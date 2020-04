CoronaFake news 2

La recherche scientifique

Selon le Pr. Raoult, le savon de Marseille est le plus efficace des savons contre les virus.

De nombreux Français s'intéressent désormais à la bactériologie :



- Papa ! Papa ! On a cent milliards de bactéries au logis, dans l'intestin !



- Bof, du moment que c'est pas des coronavirus... le rassura son père.

Conseils du président Trump : nous recommandons à chaque citoyen américain de passer son ordi à l'antivirus. Ou de s'injecter un antiseptique, ou de se mettre au soleil, ou de tirer dessus à l'arme automatique, comme la Constitution nous en donne le droit.

Communiqué de la Maison-Blanche : Batman n'est pas et n'a jamais été une chauve-souris. D'ailleurs, il n'a jamais été Américain non plus.

Les infrastructures ne sont pas épargnées. Internet est contaminé : les vidéos sont devenues virales, quand elles n'étaient jadis que populaires !

Selon les experts, le cerveau ne serait pas atteint. Mais le centre du langage semble parfois touché : on a vu d'innombrables accès de « clusters » (foyers), des poussées de « tracking » (traçage), des crises de « machine-learning » à l'Éducation Nationale, ainsi que quelques pics d'« open-access » et « open-source » au ministère de la Santé.

Les méthodes de lutte s'améliorent petit à petit : gel hydro-alcoolique sur la peau, alcool à l'intérieur, les Français sont parés. Néanmoins, après avoir testé sur eux-mêmes de nombreux vins et spiritueux, une équipe de chercheurs a conclu :"L'alcool n'est pas bactéricidre !" "Ni virucidre, hic !" "Et le gel hydro-alcoolique contient trop d'eau."

Le confinement

Vire au logis !

Solidarité entre voisins : pourtant, on ne peut plus se serrer les coudes, surtout après avoir éternué dedans.

Contrairement aux librairies, buralistes et cavistes sont restés ouverts : nous savons maintenant qu'en France, tabac et alcool sont des aliments essentiels.

Aux États-Unis, certains milliardaires ont mal compris le principe de la distanciation sociale : il se sont barrés en Nouvelle-Zélande ! Ou alors ils ont parfaitement évalué la distance entre riches et pauvres : elle est de 12.000 km...

Les islamistes exultent : « Le tchador protège les femmes du virus, et la burka encore plus - on vous l'avait bien dit ! »

Un mystère : comment arrivaient-ils à remplir les infos télévisées avant cette pandémie ?

La prostitution est dans la même panade que la restauration et autres métiers sinistrés. Néanmoins, les professionnelles qui font dans le SM ont trouvé un nouveau créneau : promener leur client en laisse – muselière en option – attestation fournie pour 1 heure, catégorie loisirs. En cas de contrôle, elles présentent leur QR-code « Je promène mon chien » ! Le président Macron n'a-t-il pas invité les Français à l'innovation ? Enfin un domaine qui tire bénéfice du virus.

Le déconfinement

Le 10 mai, Macron annoncera le déconfinement pour le 9 mai – de l'an prochain... (Non, je blague !)

« D-Day » selon le président Macron - pourquoi pas Jour-J, ou Jour-D comme Déconfinement et jour D'après ? Restons français, même si le virus ne l'est pas.

11 mai, fin mai ou mi-juin pour les restaurants et les bars ? Il est rassurant de constater que le goût des Français pour les polémiques savantes n'a pas été gâté par l'épidémie.

Le confinement était-il nécessaire ? Nous ont-ils pris pour des cons, in fine ?

Peur des appels à la pandémission, crainte de la convergence des luttes. Conséquence : s'ils reprennent les manifs, les Gilets jaunes devront respecter une stricte distanciation : un seul par carrefour !

Après le paiement sans contact, l'amour sans contact... Le syndicat des travailleurs du sexe demande quelques précisions techniques : elles (et ils) s'étaient déjà penchées (!) sur la question avec les capotes, mais s'il faut maintenant mettre en plus des gants, un masque ou une cagoule, c'est la mort du petit commerce.

– C'est combien ?

– Cent euros la passe, deux-cent avec capote et sans masque, trois-cent avec masque mais sans capote, et cinq-cent sans rien !

La prostitution va devenir d'un compliqué...

L'arrêt de l'économie – ne rien faire et ne rien produire – ça va bien un mois et demi, mais va falloir rattraper le retard de pollution ! Le MEDEF demande un moratoire sur les mesures écologiques : ce silence des voitures, ces cui-cui incessants, les animaux qui marchent sur la route comme si la rue leur appartenait, ce ciel si pur qu'on a l'impression de s'envoler, ça commence à bien faire, non ?

Il est rassurant de constater que le lobbying du monde d'après ressemble beaucoup à celui du monde d'avant.

Les morts c'est bien triste, mais on ne peut plus rien. La grande affaire du déconfinement, ce sont les vacances d'été ! Le gouvernement a envisagé un temps d'imposer masque et tuba – celui-ci ayant comme avantage de garder une forte proportion de postillons dans le tube, et d'évacuer le reste en haute-altitude (si on reste debout). On verrait ainsi des milliers de gens marcher sur la plage en maillot-masque-tuba, les déposer au bord de l'eau (pas le maillot), se baigner (en respectant deux mètres cube de distance entre nageurs) puis les remettre en sortant. Mais le gouvernement a craint que les Français ne soient la risée du monde entier.

Aussi nous vous révélons la mode de cet été : le multikini ! Bikini pour les hommes (maillot+masque), et trikini-corona pour les femmes : bikini+masque. Qu'il s'agisse d'un désormais traditionnel masque médical, d'un masque noir à la Zorro, qu'il soit fait maison et bariolé, grand couturier ou simple string de bouche étroit ourlant les lèvres, l'essentiel sera d'être festifs ! Dans cet esprit, le seins nus sera toléré (bas et masque) ; et le monomasque, à poil avec masque, sera très tendance dans les stations les plus branchées.

Août devient septembre, le tour de France tombe à la rentrée scolaire, à moins que la rentrée tombe pendant les vacances, ou l'inverse ? Le coronavirus ne semble pas atteindre le cerveau, mais il nous rend fous.

Les Français confinés acclamaient les soignants à 20h depuis leurs fenêtres et balcons. Le gouvernement, aux abois et voulant positiver, recommande de continuer cette excellente habitude sociale qui défoule, en scandant maintenant sur l'air de « Allez Les Bleus » : « On est vi-vants ! On est vi-vants ! »

Finalement, le déconfinement, c'est quoi ? Des Français masqués, un gouvernement démasqué !

Il est presque certain qu'il y aura des manifs, mais va-t-on entendre "Virus, t'es foutu, les Français sont dans la rue !" ou "Macron, t'es foutu, les Français sont revenus !" ?