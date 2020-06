Considérations désobligeantes (5)

Jean-Michel Blanquer : reflète plus fidèlement que ses prédécesseurs l'état actuel de l'Education nationale en ayant constamment l'air de quelqu'un qui s'est pris le plafond sur la tête.

François Asselineau : "on n'est jamais mieux trahi que par les siens". A mis la charrue avant les bœufs en ayant son affaire Benalla avant même de devenir président de la République.

Jean Monnet et Robert Schuman : idiots utiles de l'impérialisme américain en Europe.

Sélection par les mathématiques : encouragement des élites à l'inculture.

Arielle Donbasle : tête pensante d'un couple mythique un peu mité. N'a pas compris que se mettre autour du cou un crucifix de 30 cm. de long ne fait pas plus de vous une mystique qu'émettre des sons une chanteuse.

Automobile : moyen mécanique de se rapprocher plus rapidement de Dieu.

Luxembourg : paradis fiscal

Irlande : paradis fiscal

France : enfer fiscal

Liberté, Egalité, Fraternité : publicité mensongère.

Barbecue : permet de goûter aux plaisirs de l'homme de Cro-Magnon en attrapant des brûlures au troisième degré et en carbonisant des cuisses de poulet.

Alain Finkielkraut : devrait s'aérer un peu les idées en promenant Idéfix au-delà des frontières de son quartier.

Néo-libéralisme : système économique fondé sur le chômage structurel, dont les partisans reprochent aux chômeurs de ne pas chercher activement du travail.

Macronisme : la dérégulation complaisante et les allégements pour les plus riches, la bureaucratie contraignante et le matraquage fiscal et policier pour les autres.

Flexibilité : système inventé par les gens en place pour obliger les autres à ne pas rester en place.

Désindustrialisation : forme de suicide inventé par les élites françaises pour faire plaisir à l'Allemagne et à la Chine.

Greta Thunberg : jeune fille de bonne famille qui sait déjà tout sans avoir besoin d'aller à l'école et qui fait la leçon aux adultes.