Contamination par le covid-19 : « les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts »

J’avoue, je n’arrive pas à bien comprendre ! Est-ce de ma faute ou essaie-t-on de noyer le poisson ?

Je m’explique : lorsque j’ai entendu le ministre Olivier Véran déclarer que « les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts », je me suis posée une réelle question existentielle !

Je m’explique encore : Peut-on rire de tout et surtout peut-on faire de la communication uniquement, avec tout ?

Notre société n’est pas à une astuce de communicant près ; la formulation ministérielle est en effet là pour brouiller encore plus les pistes.

Je m’explique encore une fois : Si un malade touche une personne saine et lui transmet son virus et que cette deuxième personne touche une autre personne avec ses mains chargées de virus... D’après le ministre il n’y a rien.

Et pourtant, on nous bassine avec le lavage des mains, la désinfection des surfaces susceptibles d’avoir été contaminées, etc…Cependant, là, il n’y a pas de problème, selon le ministre…

A force des « en même temps » et des tergiversations diverses et variées, nous nous trouvons gouvernés par des génies élevés par l’esprit ENA ou plutôt contaminés par l’esprit ENA qui est en passe de tuer l’esprit des Lumières et la particularité française.

A ce compte, je suis certain qu’à force d’adoptions des postures américaines, dans pas longtemps il y aura un clone de Trump, à l’Elysée.

Il y a quelques mois, les masques n’étaient absolument pas nécessaires ; ils étaient même nuisibles. Cependant, celle qui disait cela rajoutait : « ils seront obligatoires quand il y en aura ». Elle a par la suite avoué avoir menti pour protéger le président !!! Quelle démocratie !!! Au service du président !

Encore plus, il y a quelques mois, les tests (covid-19) n’étaient pas nécessaires, ils étaient même anxiogènes. Maintenant, ils sont fortement recommandés. Cependant, comme les moyens manquent, ils sont destinés en priorité à ceux qui sont de toute évidence malades…

C’est ubuesque, ou plutôt, c’est lamentable ; et là, on joue avec la vie des gens.

Enfin, j’aimerais connaitre le nom du communicant qui a trouvé cette expression ; je suis certain qu’il sort de l’ENA, lui aussi...