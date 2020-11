Contre l’anticonstitutionnellement correct

Quand j'étais petite, on nous présentait "anticonstitutionnellement " comme le mot le plus long de la langue française. On aimait ce mot donc car il était long en bouche et comme détenteur d'un secret, un diamant de la langue française. Comme Marcel Pagnol l'a écrit : "Un jour, et sans que ce mot se trouvât dans une conversation (il en eût été le premier surpris), ils me donnèrent anticonstitutionnellement en me révélant que c'était le mot le plus long de la langue française. Il fallut me l'écrire sur la note de l'épicier que j'avais gardée dans ma poche.

Je le recopiai à grand-peine sur une page de mon carnet, et je le lisais chaque soir dans mon lit ; ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que je pus maîtriser ce monstre, et je me promis de l'exploiter, si par hasard, un jour, vers la fin des temps, j'étais forcé de retourner à l'école. — (Marcel Pagnol, La gloire de mon père, 1957, collection Le Livre de Poche, pages 198-199.)"

Moi aussi, petite, ce mot me semblait empreint de magie et je n’en comprenais pas le sens. Aujourd’hui, je me dis qu’on est rentrés en plein dans l’ère de l’anticonstitutionnellement correct... et ça n’effraie personne. On porte des masques et on enfreint notre propre respiration, on se fait des autorisations de sortie... pour travailler et aller au supermarché... à quand l’autorisation écrite pour aller aux toilettes ? Et tout ça pour quoi ?

La constitution qui fonde notre république, celle qui nous est chère, les droits de l'homme est morte sous les coups d'un terrorisme d'état.

Pour une fois, on partage une idée commune avec le gouvernement : halte au terrorisme ! mais on n'est pas d'accord sur l'ennemi. Je viens d'écouter Juan Branco sur thinkerview, l'ennemi, ce sont les oligarques. Je viens de récolter ça sur le net : "Le terrorisme d'Etat est l'utilisation par un gouvernement de mesures d'exception et d'actes violents à l'encontre d'une partie de ses administrés, sous couvert de raison d'Etat.

La raison d'Etat est un principe d'action politique selon lequel l'intérêt ou la sauvegarde de l'Etat prime toutes les autres considérations, notamment les normes de l'organisation sociale, y compris celles de la morale et du droit. Ainsi, la raison d'Etat est invoquée par les gouvernants pour justifier une action illégale ou inconstitutionnelle au nom de l'intérêt public. Elle s'oppose aux notions de droit et d'etat de droit.

Un Etat de droit ("Rule of Law" en anglais) est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect ses normes juridiques (ou "primauté du droit"), chacun étant soumis au même droit, que ce soit l'individu ou bien la puissance publique. Il est donc possible pour un particulier de contester les actions de l'Etat ou d'un dirigeant politique s'il les considère comme illégales."

Comment en est on arrivés là ?

Xavier Niel raconte sa rencontre avec Emmanuel Macron : « Un banquier super cool aux dents longues » et il finit par « ON EST DEVENUS COPAINS ». le même Xavier Niel, patron du monde, et de free, qui a fait un peu de prison car accusé de proxénètisme, qui a dit que quand les journalistes l'emmerdaient, ils prenaient des actions dans le journal pour faire obéir les journalistes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Wikipédia, je m'en rends compte, dès que je cherche une information a vraiment tous les stigmates de ce qu'on appelle complotisme aujourd'hui. Il suffit de regarder tous les favoris qui passent à la télé, Laurent Alexandre qui critique Raoult et qui l'indique wiki a écrit un livre sur le transhumanisme, Axel Kahn et les accusations de trafic sur des cadavres, même les dauphins y passent sur Wikipédia pour nous dessiller sur ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Dessiller signifiait à l'origine « découdre après dressage les paupières d'un oiseau de volerie ». Ça peut donner une idée d'articles pour cnabum avec un conte sur des oiseaux de volerie, genre des canards confits à qui on va un jour découdre les paupières. Les dauphins, écrit Wikipédia, ce sont des violeurs, qui peuvent être dangereux pour l'homme et qui peuvent vous entraîner vers les bas fonds". Troublante cette phrase, comme si c'était important de le souligner alors que dans la vie réelle, on a rarement affaire à des dauphins. Méfiez-vous des apparences, a dit Orelsan. Les dauphins nous violeraient pour nous entraîner dans les profondeurs ? Bas fond ? Deep state ? Dark state ?

Heureusement qu'en 2017, les médias à la botte des multimilliardaires comme les Rothschild, Pierre bergé, Xavier Niel et bien d'autres ont propulsé Macron en haut de l’affiche en 2017 et évincé Fillon car c'était certainement un candidat potentiellement dangereux. Par contre, aucun mot des acquaintances du petit baron avec les financiers pendant la campagne présidentielle... Au premier tour, j'ai voté Nicolas Dupont-Aignan, j’avais lu son programme ( pour la premiére fois, j’ai pris soin de lire chaque programme pour ne pas me re-tromper comme je l'avais fait avec Hollande qui avait pourtant dit qu'il s'attaquerait au monde de la finance ... ) et j'avais voté NDA au 1er tour car si les médias n’avaient pas joué le rôle des sirènes d’Ulysse et que chaque électeur votait en son âme et conscience, c’était pour moi le candidat le plus crédible pour la France. Face aux financiers. Pour sortir de l’Europe qui nous met cet impératif de 3 % qui asphyxie notre économie et auquel on rêchappe grace à l’état d’urgence... tout me semble savamment mais grossièrement orchestré et c’est tellement grossier que je me demande chaque jour comment les français peuvent tomber dans le panneau... Nous faire croire d’abord que le serviteur des banquiers est un bon candidat puis après qu’il y a une pandémie providentielle pour tuer toute opposition et par la notre démocratie... or l’état c’est nous... vive la souveraineté.. !

Et c’est pour ça que quand Trump a dit que Macron était le premier ministre, cette boutade m'a fait rire car Trump l'a fait sciemment pour nous dire que c'était le premier ministre des banquiers et de l’Europe et donc de l’Allemagne et ce n’était pas une bourde comme beaucoup de journalistes ont voulu le faire croire donc ... je demande à chaque français de réfléchir.. qu'est-ce qui vous pousse à protéger ce gouvernement et à croire à une politique altruiste et qui voudrait protéger les plus vulnérables, comme s'il avait jamais existé une volonté politique de protéger les plus vulnérables dans notre passé ? Qu'est-ce qui vous pousse à penser que les gilets jaunes ne sont vraiment qu'un ramassis de casseurs et à avoir le cerveau retourné par le "gilet jaune bashing" des médias ? Lavage de cerveau ? Ça me rappelle un sketch d'Elie kakou... You wash, you wash, you rinse, you rinse... it smells like a garbage... Doit-on finir tous pauvres et vaccinés pour vous rendre compte de l'oligarchie qui nous exploite ? Kundera appelait ça, se faire l’allié de ses fossoyeurs... je refuse de creuser ma propre tombe ni celle de mes enfants alors j’essaie de trouver une solution et un candidat qui pourrait peut-être nous sortir de là. Français, il y a urgence, achetez "crépuscule" de Juan Branco, Les élites qu'on nourrit ne nous veulent pas du bien. Nous sommes l'état. Les hommes politiques, président, ministres et députés ont été normalement formés pour être nos serviteurs, pas les serviteurs des banquiers et des multimilliardaires.