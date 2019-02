Construction des Patries et Histoire du Venezuela

On prétend souvent que les ressources matérielles sont la base de la construction, du progrès et du développement des nations, et que l’échec dans la construction des patries est dû au manque de ressources. Mais il s’agit là d’une déclaration absolument fausse : les ressources matérielles des États, quelle que soit leur taille, ne parviennent pas à construire des pays et à assurer leur sécurité, leur stabilité et leur bien-être à moins d’être précédées d’une vision stratégique consciente pour utiliser ces ressources et possibilités.

Je me suis souvenu de cette controverse alors que je suivais l'évolution de la situation au Venezuela, le plus grand pays pétrolier au monde et qui surpasse le royaume d'Arabie saoudite en termes de taille des réserves de pétrole, malgré tout ce que l'on sait sur le royaume de richesse et de progrès et de développement économique. Le cas du Venezuela donne un exemple clair des conséquences de l’absence de vision stratégique de l’utilisation des ressources naturelles au profit des peuples.

Le Venezuela n'a pas connu de stabilité depuis 2014, c'est-à-dire depuis que le président Maduro a pris le pouvoir en tant que successeur de l'ancien président Hugo Chavez en raison de la détérioration de la situation économique. L'inflation est devenue incontrôlable, les pénuries de denrées alimentaires et de médicaments et la perturbation de services de base, tels que l'eau et l'électricité, sont devenues des problèmes normaux, ce qui a poussé des millions de citoyens vénézuéliens à quitter leur pays pour devenir des réfugiés dans les pays voisins !

Au milieu de cette crise et à son apogée, le chef de l’opposition Juan Gazzio s’est déclaré président par intérim du pays et a reçu le soutien de grands pays, dont les États-Unis, le Canada et de puissants voisins tels que le Brésil, la Colombie et l’Argentine, tandis que l’Union européenne a appelé à de nouvelles élections exprimant son soutien à l’Assemblée nationale présidée par Guaido. Par ailleurs, la Russie et la Chine ont soutenu le président Maduro, et le pays a été divisé en deux parties, un scénario non encore connu jusqu’à présent !

La théorie de la conspiration a été évoquée pour interpréter les faits. Certains analystes ont suggéré la mise en œuvre d’un plan visant à exclure Maduro. Que cela soit vrai ou juste une histoire inventée, la leçon importante à tirer est que la mauvaise gestion, l’échec des politiques de développement et le manque de transparence et de vision sont les véritables causes de ce qui s’est passé, qu'une intervention externe ait eu lieu ou non.

Chaque pays qui a soutenu le régime de Maduro a ses raisons. La Chine par exemple agit selon une position fixe vis-à-vis l’idée d’une ingérence étrangère. D’autres pays cherchent à s’implanter dans l’hémisphère occidental, comme la Russie. D’autres pays encore comme les Etats-Unis apprécient l’idée de taquiner le président turc Recep Tayyip Erdogan, Les mollahs en Iran soutiennent Madhur compte tenu des similitudes entre les deux régimes, à la fois en termes de gaspillage de ressources et d'absence de développement et d'adhésion à la rhétorique des slogans retentissants, ou au niveau de peur d'une intervention américaine similaire en Iran.

Le Venezuela est l’une des plus grandes réserves de pétrole au monde, ainsi que de grandes quantités de charbon, de fer et d’or, mais la majorité de la population vit dans une extrême pauvreté : des millions de personnes vivent dans des cabanes en tôle, ce qui est plus proche de la situation iranienne, tant en termes de ressources que de la réalité misérable du développement dans le pays !

Le régime iranien vit la même crise : les ressources pétrolières du pays sont destinées à soutenir des milices sectaires dans plusieurs pays. Des ressources énormes sont allouées à des projets militaires visant à protéger le régime à un moment où les conditions économiques évoluent pour reproduire le modèle vénézuélien en augmentant l'inflation et l'effondrement de la monnaie nationale.

Maduro ne cesse de brandir des slogans nationalistes alors que des millions de personnes se bousculent pour s'enfuir en Colombie et vers les pays voisins. Les rapports officiels au Venezuela indiquent que les prix doublent tous les 26 jours, de sorte que le prix d'une tasse de café a maintenant atteint le prix d'achat d'une maison il y a 15 ans !

La raison principale en est l’absence de politique de planification et de développement. Le Venezuela étant tributaire d’une source unique de revenus, le pétrole, qui lie le développement aux prix de cette ressource stratégique, ce qui a fait que la chute des prix du pétrole au cours des dernières années a conduit à l’épuisement des réserves de change, et par conséquent à une montée record des prix à cause d’une escalade du niveau d’inflation difficile à mesurer ! Les traitements du gouvernement vénézuélien ont échoué malgré l'élimination de cinq zéros de la monnaie nationale, et le Fonds monétaire international s’attend à une inflation atteignant 10 millions pour cent d'ici fin 2019 !

Selon les statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 3 millions de Vénézuéliens ont fui en Colombie, aux États-Unis, au Chili, au Canada, en Espagne, au Brésil, en Équateur, au Panama, en Argentine, en Italie, au Portugal et à Trinité-et-Tobago. Cela signifie que l’échec du régime vénézuélien a eu des répercussions sur de nombreux pays, dont certains connaissent de graves crises économiques et ne peuvent plus accueillir des réfugiés et des fugitifs en provenance de crises, telles que l’Argentine, le Brésil et d’autres pays.

Imaginez qu'un pays disposant des plus grandes réserves de pétrole au monde dispose d'un salaire minimum d'environ 4 500 bolivars (6 dollars). Même la célèbre agence Reuters a publié un rapport illustrant l'impact de la forte inflation sur le pays en créant des images illustrant la valeur des denrées alimentaires comparée aux grosses sommes d’argent qu’elles valent !

Cette situation alarmante sur le plan du développement confirme à tous les visionnaires la valeur et le statut uniques des dirigeants qui ont des visions stratégiques, qui ont prévu de construire leurs pays avant même de posséder des ressources pétrolières et des ressources naturelles. À cet égard, il convient de citer le regretté Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, père fondateur des Émirats arabes unis, qui envisageait de construire un État moderne avant l'extraction et l'exportation du pétrole. Dans l'une de ses conversations avec la presse, il avait dit, que Dieu ait son âme, « Même avant ce jour, (découverte et exportation du pétrole), je prévoyais de créer des routes, tout en sachant que certains en riaient. » Il était un planificateur stratégique par instinct, avec une vision de l’avenir et de ses requis, en ayant le développement de l’être humain à la tête de ses priorités. Il disait : « L'objectif sur lequel nous travaillons est d'élever le niveau de l’être humain. La richesse pétrolière, comme toute richesse, est épuisable. Si elle n'est pas exploitée pour faire face à l'avenir, elle n'aura aucune valeur. Nous devons exploiter la richesse pétrolière pour trouver d'autres sources de richesse qui remplaceront le pétrole quand il s'épuise. Nous réfléchissons beaucoup et nous prévoyons vraiment de faire face à la possibilité d'épuisement du pétrole. Nous planifions, étudions, rencontrons des experts et cherchons des alternatives à la richesse pétrolière. Il doit y avoir une alternative appropriée. » Que Dieu ait en sa miséricorde le leader fondateur, qui a eu cette pensée stratégique avant son époque et dont la grandeur et l’immense valeur sont confirmées par les expériences des pays qui nous entourent. Un leader qui parle de la diversification des sources de revenus et des alternatives avant que de telles idées soient évoquées dans le monde de l'économie moderne mérite une place de choix parmi les grands leaders du monde.

Les États ne sont pas construits par les slogans, ni même par l’importance des ressources et le potentiel matériel, mais par la volonté et la foi dans l’être humain et par un véritable investissement dans sa construction.