Convention climat : Macron rejette la proposition des 110 km/h et la taxe de 4% sur les dividendes

Je ne sais pas quelle bande d’imbéciles a demandé les 110 km/h sur les autoroutes. On se traîne déjà pas mal à 130 alors 110...et pourquoi pas 100 ou 80/90 ?

Leur « taxe sur les dividendes » n’a, non plus, pas de sens. C’est un impôt progressif qu’il vaut réinstaurer, pas inventer des taxes à n’en plus finir déjà qu’on y comprend plus rien.

J’ai l’impression que ces « mesures écologiques » viennent des cerveaux malades des écolobobos qui voudraient nous voir rouler en carrosse et bouffer de l’herbe.

Si ces deux mesures ont été rejetées pour de mauvaises raisons, même si elles étaient en soi mauvaises, je me demande ce que contenaient les autres parce qu’elles doivent être aussi connes.

De toute manière, si elles ont été acceptées, c’est qu’elles ne froissent pas la susceptibilité de ce pouvoir despotique et fou qui pense que ce qu’il dit doit être la nouvelle orthodoxie et que le peuple n’a qu’à la suivre et fermer sa gueule.

L’écologie, la plus belle farce de la politique française pour rassembler les bourgeois ne se reconnaissant pas dans la droite-racaille et la gauche-brigande. Autant dire des électeurs malléables à merci qui, une fois la classe moyenne et les pauvres vidés de leurs économies, seront sur la liste des personnes à abattre.