Coralie Dubost, biquette émissaire ?

La machine à polariser qu’est Twitter se déchaîne : pas moins de trois mot-clics (#CoralieDubost, #CoralieDubostGate et #CoralieDubostDémission) pour accompagner le lynchage virtuel du député de l’Hérault. Comme il y a des dessous dans les dessous de cette affaire, il y a aussi du graveleux dans la vindicte exprimée. Médiapart a révélé le 29 avril qu’un rapport confidentiel remis au déontologue de l’Assemblée Nationale mettait en évidence un usage illicite et curieux des frais de représentation de mandat et des assistants parlementaires : dépenses de vêtement et de lingerie, frais de restauration sur la plage, surveillance du personnel de maison et tâches ancillaires peu en rapport avec son mandat. Elle qui serait docteur en droit aurait été mal conseillée par un collaborateur et ignorerait le concept de détournement de fonds publics. Il est vrai que le droit administratif est rébarbatif. L’hypocrisie de l’excuse trompera peut-être quelques naïfs. Elle indique en outre avoir remboursé les sommes en question, comme si le règlement amiable du préjudice changeait la nature délictuelle d’un fait.

Mais il y a aussi la double peine : outre l’agressivité dont témoignent les réseaux sociaux à son égard, Emmanuel Macron a décidé qu’elle ne bénéficierait pas de l’investiture de la République en Marche vers plus de corruption, alors qu’elle est présidente déléguée du groupe parlementaire de ce parti . Jupiter se joint à la meute des lyncheurs, c’est d’un élégant …

Là encore l’hypocrisie règne en maîtresse : l’interminable litanie des malversations, délits et autres manquements à l’éthique commis par la bande du président ressemble fort à une mise en coupe réglée du pays au profit d’une petite mafia corrompue. Cf la vidéo au bout du lien https://youtu.be/YjtFSAIuRZQ.

En un sens, Coralie Dubost est bien une biquette émissaire, la bête chargée de tous les péchés du groupe et sacrifiée en l’envoyant à la mort au désert. Mais René Girard, nous dit que le bouc émissaire est innocent du crime dont on l’accuse pour justifier son lynchage. Ici, ce n’est pas vrai, Coralie Dubost a bien commis ces malversations, et il est toujours surprenant de constater qu’aucune conséquence judiciaire n’ait été tirée par l’Assemblée Nationale et/ou le parquet. Magie des arrangements discrets pour les puissants ?

La portée de ses accrocs à l’éthique est relativement minime comparée au pillage des ressources de l’état par McKinsey, Pfizer et compagnie, par exemple. Alors, méfions nous : ce haro sur la biquette est-il, pour les malfaiteurs associés qui nous gouvernent si mal, une opportunité de détourner l’attention d’autres turpitudes plus infâmes encore mais qui n’ont pas fait surface ? Dans le lynchage du bouc émissaire, le lyncheur souhaite toujours apparaître comme innocent, c’est le but du mythe de camoufler ses propres fautes.

Cliché le mouvement (Vimeo) CC BY SA 3.0

