Expérience sur la consommation des biens d'équipement pour la maison. Comment peut-on en arriver là ?

Consommez, consommez, les requins vous attendent

je ne sais pas par où commencer. Bah, par le commencement, pardi !

Par les faits les plus récents ou par les plus anciens ? ou lycée de Versailles ?...

Nous (mon épouse et moi) habitons la campagne, dans un endroit tranquille après avoir vécu près d'une autoroute dont les émanations noircissaient nos fenêtres, et survolés par les avions de l'aéroport voisin. Le calme et l'air frais enfin trouvés dans nos vieux jours !

Mais, car il y a un mais, en nous éloignant de la ville nous sommes devenus les consommateurs captifs des « artisans » et des fournisseurs locaux. J'hésite à employer le mot d'artisan pour des poseurs de matériels aux dents longues. Mon grand-père était ébéniste, tapissier-décorateur, et mon idée de l'artisanat est tout autre que ce qu'on observe aujourd'hui. Disons que c'est un statut juridique, et c'est tout.

Derniérement, notre Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) d'une marque connue est tombée en panne. Appel à un « artisan » se disant spécialiste de la marque. L'homme arrive, et de toute évidence il n'avait jamais vu cette machine avant. Son verdict : un des moteurs est défectueux (foutu, qu'il a dit). Deux jours après, il nous informe (par mail) que ces moteurs ne sont plus fabriqués et qu'il faut remplacer tout l'intérieur de la machine. Mais ce "spécialiste" ne le savait pas. Nous téléphonons au SAV du fabricant et là on nous dit que les moteurs ne sont plus fabriqués et que seul un kit complet est disponible. Sur une machine qui n'a que 9 ans ! Délai d'attente : 4 semaines, l'usine tournant au ralenti. La réparation s'elèvera à 50% du prix de la machine neuve. On ouvrira les fenêtres en hiver, très bon pour les rhumatismes... et bénédiction pour l'installateur.

Autre réjouissance. Les volets roulants électriques qui évitent de fermer les volets battants, c'est mieux pour les rhumatismes. Une grande marque connue pour ses publicités offrait une garantie de 7 ans sur ses produits. Au bour de 6 ans, 2 moteurs tombent en panne. Trois mois de correspondance, d'appels, etc. personne n'a offert de solution. On fait appel à un "artisan" : remplacement d'un seul moteur : 350€. Echaudés, nous consultons la toile et découvrons un réparateur de moteurs de cette marque : coût 35 € par moteur. Nous en avons fait réparer deux, pour la prochaine fois... les "artisans" poseurs de volets roulants vivent très bien.

Un malheur n'arrivant jamais seul, notre chaudière au gaz tombe en panne et il faut la remplacer. Nous avons fait appel à des « artisans » chauffagistes, espérant résoudre rapidement notre problème. Certains nous ont d'emblée proposé un modèle haut de gamme, et donc plus cher, aux caractéristiques dont nous n'avions pas besoin. Nous avons opté pour un modèle moyenne gamme. Sur les 7 devis obtenus (dont deux estimatifs sur la toile), et suite à 5 visites pour estimer les travaux, nous sommes tombés des nues. En ce qui concerne le prix de la machine à elle seule la fourchette des prix variait de 66% entre la moins chère et la plus chère. Les prix pour l'installation totale étaient proches avec une variation de seulement 8,8%, mais avec des écarts de 76% pour la main-d'oeuvre seule. Les prix des matériels (tuyauterie, branchements et pièces de raccordement, et évacuation des fumées) étaient de la plus haute fantaisie. Donc impossible d'effectuer des comparaisons. Le plus extraordinaire était le prix du certificat de conformité (formulaire obligatoire) pour la simple signature duquel il fallait compter entre 35 € et 138 € ! Il a fallu alors se rabattre sur le prix total.

Mais ce n'est pas tout. Intrigués, nous avons consulté le site du ministère des finances, rubrique : Code de la consommation. Il est apparu que tous ces devis contenaient un ou plusieurs vices de forme. Pas de signature, pas de date projetée pour l'installation ni de durée (même estimative) des travaux, pas de conditions générales de vente (sauf 1), pas de tarif horaire de main-d'oeuvre (le forfait, c'est plus juteux). Interrogés, les instllateurs ont estimé qu'il faut environ 6 heures pour effectuer la pose. A 660 € de moyenne pour la main-d'oeuvre, ça fait 110 € de l'heure ! Le tarif « syndical » parle de 60 à 80 € de l'heure.

En plus de ça, 3 d'entre eux exigeaient un acompte de 30 à 35% à la commande, c'est-à-dire une avance de trésorerie ou de garantie contre les impayés sans contrepartie pour le client. Ce dernier devant se subsistuer à la banque ou à l'assureur. C'est bien vu, surtout compte tenu des chiffres fantaisistes des devis. Les contrats léonins ne sont pas loins.

Que faire ? Dénoncer ces margoulins est impossible, la parole du consommateur étant baillonnée par crainte d'un procès. La liberté de parole n'existe que pour tout ce qui ne touche pas à l'économie au quotidien. Les associations de consommateurs ? N'y pensez pas. La DDPP/DGCCRF (Direction Départementale de Protection du Pillage) dira sans doute que c'est la liberté du commerce. Tout continuera comme devant.

Et pourtant, il existe des solutions. Former des commissions paritaires regroupant fournisseurs et clients, hors du département où se situent ces abus. Sur plainte des clients, former un dossier anonyme au départ, l'anonymat étant levé pour les cas les plus graves. Faire des remontrances et en cas de récidive, sanctionner. Mais cela ne se fera jamais face aux hurlements à venir des « artisans ». La Justice, possédant un monopole en matière de consommation, veille jalousement sur ses prérogatives, même si elle est très mal financée.

Dans notre monde le consommateur est écrasé par le commerce ! Avis aux amateurs. On écrase le travail tandis que les margoulins de l'« artisanat » batifolent joyeusement. La justice sociale reste un vœu pieux ; la justice (ou équité, comme on voudra) économique, elle, n'existe pas non plus. Il est vrai que le marché, ce dieu si beau mais si cruel est injuste, que voulez-vous mes chers lecteurs... Il ne reste plus qu'à payer et à vous taire.

P.S. Les faits présentés sont réels.