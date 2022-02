Convois des libertés à Bruxelles ????? (Suite et fin)

La presse belge de ce 15/02/2022 après avoir développé les principaux sujets d’une actualité brûlante et inquiétante (des moutons[1] sur le périphérique jusqu’à la prolifération des pigeons dans les parcs publics de la capitale) a annoncé que la ; « mobilisation avait été faible ». Elle ne parlait pas de celle de ‘39 ...... non, mais celle bien des convois des libertés de ce 14 février 2022. Comble d’un langage astucieux [2] : « Du côté de la police le bilan est très maigre : on ne dénombre que 15 arrestations administratives » (Sic Rachel Crivellaro sur 19h30 JT RTBF). « A pourtant l’habitude de mieux faire » commente l’un de mes correspondants bruxellois : Stef Vandenberghen (Prénom et pseudo d’emprunt pour protéger mes sources). La police belge n’aurait-elle pas encore reçu sa troisième dose, ? se moque-t-il ..

Mais, il faut le reconnaître honnêtement : la presse « ----- » en Belgique n’a pas repris, comme elle l’avait fait en 2020 à propos de la manifestation de Berlin du 29 août[3], le discours éclairant : « quelques dizaines de groupuscules d’extrême droite et d’extrême gauche, des homosexuels, des bobos et partisans de Trump et de Poutine arborant des insignes nazis » ..... .non, rien de tout cela ... Mais il n’y avait pas à Bruxelles non plus les blindés, comme à Paris. Et les hélicoptères ne sont pas « sortis » non plus. (Hélicos dont l’actuel Ministre belge de la « Maladie Privée-Publique Belge[4] », a recelé les rétro-commissions lui versées dans le cadre du célèbre marché d’acquisition par l’ABBL des Agusta-Dassault- 1988 = vu le dépassement du délai raisonnable, il y a immunité par prescription et non par injection[5])

Cependant « on » a pu lire : « Alors que l’autoproclamé convoi de la liberté a été phagocyté par des organisations proches de l’extrême droite [6] ». Il est vrai que les organisateurs n’avaient pas demandé d’autorisation pour se « proclamer de la liberté » ni pour se faire « phagocyter ». Cet aphorisme elliptique est de bonne guerre contre un virus macro(n)phagocytaire ; n’est-on pas en période électorale ? Plus loin : « manifestation anti-mesures sanitaires importée du Canada ». Or tout le monde sait que le convoi est parti de France et que le Canada « ce n’est pas un pays, c’est l’hiver[7] » où il fait très froid et où il est, dès lors, raisonnable de faire « feu de tout bois » .... Ce ne sont que des habitudes de langages bien excusables ; l’origine historique du mouvement des « camionneurs-routiers » étant en fait .... australienne .... .et daterait d’il y a plus de 15 ans environ. Par contre on ne parle nulle part des mouvements des « routiers qui sont sympas et autres convoyeurs » dans les autres pays : USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Israël, Autriche, etc., etc. .... Heureusement le Maire de Bruxelles, Philippe Close[8] s’est exprimé : « les gens pensent que la liberté de manifester est totale et qu’on peut venir manifester comme on le veut ». Or Georges Orwell ne disait-il pas déjà, il y a déjà plus de 75 ans : « Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ».

Ceci appelle trois questions de la part de mon correspondant :

1 – En mai 68, à Paris, il avait été scandé « Interdit d’interdire ». Maintenant que sera-t-il constitué, institué, édifié en slogan électoraliste : la « défense excusable d‘interdire » ?

2 – « Nous sommes la capitale de l’Union Européenne et il faut l’assumer ». N’existerait-il pas une « clause d’irresponsabilité » pour Philippe Close, Maire de Bruxelles, comme pour Albert Bourla de Pfizer ?

3 – Les manifestants peuvent-ils être qualifiés, d’une manière raisonnable et proportionnelle, de « gens » ? N’a-t-on pas affaire à des « connards », des « moins que riens », des « gueux », des « édentés », des « alcooliques », des « illettrés », des « déserteurs », des « traîtres », des « négationnistes », « des emmerdés jusqu’au bout » etc., etc. ?

A votre avis ?

« Et l’on vit comme ça, jusqu’à la prochaine fois [9] ».