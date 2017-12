Et avec la bombe, il va faire quoi le petit-gros Kim ? Et qui lui fournit la technologie et le matériel ?

Les experts répètent en boucle que le développement du programme tant pour la bombe que pour les missiles est allé plus vite que prévu ; qu’ils n’avaient pas imaginé que la Corée du Nord puisse faire autant de progrès dans la conception et la réalisation des engins aussi rapidement ; que la fiabilité des lanceurs a atteint un niveau satisfaisant en quelques années ; que la miniaturisation de la bombe reste un problème, mais ils sont peut-être près d’aboutir… etc., etc. Bref, pas besoin d’être un expert pour comprendre qu’on s’est fait avoir, que les sanction n’ont servit à rien, que les Coréens ont été plus malins que nous. (Et delà penser qu’il en est de même pour l’Iran, il n’y a qu’un petit pas à faire : pendant que les installations nucléaires sont en stand by ils développent les lanceurs… et dans quelques années ils auront la panoplie complète de l’Etat nucléaire.) Les Coréens du Nord ont tout fait en même temps, ce qui ne manque pas de surprendre. Formulée autrement, la question est de savoir comment ce pays autiste et ne disposant (dit-on) que de matières premières rares, de peu d’énergie et pas d’industrie de transformation développée, a pu avoir la technologie nécessaire, notamment en métallurgie, chimie, informatique, nucléaire – avec toutes les autres composantes industrielles : mécaniques, véhicules lourds, stockage etc. – pour en arriver là !

Qui a aidé la Corée du Nord ?, cette question vient aussitôt à l’esprit. Qui a fourni les moteurs des fusées ? Qui a équipé les usines d’enrichissement et de construction des bombes ? Qui a fourni les systèmes informatiques ? Qui a livré les énormes véhicules servant de plateformes de lancement et les pas de tirs ?… Etc. On a beaucoup de difficulté à croire qu’ils ont tout fait tout seul !

Une liste des fournisseurs possibles peut être faite : il y a ceux qui ont des objectifs politiques, comme l'Inde en conflit larvé avec la Chine, ou encore la Russie par rapport aux Américains liés par des accords historiques de défense avec la Corée du Sud et le Japon ; mais il y a aussi et surtout les pays qui font du business comme le Pakistant et l'Ukraine et qui ne s'embarassent pas de considérations géostratégiques ; il y a aussi l'Iran qui peut voir en Corée du Nord un champ d'expérimentation pour sa technologie. Oublions les occidentaux. Mais lesquels ont pu déjouer les observateurs pour livrer pendant des années leurs matériels ? Armer la Corée du Nord alors que le Conseil de sécurité a mis en place des sanctions qui pouvaient forcément les impacter n'est pas un exercice facile ! La Chine sait mais ne dit rien… la Russie aussi… on peut le penser. Et la NSA qui sait tout... que sait-elle ?

Et avec la bombe, il va faire quoi le petit-gros Kim ? Un jouet bien difficile à manipuler sans en prendre plein la figure… Viser les USA est aussi suicidaire que de la faire exploser chez lui ! La survie du régime dit-on ? Encore une idée fausse. Les Castro n’ont pas eu besoin de la bombe : avec quelques Tontons Macoutes on arrive à un bon résultat non ?! Et l'arme nucléaire ne supprime pas l'usage des armes conventionnelles. Avant de tout faire sauter, l'autre et soi-même, il faut tenter de vivre...

La Corée du Nord, voilà une étude de cas intéressante pour les experts en stratégie, les écoles de management et accessoirement l’ENA.