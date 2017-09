Contraception : faites le bon choix

La contraception a beaucoup évolué depuis quelques années. Entre l’implant, le patch, l’anneau vaginal, la pilule ou le simple préservatif, la diversité des moyens proposés permet une contraception en phase avec votre situation affective et médicale. Et une contraception adaptée à votre mode de vie est plus efficace, renforceant ainsi ce droit fondamental, gagné en 1967, de choisir le moment d’avoir un enfant.

Importance du critère de l’ « efficacité pratique »

Les nouveaux moyens de contraception n’ont pas encore totalement trouvé leur place dans le schéma contraceptif persistant en France, qui suit les différents moments de la vie. Quand démarre la sexualité, les jeunes femmes ont ainsi recours le plus souvent au préservatif pour une durée dépendant de leurs modes de rencontre. Quand le choix du partenaire est stabilisé, elles adoptent le plus souvent la pilule, s’assurant une protection constante. Si une famille se construit et que le nombre d’enfants souhaité est atteint, le stérilet apparaît comme la solution la plus courante.

Cependant ce schéma ne tient pas vraiment compte des habitudes, caractère et contraintes de chacune. Pour garantir une bonne protection, il est ainsi important que le mode contraceptif se révèle « pratique », c’est-à-dire facile à utiliser et en phase avec la personnalité de son utilisatrice. Ainsi, la pilule n’est pas toujours le moyen le mieux adapté pour une femme étourdie. Telle femme peut aussi souhaiter une solution très discrète. Telle autre refuser d’absorber des hormones pour ne pas en subir les effets secondaires ou pour continuer à fumer sans augmenter son risque de cancer. Parmi les moyens contraceptifs exposés ci-dessous, vous devriez trouver celui qui vous convient, en accord avec votre médecin qui vous en exposera l’utilisation précise et ses éventuels inconvénients.

La pilule :

Il existe différentes sortes de pilules mais toutes contiennent des hormones proches des hormones naturelles du corps. Votre médecin saura vous prescrire celle qui convient à votre situation médicale. Leur efficacité est de 99,7%, à condition que leur prise soit rigoureuse c’est-à-dire sans aucun oubli. Leurs effets secondaires sont communs à tous les moyens contraceptifs à base d’hormone : nausées, gonflement douloureux des seins, saignements, migraines...

Attention, prendre la pilule et fumer : il faut choisir ! Car ensemble, les deux augmentent votre risque d'accidents cardio-vasculaires.

En cas d’oubli, il existe une « pilule du lendemain » que vous pouvez acheter directement en pharmacie sans ordonnance jusqu’à 72 heures après l’acte sexuel, et sur ordonnance jusqu’à cinq jours après.

Le diaphragme :

Le diaphragme est un dispositif en latex ou en silicone, réutilisable plusieurs fois, que la femme glisse au fond de son vagin, contre le col de l’utérus, pour faire barrage aux spermatozoïdes. Il peut être mis en place à l'avance, en prévision des rapports sexuels. L’avantage : pas d’hormones et une utilisation à la carte. Les inconvénients : une fiabilité de seulement 94%, inférieure à celle des autres moyens contraceptifs, mais qui peut être améliorée avec l’utilisation de spermicide.

La cape cervicale :

Proche du diaphragme mais moins efficace (seulement 91% et encore moins pour les femmes ayant déjà eu un enfant), la cape cervicale en silicone se glisse également contre l’entrée du col de l'utérus, pour empêcher le passage des spermatozoïdes, pour plusieurs utilisations.

L'implant :

En plein essor, l'implant est un petit bâtonnet cylindrique de la taille d’une allumette qui diffuse au fil du temps les mêmes hormones que les pilules progestatives. Il est inséré sous la peau du bras par une aiguille spéciale après application d’une crème anesthésiante, par un médecin ou une sage-femme. Il ne se voit pas et ne se sent pas. Il est efficace à 99,9% pendant une durée de trois ans. L’intérêt : la possibilité de le faire retirer quand vous voulez, la même protection qu’avec la pilule, les risques d’oubli en moins !

Les progestatifs injectables :

Injectés tous les trois mois, les progestatifs sont très efficaces mais ont l’inconvénient de générer parfois des effets secondaires indésirables tels que prise de poids ou troubles des règles. A la différence des implants, ils ne peuvent pas être retirés pour mettre fin à ces effets. Ces injections sont contre-indiquées dans de très nombreux cas de figure.

DIU (Dispositif Intra Utérin), anciennement « stérilet » :

Le DIU est un dispositif médical d’une taille variable adaptée à la taille de l’utérus, en forme de T, inséré dans l'utérus par un professionnel de santé. Il se termine par un fil coupé court afin de ne pas gêner les rapports sexuels. Il existe deux sortes de DIU : celui en cuivre, qui rend inactifs les spermatozoïdes mais ne contient aucune hormone, seul le cuivre agissant chimiquement. Le DIU « hormonal » qui délivre une hormone progestative en petites quantités et empêche le passage des spermatozoïdes tout en agissant sur les règles, dont il réduit le cas échéant les douleurs associées et l’abondance.

Le DIU est efficace à 99%.

L’intérêt : le confort, la simplicité, la fiabilité sans hormones pour le DIU en cuivre, les règles normalisées pour le DIU hormonal.

Le patch contraceptif :

Le patch est un timbre qui se colle sur la peau du ventre, du dos, ou des épaules : chaque semaine pendant trois semaines, un nouveau patch diffuse des hormones dans le sang à travers la peau. La quatrième semaine sans patch, les règles se déclenchent. S’il ne se décolle pas et est utilisé correctement, il est efficace à 99,7% mais a les mêmes inconvénients que la pilule. Très simple à utiliser, il n’est en revanche pas toujours très discret.

Le préservatif

Le préservatif reste le moyen le plus élémentaire et le plus accessible pour à la fois se protéger d’une grossesse indésirable et des maladies sexuellement transmissibles.