, le commerce triangulaire et la colonisation.

"Sale souchien !" (Français de souche) : expression libre sur une notion hors-programme.

Inspecteur : cadre de l'Education nationale qui explique doctement aux enseignants comment faire la classe sans avoir jamais enseigné. Nul ne sait qui inspecte les inspecteurs.

Etablissement sans problèmes : collège ou lycée dont le principal ou le proviseur a la sagesse de ne pas signaler au rectorat les "incidents" majeurs.

Education nationale : administration pléthorique et dénuée d'imagination, sauf pour pourrir la vie des professeurs de terrain.

"Le niveau monte !" : remarque optimiste d'un passager après que le Titanic eut heurté l'iceberg.

Bénévolat : exploitation intéressée des gens désintéressés.

Politicien : personnalité "prometteuse" qui compte sur le manque de mémoire des gens qui continuent à aller voter.

Promesses électorales : arnaque trois étoiles dont les plats figurant au menu ne sont pas disponibles et dont les plats disponibles ne figurent pas au menu.

Dialectique : chez Hegel, manifestation de l'Esprit absolu dans l'Histoire. Méthode infaillible en usage dans les lycées et les universités françaises pour réduire n'importe quel problème en "thèse-antithèse-foutaise". Guy Debord s'est demandé si la dialectique cassait des briques. J'ai essayé. La réponse est non.