Considérations désobligeantes (4)

Préfet de police de Paris : personnage particulièrement apprécié des Gilets Jaunes pour son charisme et son sens de l'humour. A réalisé son rêve d'enfance de porter un jour une casquette de préfet de police. Malheureusement, son tour de crâne est resté le même.

Sibeth Ndiaye : Aurait mieux fait d'écouter le sage conseil de ses parents avant de devenir "porte-parole" : "Tu ferais mieux de te taire".

COVID 19 : fléau qui a fait dire que "rien se sera plus jamais comme avant", alors qu'on joue toujours "Business as Usual" avec les mêmes cabotins.

Nadine Morano : quotient intellectuel très élevé en calcul infinitésimal.

Emmanuel Macron : entraîneur de haut niveau qui fait beaucoup marcher les Français.

Notaires : parasites de la propriété privée.

Avocats : commencent par vous soutirer tout ce que vous avez, en vous promettant de vous faire obtenir tout ce à quoi vous avez droit, sans rien vous garantir.

Incorruptible : personne vertueuse qui se vend un peu plus cher que les autres.

José Manuel Barroso : ancien maoïste remarqué par l'ambassadeur des Etats-Unis de l'époque, président de la commission européenne de 2004 à 2014. A fini sa brillante carrière au service des citoyens européens chez Goldmann Sachs. On ne peut pas lui reprocher d'avoir trahi ses idées : il n'en avait pas.

Note : Goldman Sachs propose des activités de conseil en fusion-acquisition, de financement d’entreprise et des investissements de capitaux et le commerce de biens. L'établissement financier s'est fait connaître du public pour sa fabrication de produits dérivés financiers pendant la crise des subprimes et la crise de la dette grecque, qui ont contribué à la crise financière de 2007 à 2011.

Banquier : ami plus ou moins dévoué, selon le niveau de votre compte en banque.

Martin Heidegger : ruminant le moins bête de la prairie nationale-socialiste.

Christophe Castaner : a du mal à tenir son intérieur, bien qu'il prenne toujours la précaution de frapper avant d'entrer.

France : pays des Droits de l'Homme, 34ème pour la liberté de la Presse.

Brigitte Bardot : n'a pas pris une ride, mais plutôt mille. A réalisé le rêve de beaucoup de femmes des années 60 de lui ressembler un jour.

Joël Dicker : écrivain suisse auteur de best-sellers vendus partout dans le monde. Spécialiste du cliché. Met en contact les gens qui ne lisent pas avec la sous-littérature, une impérieuse nécessité défendue dès le départ par son éditeur.

