Corona et corana... vade rétro satana

Je m'étais dit que c'était ma dernière contribution à Agora et que j'allais finir mon livre "penser grand. " D'ailleurs sur mon plan initial, j'avais 7 chapitres et il était orienté essentiellement sur l'Éducation. ( la base de tout futur citoyen...basique. Simple..). j'en arrivais à une éducation d'inspiration tibéto-finlandaise pour combattre les incivilités perçues actuellement. ( perçues car si on autorisait plus de mobilité spatiale et verbale à nos élèves, ce ne serait plus des incivilités comme en Finlande et le côté tibétain, c'était afin que l'on éduque sur un autre rapport à la mort - rapport oublié d'où la psychose actuelle face au corona et une éducation réellement plus inclusive afin que chacun se conçoive comme une partie du Tout.) Ma phrase clé était qu'on souhaitait éduquer des enfants d'aujourd'hui avec la pédagogie d'hier et que ça générait une fracture entre eux et nous. Mais si toute notre societé n'essayait pas de nous pousser dans une même optique réductrice ? L'être humain avait l'Eden mais il en a fait un enfer ... ( toujours Orelsan).

Mais Si l'enfer qu'on dit pavé de bonnes intentions se parait surtout de bonnes intentions pour nous tromper comme dans la tragédie de Faust... Est-on obligés de vendre notre âme au diable ?

Tout ça pour se fourvoyer dans une voie qui nous maintient la tête sous l'eau plutôt que de nous élever vers un bonheur, pas un bonheur fondé sur des possessions impermanentes mais le bonheur de se sentir appartenir à une humanité commune ... ? Au final, j'en suis arrivée par hasard à 9 chapitres avec les divers échanges que j'ai pu avoir via agoravox.

9 chapitres ... au lieu de 7 comme les 7 nains mais 9 comme la possibilité d'un renouveau, 9 pour ouvrir la 9 ème porte, celle de la Lumière ? Mon 7ème chapitre qui est devenu le 9 ème parlait de confiance retrouvée entre le prof et l'élève et il est devenu la confiance retrouvée entre l'homme et son environnement. Il m'apparaît clair qu'on est dans un monde anxiogène et qu'on est tous devenus dépressifs , on se dit tous " c'est foutu, on ne peut rien faire." alors on boit, on fume ou on prend des anxiolytiques et on s'en remet à ces vendeurs d'un faux paradis. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la vidéo de la jeune Camille Etienne que j'ai découvert ici sur Agora et ça m'a reboostée pour m'impliquer dans un changement nécessaire.

Il me semble urgent de retrouver une spiritualité perdue ( spiritualité au sens de sens à sa vie) sinon nous devenons trop perméables à la propagande de masse qui nous érige n'importe quel dieu pour remplacer notre dieu perdu. Ce dieu actuel, c'est l'argent. Il semble y avoir une conspiration du mal qui se base complètement sur cette fausse valeur. Mais est-ce seulement une valeur ? Il suffit d'écouter Alain Souchon " Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales...". L'humain aspire au bonheur. L'humain aime ses enfants. Ce n'est pas juste un dinosaure qui peut dévorer ses œufs, et c'est pour cela que peut-être, ces géants en taille mais pas dans leur tête ont disparu... Certains le font ( dévorer leurs enfants) mais ils ont dévié de la Source. ( C'est une image.. sinon on va m'accuser de complotisme.) L'évolution, c'était cela aussi. L'avènement d'un être qui, même s'il était capable du pire comme les dinosaures, s'orienterait à un Meilleur. Notre premier cerveau est un cerveau reptilien mais depuis la genèse il y a eu l'évolution et notre cerveau a prodigieusement évolué, ce qui nous met théoriquement sur un cortex cérébral capable d'atteindre les étoiles... Hubert Reeves ne nous a-t-il pas sussuré que nous étions les enfants des étoiles... ?

C'est pourquoi comme un blob qui explore le chemin des possibles, ( je reste sur le blob, pas les particules, M.Lavau mais je garde ma métaphore du blob ) il m'apparaît que notre chemin des possibles ne doit pas continuer sur la route énergivore et mortifère dans laquelle nous nous sommes engagés mais que nous devons faire machine arrière toute. Il ne faut pas attendre l'obscurité car nous ne verrons plus l'iceberg sur notre route comme le Titanic... L'univers conspire à notre bonheur, nous disent les méditations sur YouTube. Et Jésus allait plus loin : "Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.…" (heureusement qu'il y a internet car je n'ai pas pas été au catéchisme.) Alors si nous sommes nombreux à souhaiter ce bonheur, si nous sommes nombreux à ne plus souhaiter se tromper de colère et ne plus voir le problème chez notre voisin ( la base de tout racisme et ostracisme) mais bien voir le problème dans ce paradigme actuel de société qu'il faut urgemment réorienter, alors nous créerons une conspiration du Bien face à cette conspiration erratique du Mal qu'on subit actuellement.

L'univers conspire à notre bonheur.

Debout les humains, osons demander à l'univers de reformater notre société, osons lui dire "nous avons le droit d'être heureux", osons reconstruire sur des bases plus saines et plus justes. Ce sera notre seule échappatoire.