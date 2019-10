Convention citoyenne pour le climat ou mascarade démocratique...

Le point d'interrogation dans le titre après mascarade démocratique n'était pas nécessaire. Car, une fois encore, la France prouve aux yeux du monde entier grâce à son initiative macronienne de convention citoyenne pour le climat, qu'elle est un pays merveilleux et inimitable. En effet, oyez oyez braves gens, regardez comment la France va toute seule sauver le monde du réchauffement climatique généralisé à cause de ce maudit gaz à effet de serre.

Regardez encore avec curiosité comment 150 citoyens tirés au mauvais sort vont trouver des solutions ou faire des recommandations originales pour sauver notre planète de l'étouffement et de la noyade. Tenez, tant que nous y sommes, puisque les centrales produisent peu de CO2, des citoyens avisés pourraient avoir l'idée de renoncer à ramener la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité et au contraire l'augmenter ? Ou encore, si par hasard, certains de ces citoyens étaient sous l'influence du comité de gouvernance de la convention, peut-être auront-ils la bonne idée pour plaire au gouvernement, de demander un retour rapide de la fameuse taxe carbonne fusillée par les gilets jaunes. Dans le but d'accélérer la fameuse transition écologique et de nous pomper le porte-monnaie. Ne faut-il pas pour sauver les différentes espèces de singes qui peuplent la terre, réduire d'au moins 40% la production humaine de gaz à effet de serre d'ici 2030 ?

Mais, notre grand premier Ministre au sens de l'humour reconnu, a déjà prévenu, et il a raison, "il n'y a pas d'argent magique". Edouard Philippe a quand même précisé ...

"Je ne peux pas vous promettre que toutes vos propositions vont être appliquées. Vous ne vous êtes pas transformés en députés et en sénateurs. Et ce sont eux qui doivent faire la loi, parce nous sommes en démocratie. Ce que nous nous sommes engagés à faire, c’est de transmettre vos propositions au pouvoir législatif".

Ci-dessous une petite réflexion trouvée quelque part sur le net, et qui n'est pas dénuée d'une certaine pertinence...

"La France est donc aujourd'hui un pays où l’on croit que pour sauver la planète il faut faire appel à des gens incompétents et un pays où rien n'est interdit, surtout quand c'est très bête".

Et si on essayait de regarder les choses un peu plus positivement

Voilà qui est facile à dire, mais en France toutes les initiatives du pouvoir sont pour le moins suspectes, surtout si c'est le Président de la République qui est à la manoeuvre. Il est donc difficile de trouver de bonnes raisons écologistes à l'existence de cette convention citoyenne. Surtout que nous avons déjà Greta, le Giec et les écologistes avec plein d'idées pour changer la planète et la sauver d'un désastre annoncé. Par contre il est assez simple de trouver des raisons politiques à la création de ce truc citoyen participatif. Noyer le poisson et en même temps le rouler dans la farine. Il faut dire aussi que le gouvernement a une peur bleue d'un retour en force des Gilets jaunes. Et comme le RIC est tombé dans les oubliettes du château, la seule solution pour le maître des horloges et de gagner du temps en donnant la parole au peuple.

Enfin, pour Pour Thierry Pech et Laurence Tubiana, co-Présidents du Comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat : « Cette initiative est sans précédent tant en termes d’ambition que d’organisation. Le tirage au sort des 150 citoyens est une étape clé qui doit permettre que la Convention soit « une France en petit ». Il est crucial qu’elle soit la plus représentative possible de notre société afin de permettre de faire émerger les consensus et les recommandations à même de répondre à l’urgence climatique et sociale ».

Bien ! Les Français attendront certainement avec impatience le résultat de cette cogitation citoyenne. Ils regarderont aussi avec curiosité si certaines idées trouvées par la convention seront réellement appliquées par le pouvoir.

Encore un petit détail. Chacun sait que la vie sur terre n'a pas de prix, mais les volontaires toucheront quand même 86 euros par jour en plus des frais qui seront bien naturellement remboursés. Ce qui ne devrait pas ruiner l'Etat pour qui le vert est devenu la couleur préférée.