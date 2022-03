Contourner la censure européenne, facilement et sans VPN !

@Jelena

Evidemment !

Une guerre ça laisse toujours des traces et souvent des désirs de revanche .

Quant à la dénazification en Allemagne , elle a été plus que rapide ...

C’est que s’occuper « des Bolcheviques », de l’URSS , c’était bien plus urgent ... !

Les USA ont largement pensé à la bombe atomique avant de l’envoyer sur le Japon .

Faut dire que la Russie était notre alliée , alors que le Japon était nettement hostile surtout depuis Pearl Harbor ...

L’URSS a donc occupé l’ex Prusse , (RDA) berceau du militarisme, heureusement !

Et nous avions deux Allemagne .

Sinon en 68 , nous nous coltinions encore les teutons pour le retour (ou la revanche) 4 ou 5.... !