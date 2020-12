Contenir la menace commune aux États du Golfe et Israël

Les développements se succèdent dans la courte période qui nous sépare de l’administration du président élu Joe Biden. De nombreuses convictions sont formées par l’équipe présidentielle.

En attendant, si la prochaine administration américaine adopte la décision de retourner sans condition à l’accord nucléaire dont l’administration Trump s’est retirée à la mi-2018, les pays du CCG et Israël risquent gros. La meilleure option stratégique serait de coordonner les efforts ainsi qu’une forte coopération entre toutes les parties concernées par ce danger.

Leur point de vue doit être transmis à la prochaine équipe présidentielle américaine, pour la persuader du calcul des gains et des pertes. Les calculs ne sont certainement pas favorables à un revirement de la décision de se retirer de l’accord aussi rapidement, sans un cadre intégré qui garantit que la situation est corrigée et que les lacunes contenues dans l’accord sous sa forme actuelle sont comblées.

Les pays du CCG et Israël sont des alliés stratégiques traditionnels des États-Unis. Quels que soient les niveaux d’alliance et les partenariats stratégiques existants, les relations sont toutes jugées primordiales pour les intérêts américains. C’est alors que les points de vue de ces partenaires semblent particulièrement significatifs. Elles ne peuvent pas être ignorées s’il y a coordination entre ces parties pour proposer des solutions globales et intégrées à la future administration américaine. Si tel est le cas, l’administration n’aura pas le loisir d’ignorer les demandes de ce groupe d’États.

Des relations officielles ont récemment été nouées entre Israël d’une part, les Émirats arabes unis et le Royaume de Bahreïn d’autre part. Pour d’autres parties, il y a des convictions qui changent et ont besoin de temps et de conditions appropriées.

Il y a de bonnes perspectives pour toutes les parties qui sont en quête de paix, de stabilité et de prévention des facteurs de conflit et de tension qui hantent la région depuis des décennies. En tout état de cause, les pays du CCG devraient au moins se joindre à toute négociation éventuelle avec le régime des mollahs iraniens et le groupe des 5+1.

Il s’agit d’un processus similaire aux pourparlers nucléaires à six menés voici quelques années entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, voisins de la République nord-coréenne. La formule convient parfaitement à la mise en place d’une base solide pour la sécurité régionale. Or, le régime des mollahs ne fera pas bon ménage avec cette exigence. Non pas parce qu’elle est peu réaliste. Mais, le régime des mollahs voit son voisinage géographique d’un œil de supériorité. Il rejette totalement l’application réelle du principe « par in parem non habet imperium, » ou l’égalité dans ses relations avec les pays du CCG.

Le régime ne tient pas compte de tous les changements qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, qui ont permis à ces pays de réussir leur développement et de créer un statut régional et international qui les place sur un pied d’égalité, voire un rang meilleur que celui de toute autre puissance régionale.

Des pays tels que l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus de nouveaux tigres régionaux en raison de leurs bonds économiques, les rendant ainsi des joueurs de poids dans les équations de la région. Israël est un État fort dans divers secteurs du développement, y compris au niveau militaire. Le pays a formé une alliance stratégique solide avec toutes les grandes puissances.

C’est la réalité, pour que personne ne m’accuse de partialité, de sympathie ou d’autres accusations toutes faites que certains lancent pour terroriser les voix objectives ou les blâmer pour leurs échecs successifs dans le traitement d’une cause juste telle que la question palestinienne. Il est donc logique, sinon nécessaire, de coordonner les efforts.

Les pays du CCG et Israël doivent bénéficier d’avantages comparatifs, de moyens de pression, et des relations d’influence avec les États-Unis. Ils doivent être utilisés pour transmettre et défendre leurs points de vue avec vigueur et férocité, face à une tendance forte de la future administration américaine à accepter un retour inconditionnel de l’accord nucléaire.

Et cela pour la simple raison que ce qui se passera dans la période à venir sera déterminant pour la sécurité régionale dans un avenir prévisible. Selon de récents rapports des médias américains, l’équipe du président Biden craint que certains pays du Moyen-Orient ne cherchent à faire dérailler l’accord nucléaire plutôt que de l’améliorer.

Mais je pense que de telles craintes n’ont pas leur place dans un pays aussi important et influent que les États-Unis. L’ancien président Obama ait déjà sacrifié la colère de tous les alliés de Washington dans le Golfe et au Moyen-Orient pour signer un accord nucléaire lacunaire avec l’Iran.

En ce sens, j’ai lu une déclaration qui m’a plu du côté de l’ambassadeur des EAU aux États-Unis. SE Yusuf Al Otaiba a déclaré que tout accord avec l’Iran affecterait les pays du CCG plutôt que les puissances signataires de l’accord. C’est une vérité que tout le monde doit traiter avec un certain degré de clarté, d’ouverture et de responsabilité. Ce sont ces pays qui subissent actuellement les conséquences de l’exploitation opportuniste des lacunes de l’accord dans l’expansion et la domination de certains États de la région.

L’influence rampante de l’Iran au Yémen, en Irak et en Syrie, et l’ingérence illégale dans les affaires intérieures du Bahreïn sont peut-être la meilleure preuve de la menace qui pèse sur eux en raison de l’échec de la communauté internationale à contrer le danger iranien.

Tout le monde sait que les mollahs menacent les voisins du Golfe et Israël chaque fois qu’ils sont exposés à un problème de sécurité. Les déclarations officielles de l’Iran à ce sujet se répètent fréquemment. Elles sont toutes centrées sur la menace contre les pays voisins avec des attaques militaires directes et indirectes, et l’influence des milices terroristes financées et armées par les mollahs.

La sécurité de la région du Golfe et de tout le Moyen-Orient a même été tenue en otage par le comportement de la médiocratie des mollahs. Ces derniers n’ont pas de projet de développement pour leur peuple et ne veulent pas de paix, de stabilité, mais plutôt de chaos et de tension constants.

Le chaos fournit aux mollahs les prétextes dont ils ont besoin pour distraire leur peuple de la souffrance et des problèmes intérieurs, en créant des problèmes extérieurs, pour prolonger la vie de leur système, qui porte en lui les gènes de son échec et de son écroulement.

La réalité stratégique est complexe. La coopération et la coordination entre les pays du CCG et Israël pour freiner l’ambition et la menace iranienne sont demandées pour convaincre l’administration du président élu Joe Biden de prendre soin et d’étudier la situation bien avant de signer toute décision concernant le retour d’un accord nucléaire. C’est une question vitale pour tous ceux qui cherchent à assurer la sécurité dans notre région.