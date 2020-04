Le gouvernement songe.

Confiner favorise la réflexion. Depuis maintenant plusieurs semaines, chacun réfléchit. Les philosophes y vont de leur tribune, les associations se rassemblent autour de propositions, des banderoles de revendications fleurissent aux balcons, même à Matignon, il semblerait que le gouvernement songe…

« Construisons le jour d’après ». C’est dès le 27 mars, le message que présentait un collectif de 18 organisations[1] qui pointe les erreurs commises par le néolibéralisme : abandon des biens communs et du service public, délocalisation de la production, accroissement des inégalités, nous sommes désarmés face à la crise sanitaire, affaiblis par une économie qui a mis à mal l’état dans son ensemble.

En effet, à force de privatiser les autoroutes, les trains, les aéroports, les télécommunications, la poste, la recherche, nous n’avons plus de ressources pour financer l’éducation, les retraites, les hôpitaux. Si les plus riches peuvent encore se tourner vers des fonds de pension, des écoles ou les cliniques privées, on ne peut que se rendre à l’évidence, cette stratégie nous a rendu collectivement vulnérables. Ceux qui pensaient pouvoir se prémunir de la misère, réalisent que certains fléaux ne choisissent pas leur victime selon leur catégorie sociale. C’est le cas de la pandémie. C’est aussi le cas du réchauffement climatique. Si on peut parfois penser que certaines catégories s’en sortiront, paradoxalement, les plus privilégiés, ceux qui consomment les ressources et les marchandises peuvent être aussi les plus exposés.

La pandémie de 2020 n’est peut-être qu’un simple avertissement à considérer sérieusement.

Le documentaire que j’ai pu constituer avec les chercheurs de l’Atécopol[2] évoquait également que le fléau n’arrive jamais là où on l’attend[3]. En effet, il semble vain d’ériger des digues là où les tsunamis ont frappé, de renforcer les ponts, là où les rivières ont débordé, ou de créer des barrières anti-feu, là où les incendies ont déjà sévis. Le propre de la catastrophe naturelle tient dans sa capacité à nous surprendre là où personne ne l’attend.

Nous devrions peser la chance que nous avons, que l’épidémie ne soit pas assortie de son lot de catastrophes naturelles. Certes nous sommes souvent démunis face aux incendies ou aux typhons, mais imaginons qu’en cette période de confinement, il se mette à pleuvoir plus que de raison, dans le sud de la France, que les rivières sortent de leur lit et emportent des villages dans des torrents de boues en mettant des milliers d’habitants sans abri, alors même que le confinement est devenu la seule règle… La pandémie de 2020 n’est peut-être qu’un simple avertissement à considérer sérieusement.

L’heure n’est plus au débat.

Si une cinquantaine de parlementaires lancent une consultation pour « préparer le jour d’après »[4], c’est que le message est passé. Mais on ne peut s’empêcher de penser au traitement proposé pour résoudre la crise des Gilets Jaunes : le Grand Débat. Est-il réellement utile de consulter et de débattre quand il émane de la sphère internet nombre de propositions plus claires les unes que les autres ? Je reprends ici quelques exemples :

Prendre l’argent chez les grandes fortunes, chez les multinationales (qui continuent de distribuer des dividendes en pleine crise), sans oublier les milliards de l’évasion fiscale, et investir massivement dans le bien commun, l’école de nos enfants, la retraite pour nos parents, l’hôpital pour tous. De l’argent, il y en a, ce n’est un secret pour personne, la France est la 4 ème puissance mondiale[5] et il est temps de développer le service public français, qui n’est plus un modèle du genre comme la crise du COVID-19 l’a révélé au monde entier.

La relocalisation de la production est un second enjeu pour le jour d’après. Et au delà des avantages en terme politique (autonomie alimentaire de la population, sécurité sanitaire, indépendance économique), il se trouve que la relocalisation, est une des revendications majeures pour lutter contre le réchauffement climatique. Les circuits courts de l’alimentation constituent par exemple une première forme de relocalisation de l’agriculture. S’il faut injecter des milliards dans l’agriculture ou l’industrie, n’a-t-on pas intérêt à imposer des contraintes de localisation de la production ? Comment peut-on accepter que des fabriques françaises de masques FFP aient été stoppées au profit du marché chinois ?



Et puisque qu’il faut investir, faisons des choix pérennes pour nos enfants. Nous ne pouvons pas décemment financer les entreprises polluantes, l’agriculture productiviste, les sociétés qui délocalisent et exploitent les salariés ou encore financer directement ou indirectement les énergies fossiles. C’est le moment de tourner la page, de lancer enfin la transition énergétique, écologique, de se tourner vers un monde meilleurs pour tous.



Le télétravail s’est imposé en quelques jours, à une majorité d’entre nous. Pendant de longues semaines, nous avons testé l’absence totale de voitures en ville, le blocage drastique du transport, des importations et ce pour le plus grand bien de la planète. Va-t-on simplement revenir en arrière en injectant des milliards pour sauver l’automobile et l’aéronautique ? Ne serait-il pas plus sage de penser à une reconversion massive des emplois vers la transition ?

L’heure n’est plus au débat. Il serait même fort déplacé de se lancer dans des opérations de communication comme cela a été fait en 2019. Quand une guerre est en marche, il faut savoir en sortir, et parfois s’avouer vaincu. On n’aura du mal en effet, à croire que ce gouvernement va reprendre en main le secteur de la santé, celui de l’agriculture, de la recherche et de l’éducation, ces biens communs qu’il a sciemment livré en pâture aux voraces du néolibéralisme.